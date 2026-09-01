Mario Andretti e Jacky Ickx: una profonda amicizia 'endurance' che prosegue da quasi 60 anni

Mario Andretti e Jacky Ickx erano piloti straordinariamente versatili anche per gli standard della loro generazione, gareggiando e ottenendo successi in diverse discipline. Avendo conquistato insieme alcuni dei più importanti trofei dell’automobilismo, oggi entrambi possono guardare indietro al proprio percorso con immenso orgoglio.

Ma la competizione era solo una parte della storia: il rapporto che Andretti e Ickx hanno costruito si distingue da tutti gli altri nel mondo del motorsport.

Così, quando i due si sono uniti a Motorsport.com in una videochiamata per una speciale intervista doppia, è sembrato che due vecchi amici si fossero ritrovati. Sono infatti sempre andati d’accordo quando erano compagni di squadra alla Ferrari in Formula 1 e nel Campionato Mondiale SportPrototipi. Ma è straordinario come, a sei decenni dal loro primo incontro al Gran Premio del Messico nel 1968, la loro ammirazione e affetto reciproci rimangano immutati.

"Devi spiegarmi come fai a mantenerti in così ottima forma, perché hai davvero un bell'aspetto", ha detto Ickx rivolgendosi ad Andretti.

"Capisco, hai appena vinto la Freedom 250 dell’IndyCar e sei salito sul podio. Hai molti motivi per sorridere. Noi della Genesis speriamo di diventare come te".

"Sei straordinario, mio caro Mario. Mi commuove un po’ pensare a ciò che abbiamo fatto più di quasi 60 anni fa... sì, quasi 60 anni fa!"

“Sei il pilota più famoso: il celebre, l’iconico Mario Andretti. Ho avuto la fortuna di correre al tuo fianco... credo fosse ieri, nel 1972, su una Ferrari 312 PB. Quindi grazie mille.”

Andretti, chiaramente commosso dalle lodi di Ickx, ha semplicemente risposto: "No, grazie a te. Tu eri il migliore".

Jacky Ickx, Mario Andretti, Ferrari 312 PB Foto di: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Le imprese endurance li hanno uniti

Quando si vede questo tipo di ammirazione da parte di entrambi, è facile capire perché in pista formassero una coppia così formidabile. Fu nel 1971 che condivisero per la prima volta un box: avvenne alla Ferrari per un doppio programma.

Sebbene l’affidabilità li abbia frenati in F1, entrambi hanno conquistato una vittoria ciascuno: Andretti – che non gareggiava nemmeno a tempo pieno – ha portato la 312B al traguardo al primo posto al suo debutto nella Scuderia di Enzo.

Fu però nelle gare a ruote coperte che la loro collaborazione fiorì davvero. Le loro dimensioni fisiche simili rendevano già la vita facile ai progettisti della Ferrari, ma furono in definitiva il rispetto e la comprensione reciproci a trasformarli in una coppia così incredibile. Ickx, ad esempio, lasciò notoriamente che Andretti mettesse a punto la vettura secondo le preferenze dell’italo-americano.

Di conseguenza, la Ferrari dominò la stagione 1972, con Andretti e Ickx che vinsero insieme quattro delle undici gare, tra cui Daytona, Sebring, Watkins Glen e Brands Hatch. Se la Ferrari non avesse saltato Le Mans dopo aver concluso che il suo motore derivato dalla F1 non era adatto a una gara di 24 ore (la gara di Daytona di quell’anno fu ridotta a sei ore), la coppia sarebbe stata sicuramente tra i contendenti alla vittoria sul leggendario Circuit de La Sarthe.

Andretti ha ammesso che condividere una vettura nelle gare endurance ha avvicinato lui e Ickx, gettando le basi per un’amicizia che dura ancora oggi.

"Le gare di lunga distanza mi hanno insegnato molto. Condividi quel momento con qualcun altro per fare la stessa cosa", ha detto.

“Non c’è piacere più grande che trovarsi insieme al proprio compagno in corsia box a festeggiare un successo. Ovvero, chi ha raggiunto lo stesso traguardo per te e con te".

“Dipendiamo tutti gli uni dagli altri per ridurre al minimo gli errori, e per non commetterne affatto, in modo da poter tagliare il traguardo".

“Quando si corre nelle gare endurance, si condivide la vittoria in modo diverso. Durante la corsa, a un certo punto ci si trova entrambi allo stesso posto e si vive esattamente la stessa esperienza. È questo che ci unisce".

“In particolare, per quanto riguarda le gare di durata, ho corso la maggior di esse con Jacky. Ecco perché ho detto che è il mio migliore amico e compagno di squadra".

Jacky Ickx, Genesis Magma Racing Foto di: Genesis

Ancora alla ricerca dello stesso obiettivo

Dopo la sua esperienza con la Ferrari, Ickx è diventato uno dei nomi di maggior successo nella storia delle corse automobilistiche, vincendo sei volte a Le Mans. Ha trionfato anche alla 24h di Spa e alla 1000km di Bathurst, prima di passare ai rally raid e vincere la Dakar al suo terzo tentativo.

Anche Andretti ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si era prefissato, vincendo gare prestigiose come la 500 Miglia di Indianapolis e la 500 Miglia di Daytona, aggiudicandosi anche il titolo sia in Formula 1 che in IndyCar.

Entrambi si sono ritirati da tempo dalle competizioni attive, ma la passione per l’automobilismo è ancora vivissima nonostante abbiano ormai superato gli 80 anni. Andretti, oltre ad essere il patriarca di una delle più grandi dinastie automobilistiche americane, lavora come Direttore del nuovo team Cadillac di F1. Ickx, dal canto suo, ricopre il ruolo di ambasciatore del marchio per Genesis Magma Racing e recentemente ha provato la GMR-001 al Paul Ricard.

Le loro vite sono separate dalla distanza geografica – Andretti vive in Pennsylvania mentre Ickx trascorre gran parte del tempo in Africa – ma ciò non ha minimamente indebolito il loro legame. Anzi, continuano a seguire le reciproche carriere e desiderano sinceramente il successo dell’altro.

"Seguirò la situazione con interesse. Auguro a tutti voi il meglio. Qualunque siano i vostri progetti, mantenete i vostri obiettivi e puntate sempre in alto", ha detto Andretti.

Ickx ha risposto: "Ti auguro di goderti la vita nei tuoi progetti. Siamo in ottima compagnia. Siamo fortunati a essere ancora attivi, a godere di buona salute".

"Siamo davvero fortunati, Mario. In questi giorni ripenso agli anni che abbiamo trascorso insieme, in cui abbiamo condiviso le gare endurance. Naturalmente seguo le tue competizioni: F1, IndyCar, NASCAR, Midget".

Mario Andretti, Jacky Ickx, Ferrari 312 PB Foto di: David Phipps / Sutton Images via Getty Images

Mentre la chiamata volgeva al termine, sia Andretti che Ickx si sono salutati. Avrebbero potuto passare l’ora a raccontarsi storie sulle loro glorie passate, ma invece la conversazione è tornata più volte al tempo che avevano trascorso insieme, in pista e fuori.

"Sei stato un vero amico e un pilota di grande talento. Ero tentato di dirti 'ti voglio bene', ma non si dovrebbe dire una cosa del genere", ha concluso Ickx.

«Mario, stai attento, per favore. E grazie mille per la tua amicizia".