WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

L'Automobile Club de l'Ouest e il FIA World Endurance Championship hanno rinnovato la collaborazione di fornitura gomme con Michelin fino al 2032 per quel che concerne la Classe HYPERCAR.

Al termine della gara d'appalto indetta dalla Federazione Internazionale, il Consiglio Mondiale si è riunito virtualmente per fornire la sua approvazione mediante votazione elettronica, confermando l'azienda francese di pneumatici in esclusiva la categoria dei prototipi.

Goodyear, che nei mesi scorsi aveva svolto alcuni test con alcune vetture del genere, come la Porsche 963, proseguirà il suo impegno in LMGT3, come per altro era già stato anticipato a giugno, ora con estensione dell'accordo che vedeva quest'ultimo marchio impegnato fino al 2029.

"La procedura della gara d'appalto ha valutato i candidati in base a una serie di criteri, tra cui competenza tecnica, qualità del prodotto, prestazioni sportive in diverse condizioni, capacità operative e di assistenza clienti, impegni in materia di sostenibilità, supporto al marketing e contributo a lungo termine alla crescita continua delle gare endurance", spiega la nota ufficiale.

"I fornitori selezionati hanno dimostrato una spiccata capacità di soddisfare i requisiti tecnici e operativi del campionato, sostenendone al contempo il programma tecnico e di sostenibilità".

"La permanenza di Michelin nella Classe HYPERCAR e di Goodyear in LMGT3 garantirà inoltre stabilità e continuità ai concorrenti e alle parti interessate. Entrambi i produttori vantano una vasta esperienza nel WEC nelle rispettive categorie. Michelin è fornitore esclusivo di pneumatici per le Hypercar sin dalla sua introduzione nel 2021, mentre Goodyear in LMGT3 sin dal suo debutto nel campionato nel 2024".

Goodyear Foto di: Davide Cavazza

Matthieu Bonardel, Direttore di Michelin Motorsport, ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi della rinnovata fiducia riposta in Michelin da FIA e ACO. Vorrei ringraziare sinceramente entrambe le organizzazioni per la qualità delle discussioni che abbiamo avuto durante l’intero processo di gara d'appalto".

"Il rinnovo di questo contratto rappresenta un forte riconoscimento della qualità degli pneumatici e dei servizi che forniamo, nonché della nostra capacità di innovare continuamente. È inoltre un’ottima notizia per i nostri team e tutti i Costruttori, con i quali condividiamo la stessa ambizione: spingere oltre i limiti delle prestazioni accelerando al contempo la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile".

Xavier Fraipont, Vice Presidente di Goodyear Racing, ha aggiunto: “Quando abbiamo intrapreso questo percorso con FIA e ACO nel 2024 eravamo convinti che la LMGT3 rappresentasse una piattaforma con un enorme potenziale di crescita, sostenuta dal grande sostegno dei tifosi per le versioni da gara delle auto sportive che vedono circolare sulle strade".

"Goodyear si impegna a crescere insieme ad ACO e FIA, e a rafforzare la propria posizione di punto di riferimento nelle gare GT e nelle versioni stradali di queste auto. Questo accordo ci consente di continuare a portare l’esperienza tecnica di Goodyear in uno degli ambienti agonistici più competitivi al mondo, spingendo al contempo i limiti delle prestazioni e dell’innovazione. Insieme a FIA e ACO, scriveremo il prossimo capitolo di questo legame di successo, sia in pista che fuori".