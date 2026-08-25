Video WEC | Tutto quello che non avete visto della Ferrari alla 24h di Le Mans: ecco The Red Line

Il dietro le quinte della gara endurance più attesa della stagione si può rivivere con la nuova puntata di “Full Access: The Red Line”, la web serie dedicata all’impegno di Ferrari nel FIA WEC.

La narrazione prende inizio nel fine settimana precedente la 24 Ore di Le Mans e concentra l’attenzione su numerose attività e momenti poco noti al grande pubblico.

Grazie a interviste esclusive con i piloti ufficiali del Cavallino Rampante, protagonisti in pista con le 499P, ai commenti di numerosi membri della squadra, e alle immagini inedite, il racconto accompagna i Tifosi nel lungo avvicinamento all’evento sportivo.

Dal Pesage, le verifiche tecniche che da tradizione vanno in scena nel centro città, passando per la prima giornata di test – la domenica precedente la corsa – e per le immancabili foto di gruppo, la sceneggiatura di “Full Access: The Red Line” accende i riflettori su diversi momenti e situazioni.

Qualche esempio? La nuova puntata svela i “segreti” della cucina che permette allo staff dell’Hospitality Team di sfornare 6 mila pasti in poco più di una settimana, e racconta la complessa organizzazione logistica curata da Ferrari che si occupa dei viaggi dei piloti e del personale, così come degli spostamenti delle vetture e di ogni infrastruttura che la Casa di Maranello allestisce in Francia.

Non meno importanti, inoltre, le immagini dedicate ai piloti del Ferrari Challenge, il campionato monomarca che quest’anno ha organizzato un round sul Circuit de La Sarthe come evento di supporto della maratona endurance.

Un’opportunità speciale per i protagonisti della serie per poter incontrare i piloti ufficiali Ferrari che gareggiano sia con le 499P, nella top class del Mondiale Endurance, sia con le 296 LMGT3 Evo.

L’episodio dedicato a Le Mans, oltre a raccontare lo sviluppo di prove libere, Qualifiche, Hyperpole e gara, pone l’accento dunque sulla vita dentro e fuori il paddock.

Seguendo i piloti nei motorhome, le “case” viaggianti dove gli stessi si riposano di notte e tra una sessione di guida e la successiva, e varcando la soglia di Casa Ferrari – l’esclusiva lounge dedicata ai clienti del Cavallino Rampante che affaccia sulla pista – e del Ferrari Village – dove numerosi clienti hanno potuto vivere l’esperienza francese soggiornando nelle casette create ad hoc per loro, dentro la pista –, “Full Access: The Red Line” permette agli appassionati di rivivere la 24 Ore da una prospettiva unica.

Alla bandiera a scacchi le 499P hanno ottenuto un quinto e un settimo posto, rispettivamente con gli equipaggi formati da Pier Guidi-Calado-Giovinazzi e Ye-Hanson-Kubica, mentre Fuoco-Molina-Nielsen hanno lasciato la corsa anzitempo. Risultati giunti esprimendo il massimo sforzo al termine di una corsa che, sin dalla vigilia, si prospettava complessa.