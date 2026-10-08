F1 | Russell cambia motore senza ADUO e torna al vecchio pacchetto aero: "Ho proposto di tornare indietro già a Sepang"

La rottura della power unit a Sepang rischia di avere conseguenze ben più pesanti della penalità che George Russell dovrà scontare questo fine settimana a Singapore. Il pilota Mercedes ha confermato che il guasto verificatosi domenica scorsa ha compromesso la pianificazione delle unità disponibili per il resto della stagione, rendendo inevitabile un'ulteriore penalizzazione prima dell'ultimo Gran Premio.

"Stavamo aspettando di scontare la penalità in concomitanza con l'aggiornamento ADUO, ma purtroppo siamo stati costretti a farlo qui", ha spiegato Russell. “Con sette gare ancora da disputare ci troviamo in una situazione complicata, perché si tratta di un chilometraggio superiore a quello per cui sono progettati questi motori. Purtroppo significa che dovrò scontare un'altra penalità prima della fine della stagione”.

È una conferma importante, perché chiarisce come la sostituzione anticipata non permetterà alla Mercedes di completare il campionato senza ulteriori conseguenze sulla griglia. Il piano originario prevedeva di introdurre una nuova power unit in concomitanza con l'aggiornamento ADUO, ma il cedimento di Sepang ha costretto la squadra a modificare il programma. La Mercedes ha valutato di introdurre il turbo aggiornato con le modifiche ADUO a Singapore, ma nella giornata di ieri è arrivato uno stop. Il team non ha rilasciato commenti, ma nel paddock di Singapore si sussurra che possa essere stato riscontrato in extremis un problema di affidabilità.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Russell ha anche escluso che la rottura di Sepang sia stata provocata dalla decisione di prolungare eccessivamente l'utilizzo del motore.

“Non abbiamo utilizzato quell'unità troppo a lungo. Era alla sua sesta gara e, considerando che abbiamo quattro motori per tutta la stagione, significa una media di sei gare per ciascuna unità. In realtà l'avevamo montata la domenica di Budapest, quindi non aveva nemmeno disputato le prove libere e le qualifiche del weekend ungherese”.

Il problema, secondo Russell, non è stato dunque un utilizzo anomalo della power unit, quanto piuttosto il fatto che la sua rottura sia arrivata prima della sostituzione programmata. “In questo periodo sembra che ci capiti un problema dopo l'altro, ma sono cose che succedono”.

Russell torna alla vecchia configurazione della Mercedes W17 Foto di: AG Photo

Il weekend di Sepang ha impattato anche su altre scelte tecniche che vedremo a Singapore. Russell tornerà alla precedente configurazione aerodinamica della W17, abbandonando almeno temporaneamente gli aggiornamenti utilizzati in Malesia. Una decisione che non nasce esclusivamente dal risultato dello scorso fine settimana. George ha infatti rivelato di aver già sollevato la questione prima della gara, quando all'interno della squadra non esisteva ancora una posizione condivisa.

“Avevo già proposto di tornare alla precedente configurazione prima della gara di domenica. Eravamo più o meno divisi a metà sulla scelta da fare, e io ero maggiormente favorevole a questa soluzione. Quando poi si è verificato il guasto alla power unit, la decisione è diventata praticamente ovvia. Adesso non c'è davvero alcun dubbio”.

La Mercedes utilizzerà quindi la specifica con cui Russell ha conquistato il successo a Baku. Questo non significa, tuttavia, che la squadra abbia già bocciato il pacchetto più recente.

“Non abbiamo indicazioni che ci dicano che l'aggiornamento non stia funzionando - ha precisato George - sappiamo che la macchina che avevamo a Baku era la stessa utilizzata a Budapest e Zandvoort. A Baku abbiamo conquistato la pole position con otto decimi di vantaggio, mentre a Budapest eravamo quattro decimi lontani dai migliori”.

È un esempio che Russell considera significativo per spiegare quanto possano variare le prestazioni delle attuali monoposto in funzione delle caratteristiche dei circuiti, anche senza introdurre modifiche tecniche.

“Le oscillazioni possono essere enormi, arrivando anche nell'ordine di un secondo. Per questo siamo abbastanza convinti che quanto accaduto sia legato alle caratteristiche specifiche del circuito malese”.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A sostegno di questa interpretazione Russell cita anche la prestazione della Red Bull, nettamente superiore a Sepang rispetto a quanto mostrato in altri appuntamenti della stagione.

"Se guardiamo alla Red Bull, è evidente che in Malesia sia andata molto meglio rispetto al suo livello abituale. E osservando il nostro passo rispetto a McLaren e Ferrari, non eravamo così distanti. Non eravamo completamente fuori posizione”.

Il ritorno alla vecchia specifica rappresenterà quindi anche un'opportunità di verifica. La Mercedes potrà raccogliere ulteriori dati per comprendere se le difficoltà incontrate a Sepang siano state effettivamente legate al circuito oppure se l'ultimo pacchetto richieda ancora approfondimenti. Per Russell, però, la priorità immediata sarà affrontare un weekend già compromesso dalla penalità, con la consapevolezza che non sarà l'ultima della stagione.