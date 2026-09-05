WEC | Ferrari in Hyperpole ad Austin con uno splendido Giovinazzi

Ferrari ed Aston Martin centrano le Hyperpole per la Lone Star Le Mans, quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2026.

Sull'assolato e caldissimo Circuit Of The Americas di Austin, il sabato pomeriggio ha regalato un bello spettacolo di battaglie cronometriche per assicurarsi la partenza davanti a tutti per la gara di 6h che andrà in scena domenica.

In Classe HYPERCAR è Antonio Giovinazzi a realizzare il riferimento a bordo della 499P #51, mentre tra le LMGT3 svetta Dudu Barrichello con la Vantage di Heart of Racing, che festeggia una doppietta.

HYPERCAR

Per 'Giovi' è la seconda Hyperpole al COTA, con un brivido finale perché il suo 1'52"445 è stato impattato da Jack Aitken al volante della Cadillac-Jota #38, ma in virtù del crono realizzato nei giri precedenti, la prima casella dello schieramento spetta al pilota del Cavallino Rampante, che regala a Maranello la 10a Pole (quinta per il pugliese).

Alpine e Aston Martin condividono la seconda fila: Charles Milesi è terzo per 0"029 con la A424 #35, per appena 0"021 meglio della Valkyrie #007 di Harry Tincknell, mentre la Top5 viene completata da Nicklas Nielsen con la Ferrari #50, staccato di 0"428 dal compagno di marchio.

Victor Martins piazza sesta la Alpine #36, Toyota e Genesis si dividono le posizioni a seguire, con Ryo Hirakawa settimo alla guida della TR010 Hybrid #8, Mathys Jaubert ottavo sulla GMR-001 #17, Kamui Kobayashi e la TR010 #7 nono, e Mathieu Jaminet decimo con la GMR-001 #19, tutti con ritardi sopra i 0"5 dal leader.

I 12' delle Qualifiche hanno visto Nielsen concludere davanti in 1'52"020 ed eliminate nelle ultime fasi sono state le BMW leader di campionato.

Dries Vanthoor è sceso 11° per soli 0"106 fuori dalla manche successiva con la M Hybrid V8 #15, Sheldon Van Der Linde non ha fatto meglio del 13° posto con la #20 e in mezzo si ritrovano la Peugeot #94 di Malthe Jakobsen, alle prese con traffico e incontri un po' troppo ravvicinati con Genesis ed Aston Martin.

Delude anche Robert Kubica che non va oltre il 14° crono con la Ferrari #83 di AF Corse, sbagliando troppo nell'ultimo tentativo, così come la Cadillac-Jota #12 di Norman Nato che termina 15a, in fondo allo schieramento ci sono la Peugeot #93 di Stoffel Vandoorne e la Aston Martin #009 di Marco Sørensen.

Foto di: Aston Martin Racing

LMGT3

Barrichello e Zach Robichon sono gli eroi della giornata per Aston Martin e The Heart of Racing, conquistando l'intera prima fila dello schieramento LMGT3 al termine della sessione decisiva da 10'.

Il brasiliano - al quale era stato anche cancellato il miglior crono assoluto per track limits - ha messo la Vantage #23 in Hyperpole in 2'05"160 (la seconda consecutiva per questa vettura, dopo il primato del suo sostituto Kobe Pauwels a San Paolo), seguito dal canadese della #27 staccato di 0"124.

Timur Boguslavskiy ottiene invece il terzo posto in griglia con la Porsche-Manthey #91 con lo stesso identico tempo di Ben Tuck, ma realizzandolo prima della Ford-Proton Competition #77.

Quinto e sesto posto per la McLaren-Garage 59 di Finn Gehrsitz e la Ferrari-AF Corse #21 di Simon Mann, ma qui c'è da segnalare che che nella sessione precedente, François Hériau (compagno di Mann) era venuto a contatto con Anthony West (collega di Gehrsitz) e l'episodio è finito sotto investigazione.

A completare la Top10 con distacchi più ampi rispetto al leader troviamo Sean Gelael (BMW-WRT #32), Rui Andrade (Mercedes-Iron Lynx #61), Giammarco Levorato che ha commesso un errore nell'ultimo giro con la sua Ford-Proton #88 e Clemens Schmid (Lexus-ASP #87).

Durante i precedenti 12' delle Qualifiche, tra i piloti Bronze impegnati al volante svetta un ottimo Stefano Gattuso con la Ford-Proton #88 in 2'06"331 e il primo degli eliminati è Thomas Flohr con la Ferrari-AF Corse #54, beffato da Gray Newell che rimane decimo per +0"114.

Al fianco della 296 condotta dallo svizzero troveremo Peter Dempsey sulla Corvette-TF Sport #34, seguito dalla McLaren-Garage 59 #10 di Antares Au e da Tom Van Rompuy con la Lexus-ASP #78.

Solo 15° Yasser Shahin, la cui Porsche-Manthey #92 è anche gravata di zavorra, così come la Corvette-TF Sport #33 dell'idolo locale Ben Keating che chiude 17°, dietro alla BMW-WRT #69 di Anthony McIntosh e davanti al fanalino di coda Yohannes Zelger armato della Mercedes-Iron Lynx #79.

La partenza della Lone Star Le Mans è prevista per domenica alle ore 13;00 locali, le 20;00 italiane.

FIA WEC - Lone Star Le Mans: Classifiche Qualifiche+Hyperpole