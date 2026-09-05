WEC | Austin, Libere 3: Aston Martin regola Genesis e Cadillac

Ancora Aston Martin e ancora Harry Tincknell al comando della classifica assoluta del FIA World Endurance Championship, a conclusione delle Prove Libere 3 della Lone Star Le Mans.

Sole già bello alto sul tracciato di Austin con temperature atmosferiche attorno ai 33°C quando le vetture sono scese in pista per la sessione finale da 60' utile a controllare le ultime cose in vista delle Qualifiche del pomeriggio.

Dopo aver realizzato il primato nelle Libere 2, Tincknell e la Valkyrie #007 si confermano leader tra le HYPERCAR in 1'52"174, precedendo per soli 0"004 la Genesis #19 di Mathieu Jaminet, mentre Jack Aitken porta la Cadillac-Jota #38 al terzo posto con un ritardo di un paio di decimi.

Antonio Giovinazzi è il più veloce delle Ferrari mettendo quarta la #51 a +0"465 dalla vetta e montando gomme dure, in una sessione difficile per le 499P che hanno visto la #83 di AF Corse (con sopra Phil Hanson in quel momento) toccarsi con la Corvette di Peter Dempsey, mentre Nicklas Nielsen è stato tamponato dalla Ford di Ben Tuck dopo un doppiaggio ostico, riportando la foratura della posteriore sinistra e un danno alla parte bassa della carrozzeria. La Giallo Modena termina con il settimo tempo, la #50 con il 10° a +0"7.

In Top5 ci sono anche la Aston Martin #009 e la Cadillac-Jota #12, mentre ottava conclude la Toyota #7 davanti alla Peugeot #94, protagonista anche di un testacoda nel primo settore. Più distanti e oltre 1" di margine dal leader le Alpine e le BMW.

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: Jakob Ebrey

In Classe LMGT3 batte un colpo François Hériau al volante della Ferrari-AF Corse #21, stabilendo il crono più veloce in 2'05"731 che gli consente di tenersi alle spalle la Mercedes-Iron Lynx #61 per 0"138 e la Ford-Proton #77 per 0"232.

In scia alla Mustang ci sono le Aston Martin-Heart of Racing al quarto e sesto posto, separate dalla McLaren-Garage 59 #10, con la Ford-Proton #88 settima a +0"4 e la Ferrari #54 a seguire.

Completano la Top10 racchiusa in appena mezzo secondo la BMW-WRT #69 e la Lexus-ASP #78, indietro Porsche-Manthey e Corvette-TF Sport.

Le sessioni di Qualifica e Hyperpole sono previste per le ore 15;00 locali (le 22;00 italiane), come sempre inaugurate dalle LMGT3, per poi lasciare spazio alle HYPERCAR.