MotoGP | Morbidelli: "SBK? Per Ducati non era facile scegliere me dopo un anno così. Ma ha fiducia in me"
Franco ha parlato per la prima volta del suo approdo in World Superbike con Ducati a partire dalla prossima stagione. "Ringrazio Dall'Igna per la fiducia. Spero di portare la mia esperienza con le Michelin e di tornare a lottare per vincere".
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Foto di: Media VR46
Dopo mesi di spifferi, finalmente il futuro di Franco Morbidelli ha avuto la propria definizione. A partire dalla prossima stagione abbandonerà il Motomondiale per trasferirsi (di nuovo) nel mondo delle derivate di serie. Lo farà nella categoria regina, la World Superbike, in cui diverrà uno dei due alfieri del team Aruba.it - Ducati Corse.
Morbidelli prenderà il posto di Nicolò Bulega il quale, ormai lo sappiamo, farà esattamente il percorso inverso, abbandonando il team Ducati di Superbike per diventare pilota dell'attuale squadra che schiera Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.
Un cambio di selle che era nell'aria, ma che ora 'Morbido' ha potuto commentare e lo ha fatto senza filtri. Secondo lui, infatti, non era facile sceglierlo dopo un 2026 così avaro di risultati e soddisfazioni. Eppure, Ducati ha dimostrato di puntare su di lui e per diversi fattori.
"Sono felice per l’opportunità che mi ha dato Ducati. Non è facile, perché dopo un anno come quello appena trascorso non è facile scegliere me. Ma evidentemente Ducati ha fiducia nel lavoro che posso fare e sono davvero grato per questo".
"Ho letto le parole che Gigi (Dall'Igna, ndr) ha detto su di me e sono completamente d’accordo con lui. Sono davvero grato per quelle parole e questo è ciò che cercherò di portare con me. Cercherò di portare la mia esperienza con le Michelin, la velocità che in tante occasioni ho dimostrato di avere".
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Se tornerò a lottare per la vittoria, porterò anche il mio modo di lottare per la vittoria. In Moto2 l’ho avuto per metà della mia carriera in quella categoria e in MotoGP l’ho avuto per due anni. Ho avuto la possibilità di lottare per la vittoria per due anni".
"Poi, negli altri anni, ad eccezione di quest’ultimo e dei due anni con il team ufficiale Yamaha, sono riuscito a farlo. Quest’ultimo anno e i due anni con la Yamaha ufficiale sono stati molto difficili e non sono riuscito nemmeno a lottare per la top ten. Anche se con Yamaha ho conquistato un podio qui e alcuni piazzamenti tra i primi cinque".
"Ma, comunque, non sono stati i risultati che mi aspettavo da me stesso. Negli altri anni, invece, sono riuscito a lottare per la top five e sappiamo tutti che ho un modo particolare di farlo. Cercherò di portare con me questa caratteristica, apportando alcuni aggiustamenti".
"Ogni anno cerco di diventare un pilota migliore, un atleta migliore e una persona migliore. Cerco sempre di migliorare, quindi farò del mio meglio", ha concluso Franco.
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