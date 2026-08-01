GT World | Ufficiale: l'ultima gara di Portimão si terrà al sabato sera per evitare il WEC

Ora è ufficiale: il GT World Challenge Europe ha anticipato l'ultima gara di Portimão alla giornata di sabato 17 ottobre per evitare la concomitanza con il FIA WEC, che nello stesso fine settimana sarà in azione a Barcellona.

Come anticipato da Motorsport.com in occasione dell'evento di Misano, quando avevamo partecipato all'incontro con Stéphane Ratel per parlare dell'ultimo round di Endurance Cup, ora la sua organizzazione SRO Motorsports Group ha messo in atto il cosiddetto Piano B per poter venire incontro alle necessità di tutti.

In attesa di scoprire gli orari di Barcellona della massima serie di durata, nel nuovo programma pubblicato nella giornata di venerdì 31 luglio possiamo già vedere che in Portogallo tutto è stato anticipato di un giorno, cominciando con i test collettivi a pagamento al giovedì per poi svolgere le Prove Libere al venerdì, arrivando alle Qualifiche in serata.

Sabato invece la 3h che andrà a concludere la stagione 2026 comincerà alle ore 17;00 locali, dunque consentendo anche ad eventuali protagonisti di provare la 'faticaccia' di trasferirsi dalla Spagna, dove fra l'altro il fuso orario ha una differenza di un'ora che potrebbe tornare utile in fase di spostamento da un paese all'altro.

Come specificato da Ratel, alcuni marchi hanno piloti impegnati in entrambe le serie e quindi, in base anche alle situazioni di campionato, non è detto che si prediliga un solo impegno, ma si provi a fare la 'doppia'.

Il caso di Mercedes, ad esempio, vede Daniel Juncadella, Jules Gounon e Maxime Martin da titolari nel Mondiale anche con Genesis, Alpine e Iron Lynx, rispettivamente, o Ferrari con Alessio Rovera e Nicklas Nielsen, ma anche Raffaele Marciello ed Augusto Farfus in BMW, Tom Fleming, Benjamin Goethe e Marvin Kirchhöfer della McLaren, e la Aston Martin con Mattia Drudi e Marco Sørensen, per citarne alcuni.

Intanto un primo passo è stato compiuto, ora attendiamo gli orari del WEC per conoscere il quadro completo della situazione. Nel frattepo SRO ha modificato anche gli impegni di GT2, GT4 e McLaren Trophy.

Foto di: Davide Cavazza

IL PROGRAMMA

Tenendo conto che il Portogallo ha un'ora di fuso di differenza, vediamo quali gli appuntamenti in pista del GT World secondo gli orari italiani.

Giovedì 15 ottobre

Test: 12;50-14;50

Bronze Test: 18;40-19;40

Venerdì 16 ottobre

Prove Libere 1: 9;45-11;15

Prove Libere 2: 13;45-15;15

Qualifiche: 18;55

Sabato 17 ottobre

Gara: 18;00 (3 Ore)

GT World - Portimão: Programma Ufficiale