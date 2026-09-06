WEC | Austin, 4a Ora: Toyota balza davanti e fugge da Cadillac e Alpine

Superato il giro di boa della Lone Star Le Mans, ad Austin i protagonisti del FIA World Endurance Championship si apprestano ora ad affrontare gli ultimi 120' di gara con la Toyota passata in testa, ma ancora con diverse cose che possono accadere.

Il primo colpo di scena è avvenuto a cavallo tra la seconda e terza ora, quando il leader Antonio Giovinazzi è rientrato ai box per la seconda sosta, lasciando la Ferrari #51 a James Calado. Il britannico ha avuto problemi a riavviare la 499P perdendo una trentina di secondi e quindi anche il primato della corsa scivolando addirittura 10°.

L'altro episodio importante ha riguardato la Porsche #92 di Riccardo Pera, alle prese con un problema allo sterzo e costretto a tornare ai box per le riparazioni, riuscendo a rientrare in gara nonostante qualche giro di ritardo.

Per tutta la terza ora sono proseguite le battaglie strategiche con fermate sfasate e lo spauracchio della pioggia, fino a 2h50' di gara, quando detriti alla curva 20 hanno spinto la Direzione Gara a scegliere una Virtual Safety Car per rimuoverli, seguita poi dall'ingresso della vettura di sicurezza.

Qui tutti ne hanno approfittato per effettuare la sosta e le strategie si sono riallineate e la Cadillac di Earl Bamber si è ritrovata al comando davanti ad Alpine #35, Aston Martin #007, Toyota #7, Alpine #36, Ferrari #51 e #50, Toyota #8, Peugeot #94 e BMW #15 per quanto riguarda la Top10 della Classe HYPERCAR.

In LMGT3 la Aston Martin-Heart Of Racing #27 ha tenuto il primato seguita da Porsche-Manthey #91, Ford-Proton #77, Aston-HoR #23, Ferrari-AF Corse #21, Mercedes-Iron Lynx #61, McLaren-Garage 59 #58, Lexus-ASP #87, Mercedes-Iron Lynx #79 e Ford-Proton #88.

La Safety Car ha fatto sdoppiare le GT ed è uscita di scena a 2h49' dalla fine e sono ricominciate le lotte, con Nyck De Vries che ha scavalcato Tom Gamble salendo terzo e andando a minacciare i primi due, mentre Calado ha dovuto cedere il passo al compagno Antonio Fuoco e Brendon Hartley scendendo ottavo, anche per via di una strategia di gomme differente.

Tra le LMGT3, una toccata con la Ford #88 di Logan Sargeant ha provocato la foratura dell'anteriore sinistra per la McLaren #10 di Tom Fleming, rientrato lentamente ai box.

Ricominciati i doppiaggi delle GT, De Vries ne ha approfittato per sorprendere alla curva 1 António Félix Da Costa, superando la Alpine #35 e prendendosi il secondo posto dietro a Bamber, al quale ha provato un attacco simile, ma senza successo. Meglio è andata a Jules Gounon, che con la Alpine #36 ha scavalcato la Aston Martin #007 di Tom Gamble nel duello per il quarto posto.

Nel frattempo sono arrivati 5" di penalità alla Aston #009 per partenza pericolosa da un pit-stop e alla Porsche-Manthey #91 leader LMGT3 per aver guadagnato tagliando una variante, mentre un Drive Through è arrivato a BMW-WRT #32 e Lexus-ASP #87 per track-limits.

A 2h16' dal termine, De Vries ha finalmente rotto gli indugi e piazzato la stoccata decisiva a Bamber e conquistando il primo posto della Classe HYPERCAR con la Toyota #7 andando in fuga.

Da Costa è stato superato dalla Alpine #36 di Gounon e ora si trova in lotta con Aston Martin #007 (con meno energia rispetto alle altre, però) e Ferrari #50, che hanno preso un buon margine sulla Peugeot #94 e le BMW #15 e #20, le quali hanno guadagnato la zona punti perché la Toyota #8 ha anticipato la sosta, marcata al giro seguente dalla Ferrari #51.

In Classe LMGT3 la Porsche-Manthey #91 resta al comando davanti alle Aston Martin-Heart of Racing #27 e #23, in Top5 anche Ford-Proton #77 e Ferrari-AF #21 con dietro McLaren-Garage 59 #58, Mercedes-Iron Lynx #79 e Lexus-ASP #87, che è la prima dei doppiati della categoria.