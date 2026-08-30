GT World | La Aston Martin-Comtoyou di Drudi in Pole Position al Nürburgring
La Vantage condotta dal riminese assieme a Thiim e Sørensen firma il primato per la 3h tedesca battendo Mercedes-GetSpeed e Porsche-LionSpeed. Bene anche le McLaren-Garage 59, la Mercedes-Mamba parte 7a, Ferrari-AF in Top10, la BMW-WRT #46 di Valentino Rossi è 12a.
La Aston Martin #7 di Comtoyou Racing scatterà dalla Pole Position per la 3h del Nürburgring, penultimo evento di Endurance Cup del GT World Challenge Europe.
Nella fresca mattinata tedesca, la Vantage di Mattia Drudi, Marco Sørensen e Nicki Thiim ha ottenuto la media di 1'53"591 nelle tre sessioni cronometrate, strappando il primato alla Mercedes-GetSpeed #2 per 0"127, a sua volta per un pelo davanti alla Porsche-LionSpeed GP #80 che apre la seconda fila dello schieramento, affiancata dalla McLaren-Garage 59 #59 che ha un paio di decimi di ritardo dalla vetta.
In una classifica tutto sommato variegata e come sempre ravvicinata (25 auto nello spazio di 1"), la migliore delle BMW è la #32 di WRT che ottiene il quinto tempo, ma Van Der Linde/Pepper/Weerts saranno costretti ad arretrare di 3 posizioni per aver effettuato una mossa pericolosa in pista durante le Prove Libere mentre sopraggiungeva la Mercedes-Grupo Prom #177 di BRONZE CUP.
Questo consentirà alla Mercedes-Verstappen Racing #3 di salire quinta, seguita dalla McLaren-Garage 59 #58 che il trio Fleming/Prette/Goethe piazza davanti in Classe GOLD CUP col tempo di 1'53"912.
Partirà settima invece la Mercedes-Winward Racing #48 in livrea Mamba dei leader di campionato Auer/Stolz/Engel, che hanno in mano il primo match ball per chiudere anzitempo i giochi nel discorso titolo.
Le Ferrari, in sofferenza nello sfruttare al meglio le gomme Pirelli, sono più in difficoltà e il terzetto Rovera/Nielsen/Mosca accusa 0"4 di ritardo dalla vetta, occupando la nona posizione con la 296 #51 di AF Corse, mentre la Top10 annovera anche l'Audi-Tresor #99 che è seconda in GOLD CUP con dietro la rivale McLaren-CSA Racing #111.
Valentino Rossi, Max Hesse e Dan Harper sono invece dodicesimi al volante della BMW-WRT #46, più indietro le altre M4 PRO, come la Rowe #98 che è solamente 22a.
Le Lamborghini Temerario di Rutronik Racing #96 e GRT #63 si piazzano al 35° e 36° posto con un margine di poco superiore al secondo rispetto ai leader.
In Classe SILVER CUP ottima prestazione del trio di WRT, Lismont/Montenegro/Cordeel, che strappa il primato con la media di 1'54"439 al volante della BMW #30 ottenendo la 17a piazza assoluta e battendo le McLaren di RJN #23 e Optimum Motorsport #5, pronte a scattare un paio di posizioni più indietro, seguite da Ford-HRT #65 e Aston Martin-Comtoyou Racing #21.
In BRONZE CUP il primato va alla Mercedes-2 Seas Motorsport #222 nelle mani di Barr/Dawson/Jewiss in 1'54"493, al 18° posto assoluto in griglia e capace di regolare la BMW-Paradine Competition #991 e la Mercedes-Winward Racing #87, seguite da Ferrari-Kessel Racing #74 e Porsche-Tempesta #93.
La partenza della 3h del Nürburgring è prevista per le ore 15;00.
|Pos
|#
|Classe
|PILOTI
|Team
|AUTO
|CRONO MEDIO
|1
|7
|Pro Cup
|Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:53.591
|2
|17
|Pro Cup
|Maxime Martin, Maximilian Götz, Fabian Schiller
|Mercedes-AMG Team GetSpeed
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:53.718
|3
|80
|Pro Cup
|Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:53.789
|4
|59
|Pro Cup
|Joseph Loake, Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:53.867
|5
|32
|Pro Cup
|Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1:53.888
|6
|3
|Pro Cup
|Daniel Juncadella, Chris Lulham, Jules Gounon
|Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:53.891
|7
|58
|Gold Cup
|Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:53.912
|8
|48
|Pro Cup
|Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel
|Mercedes-AMG Team MANN-FILTER
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:54.021
|9
|51
|Pro Cup
|Alessio Rovera, Tommaso Mosca, Nicklas Nielsen
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:54.044
|10
|99
|Gold Cup
|Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:54.151
|11
|111
|Gold Cup
|Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:54.215
|12
|46
|Pro Cup
|Daniel Harper, Max Hesse, Valentino Rossi
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1:54.240
|13
|10
|Gold Cup
|Nico Menzel, Robin Knutsson, Gilles Magnus
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:54.265
|14
|34
|Pro Cup
|Jamie Day, Christian Krognes, Henrique Chaves
|natural elements by Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:54.280
|15
|71
|Gold Cup
|Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch
|Selected Car Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:54.388
|16
|64
|Pro Cup
|Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet
|HRT Ford Racing
|Ford Mustang GT3 EVO
|1:54.406
|17
|30
|Silver Cup
|Ignacio Montenegro, Matisse Lismont, Amaury Cordeel
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1:54.439
|18
|222
|Bronze Cup
|Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr
|2Seas Motorsport
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:54.493
|19
|23
|Silver Cup
|Maxwell Lynn, Horatio Fitz-Simon, Ben Dörr
|Team RJN
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:54.496
|20
|991
|Bronze Cup
|Dries Vanthoor, Darren Leung, James Kellett
|Paradine Competition
|BMW M4 GT3 EVO
|1:54.535
|21
|5
|Silver Cup
|Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter
|Optimum Motorsport
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:54.536
|22
|98
|Pro Cup
|Augusto Farfus, Jake Dennis, Raffaele Marciello
|Rowe Racing
|BMW M4 GT3 EVO
|1:54.558
|23
|84
|Pro Cup
|Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock
|Eastalent Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:54.563
|24
|2
|Pro Cup
|Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:54.565
|25
|65
|Silver Cup
|Niklas Kalus, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng
|HRT Ford Racing
|Ford Mustang GT3 EVO
|1:54.596
|26
|87
|Bronze Cup
|Marvin Dienst, Gabriele Piana, Rinat Salikhov
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:54.603
|27
|74
|Bronze Cup
|Lorenzo Patrese, Dennis Marschall, Constantin Dressler
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:54.613
|28
|21
|Silver Cup
|Oliver Söderström, Sebastien Baud, Kobe Pauwels
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:54.644
|29
|998
|Gold Cup
|Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann
|Rowe Racing
|BMW M4 GT3 EVO
|1:54.645
|30
|44
|Silver Cup
|Jayden Kelly, Joshua Rattican, Tomas Pintos
|Greystone GT
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:54.662
|31
|25
|Silver Cup
|Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Lorens Lecertua
|Sainteloc Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:54.679
|32
|9
|Silver Cup
|Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin
|Pure Rxcing
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:54.702
|33
|555
|Silver Cup
|Romain Andriolo, James Higgins, Jean-Baptiste Simmenauer
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:54.784
|34
|96
|Pro Cup
|Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler
|Rutronik Racing
|Lamborghini Temerario GT3
|1:54.786
|35
|63
|Pro Cup
|Franck Perera, Sandy Mitchell, Mirko Bortolotti
|TGI Team by GRT
|Lamborghini Temerario GT3
|1:54.836
|36
|60
|Pro Cup
|Thierry Vermeulen, Konsta Lappalainen, Tim Heinemann
|JMW Motorsport
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:54.880
|37
|6
|Silver Cup
|Anthony Bartone, Cesar Gazeau, Aurelien Panis
|GetSpeed Team Bartone Bros
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:54.895
|38
|50
|Pro Cup
|Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:54.896
|39
|992
|Silver Cup
|Bobby Thompson, Christian Hahn, Josh Rowledge
|Paradine Competition
|BMW M4 GT3 EVO
|1:55.052
|40
|66
|Silver Cup
|Sebastian Øgaard, Ariel Levi, Rocco Mazzola
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:55.090
|41
|93
|Bronze Cup
|Peter Dempsey, Christopher Froggatt, Eddie Cheever
|Ziggo Sport Tempesta Racing
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:55.107
|42
|24
|Gold Cup
|Mikkel Mac, Antoine Doquin, Dennis Lind
|Steller Motorsport
|Chevrolet Corvette Z06 GT3 R
|1:55.134
|43
|4
|Gold Cup
|Adam Smalley, Freddie Tomlinson, Harry George
|Optimum Motorsport
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:55.161
|44
|35
|Silver Cup
|Ethan Ischer, Gaspard Simon, Mateo Villagomez
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:55.199
|45
|12
|Bronze Cup
|Gabriel Rindone, Jayden Ojeda, Tom Kalender
|GetSpeed Team Dubai
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:55.208
|46
|52
|Silver Cup
|Matias Zagazeta, Jef Machiels, Gilles Stadsbader
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:55.480
|47
|97
|Bronze Cup
|Riccardo Pera, Antares Au, Sven Müller
|Rutronik Racing
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:55.496
|48
|54
|Silver Cup
|Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:55.625
|49
|88
|Bronze Cup
|Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Gerhard Tweraser
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:55.669
|50
|42
|Bronze Cup
|Calan Williams, Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy
|Oman Racing by Century Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|1:55.690
|51
|91
|Bronze Cup
|Ralf Bohn, Huub van Eijndhoven, Robert Renauer
|Herberth Motorsport
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:55.793
|52
|89
|Bronze Cup
|Alex Fontana, Bashar Mardini, Patrick Kolb
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:55.947
|53
|45
|Silver Cup
|Dylan Medler, Rafael Duran, David Perel
|Rinaldi Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:55.980
|54
|11
|Bronze Cup
|Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Sergio Sette Camara
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:56.293
|55
|177
|Bronze Cup
|Alfredo Hernandez Ortega, Stephane Tribaudini, Colin Caresani
|Grupo Prom Racing Team
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:57.667
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