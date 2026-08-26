TDS Racing rimane con Oreca per la nuova LMP2 dal 2028

Oreca Motorsport ha annunciato che anche la TDS Racing ha scelto di correre con la nuovissima 09 LMP2 a partire dal 2028 che vedrà la compagine francese portare avanti una tradizione consolidata ormai da oltre 15 anni.

Il Costruttore di telai con sede a Signes, vicino al tracciato del Paul Ricard, è stato nominato da FIA e ACO assieme a Ligier per la fornitura dei prototipi di nuova generazione che faranno il loro esordio nei campionati dedicati - ELMS, IMSA, Asian LMS e 24h di Le Mans - fra poco meno di due anni.

Mentre la settimana scorsa era arrivata la conferma che Inter Europol Competition, Algarve Pro Racing e Panis Racing passeranno con Ligier, TDS ha invece deciso di rimanere con la Casa transalpina, con cui ha vinto due titoli di IMSA Endurance Cup (2024-2025), quello di LMP2 PRO/AM nel WEC 2021 e tre in ELMS, in collaborazione con Thiriet (2012), G-Drive Racing (2018) e VDS by Panis Racing (2025).

A questo si sommano i sette podi di categoria conseguiti a Le Mans, dove attualmente Oreca è l'unico Costruttore presente in LMP2 ormai da diversi anni con la sua 07-Gibson, uno dei prototipi più riusciti e longevi della storia delle corse, ora pronto ad essere rimpiazzato dalla neonata 09 che correrà fino al 2032 almeno.

#14 TDS Racing Oreca 07 Gibson: Tobias Lutke, Mathias Beche, Kevin Estre Foto di: Rainier Ehrhardt

"Oreca è un collaboratore impeccabile per TDS Racing. Il nostro rapporto con il Costruttore della regione del Var è iniziato nel 2011, non appena siamo entrati nella categoria LMP2. Da allora, abbiamo vinto numerose gare e conquistato diversi titoli insieme, su entrambe le sponde dell’Atlantico", commenta Xavier Combet, Co-proprietario di TDS Racing, che quindi continua una storia di successo unendosi a United Autosports e Duqueine Team, che avevano già annunciato Oreca come vettura in precedenza.

"La nostra collaborazione va ben oltre un semplice legame tecnico, grazie al rapporto molto stretto che ci lega a Hugues De Chaunac e ai suoi team. Per TDS Racing, scegliere Oreca è stata quindi una decisione ovvia in questo momento in cui apriamo un nuovo capitolo nella LMP2".

Hugues De Chaunac, Presidente del Gruppo Oreca, aggiunge: “La scelta di TDS Racing rappresenta un forte riconoscimento della fiducia che abbiamo costruito nel corso degli anni. Con Xavier Combet e i suoi team condividiamo un rapporto basato sulla vicinanza e su un’ambizione comune per le prestazioni".

"La loro decisione di continuare con ORECA per la nuova generazione di LMP2 ci onora e rafforza il nostro impegno a continuare a offrire ai team uno strumento all’altezza delle loro ambizioni.”