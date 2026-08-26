TDS Racing rimane con Oreca per la nuova LMP2 dal 2028
La squadra vincitrice di titoli in IMSA, WEC e sul podio a Le Mans prosegue il suo legame con il Costruttore francese schierando per il prossimo ciclo la nuovissima 09 con l'ambizione di continuare una storia di successo che dura da oltre 15 anni.
Oreca Motorsport ha annunciato che anche la TDS Racing ha scelto di correre con la nuovissima 09 LMP2 a partire dal 2028 che vedrà la compagine francese portare avanti una tradizione consolidata ormai da oltre 15 anni.
Il Costruttore di telai con sede a Signes, vicino al tracciato del Paul Ricard, è stato nominato da FIA e ACO assieme a Ligier per la fornitura dei prototipi di nuova generazione che faranno il loro esordio nei campionati dedicati - ELMS, IMSA, Asian LMS e 24h di Le Mans - fra poco meno di due anni.
Mentre la settimana scorsa era arrivata la conferma che Inter Europol Competition, Algarve Pro Racing e Panis Racing passeranno con Ligier, TDS ha invece deciso di rimanere con la Casa transalpina, con cui ha vinto due titoli di IMSA Endurance Cup (2024-2025), quello di LMP2 PRO/AM nel WEC 2021 e tre in ELMS, in collaborazione con Thiriet (2012), G-Drive Racing (2018) e VDS by Panis Racing (2025).
A questo si sommano i sette podi di categoria conseguiti a Le Mans, dove attualmente Oreca è l'unico Costruttore presente in LMP2 ormai da diversi anni con la sua 07-Gibson, uno dei prototipi più riusciti e longevi della storia delle corse, ora pronto ad essere rimpiazzato dalla neonata 09 che correrà fino al 2032 almeno.
#14 TDS Racing Oreca 07 Gibson: Tobias Lutke, Mathias Beche, Kevin Estre
Foto di: Rainier Ehrhardt
"Oreca è un collaboratore impeccabile per TDS Racing. Il nostro rapporto con il Costruttore della regione del Var è iniziato nel 2011, non appena siamo entrati nella categoria LMP2. Da allora, abbiamo vinto numerose gare e conquistato diversi titoli insieme, su entrambe le sponde dell’Atlantico", commenta Xavier Combet, Co-proprietario di TDS Racing, che quindi continua una storia di successo unendosi a United Autosports e Duqueine Team, che avevano già annunciato Oreca come vettura in precedenza.
"La nostra collaborazione va ben oltre un semplice legame tecnico, grazie al rapporto molto stretto che ci lega a Hugues De Chaunac e ai suoi team. Per TDS Racing, scegliere Oreca è stata quindi una decisione ovvia in questo momento in cui apriamo un nuovo capitolo nella LMP2".
Hugues De Chaunac, Presidente del Gruppo Oreca, aggiunge: “La scelta di TDS Racing rappresenta un forte riconoscimento della fiducia che abbiamo costruito nel corso degli anni. Con Xavier Combet e i suoi team condividiamo un rapporto basato sulla vicinanza e su un’ambizione comune per le prestazioni".
"La loro decisione di continuare con ORECA per la nuova generazione di LMP2 ci onora e rafforza il nostro impegno a continuare a offrire ai team uno strumento all’altezza delle loro ambizioni.”
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