WEC | Ecco i primi programmi e orari di partenza delle 6h di Fuji, Barcellona e Monza

In attesa di tornare in pista la prossima settimana con la Lone Star Le Mans di Austin, il FIA World Endurance Championship ha già cominciato a definire i programmi per le gare che si terranno prossimamente al Fuji, Barcellona e Monza a conclusione della stagione 2026.

Se per l'appuntamento in Giappone, che avrà luogo il fine settimana del 25-27 settembre, tutto è ormai pronto, rimangono ancora provvisori gli orari per le successive tappe del Circuit de Catalunya (16-18 ottobre) e Brianza (6-8 novembre).

Come sempre, le attività in pista cominciano al venerdì con le prime due sessioni di Prove Libere, entrambe della durata di 90', utili ad iniziare a preparare bene sia l'assalto alle Hyperpole che la gara di domenica.

Sabato ci sarà la solita ultima sessione di Libere da 60' prima appunto delle Qualifiche, suddivise dando prima spazio alle LMGT3 e poi continuando con il turno delle HYPERCAR.

Domenica le 6h sono previste attorno alla tarda mattinata e quella di Monza per il momento è fissata con semaforo verde alle 11;00, orario quasi obbligato per evitare possibili problematiche di visibilità che inevitabilmente rischiano di presentarsi in questo periodo dell'anno.

#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant Foto di: JEP

Per Barcellona il discorso è leggermente differente perché se la partenza è fissata a mezzogiorno, quello che gli organizzatori hanno cercato di fare al meglio è legato al sabato. Nello stesso fine settimana è infatti prevista la 3h di Portimão che andrà a terminare la stagione 2026 di Endurance Cup del GT World Challenge Europe, appositamente anticipata al sabato sera.

Come abbiamo documentato tempo addietro, qui sorge il problema di team e piloti che avrebbero impegni in entrambi i campionati, dunque non è da escludere che qualcuno possa intraprendere la cosiddetta 'doppia' facendo spola tra Spagna e Portogallo, considerando anche che in Algarve il fuso orario è di 1h in meno di differenza.

Per questo motivo le Qualifiche e Hyperpole del WEC scatteranno prima del solito nella giornata di sabato 17 ottobre, con inizio alle ore 11;50 e termine attorno alle 13;00. In questo modo, chi dovrà poi volare a Portimão per la corsa con partenza alle ore 17;00 locali avrà tempo per completare la trasferta.

Logo WEC Fuji Foto di: FIA WEC

PROGRAMMA 6h DEL FUJI (orari italiani)

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Prove Libere 1: 3;15-4;45

Prove Libere 2: 7;30-9;00

SABATO 26 SETTEMBRE

Prove Libere 3: 2;50-3;50

Qualifiche LMGT3: 7;20-7;32

Hyperpole LMGT3: 7;40-7;50

Qualifiche HYPERCAR: 8;00-8;12

Hyperpole HYPERCAR: 8;20-8;30

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Gara: 4;00 (6 Ore)

Poster 6h di Barcellona Foto di: FIA WEC

PROGRAMMA 6h DI BARCELLONA

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Prove Libere 1: 11;00-12;30

Prove Libere 2: Da Definire

SABATO 17 OTTOBRE

Prove Libere 3: Da Definire

Qualifiche LMGT3: 11;50-12;02

Hyperpole LMGT3: 12;10-12;20

Qualifiche HYPERCAR: 12;30-12;42

Hyperpole HYPERCAR: 12;50-13;00

DOMENICA 18 OTTOBRE

Gara: 12;00 (6 Ore)

Poster 6h di Monza Foto di: FIA WEC

PROGRAMMA 6h DI MONZA

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

Prove Libere 1: 12;00-13;30

Prove Libere 2: Da Definire

SABATO 7 NOVEMBRE

Prove Libere 3: Da Definire

Qualifiche LMGT3: 14;20-14;32

Hyperpole LMGT3: 14;40-14;50

Qualifiche HYPERCAR: 15;00-15;12

Hyperpole HYPERCAR: 15;20-15;30

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Gara: 11;00 (6 Ore)