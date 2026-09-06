F1 | Hamilton sulla manovra di Leclerc: "E' stata dannosa. Io ero davanti. Non c'era nessun 'noi' in quella curva"

Il gran premio di casa della Ferrari si è trasformato in uno degli appuntamenti più difficili della stagione per la Rossa e i suoi piloti.

Al termine della gara, Lewis Hamilton ha concluso al sesto posto, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro al termine del primo giro a causa di un'uscita di pista alla Parabolica.

Nonostante i due abbiano fatto solo pochi chilometri insieme nella gara di oggi, si sono trovati protagonisti di un episodio destinato a far discutere. Hamilton, partito bene al via, ha attaccato alla Prima Variante Charles Leclerc, in quel momento terzo dietro a Russell e Gasly.

Una volta passata curva 1, con Hamilton davanti, Leclerc ha allungato la traiettoria e ha portato Lewis fuori pista, nella ghiaia, facendogli perdere ben 4 posizioni (Il 7 volte iridato era quarto e si è trovato ottavo). Questo lo ha costretto a provare la rimonta, su una pista non certo amica delle caratteristiche delle SF-26.

Al termine della sua gara - durata appena un giro - Leclerc ha commentato così il duello con Hamilton: "Qui è vero, però, che siamo andati oltre [il limite]. Penso che Lewis in Curva 1, poi in Curva 2 ho cercato di fare la curva il più stretta possibile, ma semplicemente non è bastato e farlo qui non va bene”.

La risposta di Hamilton non si è certo fatta attendere e non è stata aggressiva nei toni, ma molto chiara per via dei termini scelti e del concetto utilizzato.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Quello che è successo è stato davvero dannoso per il team e mi ha messo in posizioni arretrate. Io ero davanti in curva 2 a tutti gli effetti. Ero davanti. Non c'era nessun 'noi' in quella curva".

Insomma, poche parole, ma molto chiare. Sulla gara, invece, Hamilton non ha nascosto la sua delusione e ha voluto usare empatia nei confronti dei titosi della Rossa, ma anche nei confronti di chi, in questi mesi, ha lavorato sodo a Maranello per migliorare le prestazioni delle SF-26.

"Siamo molto grati per i tifosi venuti qui ma sono deluso e devastato per tutti coloro che c'erano, per tutti colo che lavorano in fabbrica, perché hanno lavorato tantissimo per portare gli aggiornamenti. Oggi saranno distrutti e tutte queste emozioni ci hanno intaccato in negativo il fine settimana. Sono contento per Kimi che ha vinto, ma per noi è stata una brutta gara".

"Non so cosa dire riguardo a cosa non abbia funzionato in questo fine settimana. Avete visto tutti dove siamo arrivati e mi sembra abbastanza palese".

Per ciò che riguarda la classifica e le speranze di rimonta per il titolo, Hamilton è stato altrettanto cristallino: le Mercedes ora hanno non solo un vantaggio prestazionale, ma anche di punti così grande da lasciare pochi spiragli.

"Siamo ormai troppo lontani, è troppo tardi per pensare al titolo. Ho perso tanti punti oggi dai piloti Mercedes e loro sono davanti. Daremo il massimo per continuare a spingere nel resto della stagione, ma loro sono stati semplicemente troppo veloci oggi".