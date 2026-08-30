GT World | La Aston Martin-Comtoyou di Drudi in Pole Position al Nürburgring 

La Aston Martin #7 di Comtoyou Racing scatterà dalla Pole Position per la 3h del Nürburgring, penultimo evento di Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

Nella fresca mattinata tedesca, la Vantage di Mattia Drudi, Marco Sørensen e Nicki Thiim ha ottenuto la media di 1'53"591 nelle tre sessioni cronometrate, strappando il primato alla Mercedes-GetSpeed #2 per 0"127, a sua volta per un pelo davanti alla Porsche-LionSpeed GP #80 che apre la seconda fila dello schieramento, affiancata dalla McLaren-Garage 59 #59 che ha un paio di decimi di ritardo dalla vetta.

In una classifica tutto sommato variegata e come sempre ravvicinata (25 auto nello spazio di 1"), la migliore delle BMW è la #32 di WRT che ottiene il quinto tempo, ma Van Der Linde/Pepper/Weerts saranno costretti ad arretrare di 3 posizioni per aver effettuato una mossa pericolosa in pista durante le Prove Libere mentre sopraggiungeva la Mercedes-Grupo Prom #177 di BRONZE CUP.

Questo consentirà alla Mercedes-Verstappen Racing #3 di salire quinta, seguita dalla McLaren-Garage 59 #58 che il trio Fleming/Prette/Goethe piazza davanti in Classe GOLD CUP col tempo di 1'53"912.

Partirà settima invece la Mercedes-Winward Racing #48 in livrea Mamba dei leader di campionato Auer/Stolz/Engel, che hanno in mano il primo match ball per chiudere anzitempo i giochi nel discorso titolo.

Le Ferrari, in sofferenza nello sfruttare al meglio le gomme Pirelli, sono più in difficoltà e il terzetto Rovera/Nielsen/Mosca accusa 0"4 di ritardo dalla vetta, occupando la nona posizione con la 296 #51 di AF Corse, mentre la Top10 annovera anche l'Audi-Tresor #99 che è seconda in GOLD CUP con dietro la rivale McLaren-CSA Racing #111.

Valentino Rossi, Max Hesse e Dan Harper sono invece dodicesimi al volante della BMW-WRT #46, più indietro le altre M4 PRO, come la Rowe #98 che è solamente 22a.

Le Lamborghini Temerario di Rutronik Racing #96 e GRT #63 si piazzano al 35° e 36° posto con un margine di poco superiore al secondo rispetto ai leader.

In Classe SILVER CUP ottima prestazione del trio di WRT, Lismont/Montenegro/Cordeel, che strappa il primato con la media di 1'54"439 al volante della BMW #30 ottenendo la 17a piazza assoluta e battendo le McLaren di RJN #23 e Optimum Motorsport #5, pronte a scattare un paio di posizioni più indietro, seguite da Ford-HRT #65 e Aston Martin-Comtoyou Racing #21.

In BRONZE CUP il primato va alla Mercedes-2 Seas Motorsport #222 nelle mani di Barr/Dawson/Jewiss in 1'54"493, al 18° posto assoluto in griglia e capace di regolare la BMW-Paradine Competition #991 e la Mercedes-Winward Racing #87, seguite da Ferrari-Kessel Racing #74 e Porsche-Tempesta #93.

La partenza della 3h del Nürburgring è prevista per le ore 15;00.

Pos # Classe PILOTI Team AUTO CRONO MEDIO 1 7 Pro Cup Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:53.591 2 17 Pro Cup Maxime Martin, Maximilian Götz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO 1:53.718 3 80 Pro Cup Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 1:53.789 4 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:53.867 5 32 Pro Cup Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:53.888 6 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham, Jules Gounon Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:53.891 7 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:53.912 8 48 Pro Cup Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO 1:54.021 9 51 Pro Cup Alessio Rovera, Tommaso Mosca, Nicklas Nielsen AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:54.044 10 99 Gold Cup Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:54.151 11 111 Gold Cup Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:54.215 12 46 Pro Cup Daniel Harper, Max Hesse, Valentino Rossi Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:54.240 13 10 Gold Cup Nico Menzel, Robin Knutsson, Gilles Magnus Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 1:54.265 14 34 Pro Cup Jamie Day, Christian Krognes, Henrique Chaves natural elements by Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:54.280 15 71 Gold Cup Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:54.388 16 64 Pro Cup Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 1:54.406 17 30 Silver Cup Ignacio Montenegro, Matisse Lismont, Amaury Cordeel Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:54.439 18 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:54.493 19 23 Silver Cup Maxwell Lynn, Horatio Fitz-Simon, Ben Dörr Team RJN McLaren 720S GT3 EVO 1:54.496 20 991 Bronze Cup Dries Vanthoor, Darren Leung, James Kellett Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:54.535 21 5 Silver Cup Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:54.536 22 98 Pro Cup Augusto Farfus, Jake Dennis, Raffaele Marciello Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 1:54.558 23 84 Pro Cup Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:54.563 24 2 Pro Cup Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 1:54.565 25 65 Silver Cup Niklas Kalus, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 1:54.596 26 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Gabriele Piana, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:54.603 27 74 Bronze Cup Lorenzo Patrese, Dennis Marschall, Constantin Dressler Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:54.613 28 21 Silver Cup Oliver Söderström, Sebastien Baud, Kobe Pauwels Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:54.644 29 998 Gold Cup Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 1:54.645 30 44 Silver Cup Jayden Kelly, Joshua Rattican, Tomas Pintos Greystone GT McLaren 720S GT3 EVO 1:54.662 31 25 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Lorens Lecertua Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:54.679 32 9 Silver Cup Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R EVO 1:54.702 33 555 Silver Cup Romain Andriolo, James Higgins, Jean-Baptiste Simmenauer CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:54.784 34 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 1:54.786 35 63 Pro Cup Franck Perera, Sandy Mitchell, Mirko Bortolotti TGI Team by GRT Lamborghini Temerario GT3 1:54.836 36 60 Pro Cup Thierry Vermeulen, Konsta Lappalainen, Tim Heinemann JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 EVO 1:54.880 37 6 Silver Cup Anthony Bartone, Cesar Gazeau, Aurelien Panis GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 1:54.895 38 50 Pro Cup Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:54.896 39 992 Silver Cup Bobby Thompson, Christian Hahn, Josh Rowledge Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:55.052 40 66 Silver Cup Sebastian Øgaard, Ariel Levi, Rocco Mazzola Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:55.090 41 93 Bronze Cup Peter Dempsey, Christopher Froggatt, Eddie Cheever Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R EVO 1:55.107 42 24 Gold Cup Mikkel Mac, Antoine Doquin, Dennis Lind Steller Motorsport Chevrolet Corvette Z06 GT3 R 1:55.134 43 4 Gold Cup Adam Smalley, Freddie Tomlinson, Harry George Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:55.161 44 35 Silver Cup Ethan Ischer, Gaspard Simon, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:55.199 45 12 Bronze Cup Gabriel Rindone, Jayden Ojeda, Tom Kalender GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.208 46 52 Silver Cup Matias Zagazeta, Jef Machiels, Gilles Stadsbader AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:55.480 47 97 Bronze Cup Riccardo Pera, Antares Au, Sven Müller Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R EVO 1:55.496 48 54 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside Dinamic GT Porsche 911 GT3 R EVO 1:55.625 49 88 Bronze Cup Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Gerhard Tweraser Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:55.669 50 42 Bronze Cup Calan Williams, Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy Oman Racing by Century Motorsport BMW M4 GT3 EVO 1:55.690 51 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Huub van Eijndhoven, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R EVO 1:55.793 52 89 Bronze Cup Alex Fontana, Bashar Mardini, Patrick Kolb Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 1:55.947 53 45 Silver Cup Dylan Medler, Rafael Duran, David Perel Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:55.980 54 11 Bronze Cup Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Sergio Sette Camara Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:56.293 55 177 Bronze Cup Alfredo Hernandez Ortega, Stephane Tribaudini, Colin Caresani Grupo Prom Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:57.667