WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

Nel fine settimana del FIA World Endurance Championship ad Austin, arriva una bella notizia per Phil Hanson, fresco di rinnovo contrattuale con la Ferrari.

La Casa di Maranello aveva inserito nella sua rosa di portacolori anche l'inglese al termine della stagione 2025, quando assieme a Robert Kubica ed Yifei Ye aveva condotto la 499P #83 di AF Corse alla vittoria alla 24h di Le Mans.

A partire dalla stagione 2026 Hanson ha vestito i panni di pilota ufficiale del Cavallino Rampante, sempre in supporto di AF Corse per l'equipaggio della LMH Giallo Modena, ed oggi arriva anche la conferma di un prolungamento dell'accordo con l'azienda emiliana, con cui proseguirà l'avventura anche prossimamente.

“Sono entusiasta di continuare con la Ferrari anche in futuro. Mi sento davvero privilegiato a far parte di questa famiglia e di questa incredibile scuderia, e non vedo l’ora di continuare a rincorrere successi nelle corse a venire", ha commentato il Classe 1999.

"Ogni stagione con questa squadra alza l’asticella, ed è speciale per me, come pilota, poter condividere con tutta la Ferrari la voglia di vincere”.

Phil Hanson, Ferrari Foto di: Ferrari

Soddisfatto anche il Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, Antonello Coletta: “Alla vigilia della Lone Star Le Mans 2026 siamo lieti di annunciare l’estensione dell’accordo contrattuale con Phil Hanson, un pilota entrato nella famiglia degli ufficiali Ferrari dall’inizio di questa stagione, proseguendo un percorso professionale che lo aveva già visto gareggiare con la 499P a partire dal 2025".

"Dal debutto con il Cavallino Rampante Phil ha garantito un prezioso contributo, conquistando la 24h di Le Mans all’esordio da ferrarista, insieme ai compagni dell’equipaggio #83 iscritto da AF Corse. Un traguardo indimenticabile, valso il terzo successo consecutivo per la Ferrari nella classica gara endurance francese".