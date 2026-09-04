WEC | Austin, Libere 2: Aston Martin sugli scudi con Tincknell e Robichon

Le Aston Martin si sono prese la scena al termine delle Prove Libere 2 della Lone Star Le Mans, coi protagonisti del FIA World Endurance Championship che sotto al cielo nuvoloso di Austin sono tornati in azione per la sessione pomeridiana, dove le temperature hanno superato i 30°C e quelle dell'asfalto i 40°C.

Al termine dei 90' previsti, Harry Tincknell ha concluso come migliore della Classe HYPERCAR al volante della Valkyrie #007 che condivide con Tom Gamble, girando in 1'52"567 e battendo per 0"122 la Alpine #35.

Sul podio virtuale sale anche la Genesis #17, che proprio al semaforo verde di inizio attività era andata in testacoda nella via di fuga della seconda curva con Mathys Jaubert colto in fallo dalle gomme fredde e provocando l'esposizione della bandiera rossa per alcuni minuti. Un'altra interruzione con Full Course Yellow si è verificata a metà per ripulire il tracciato da detriti nel primo settore.

La Alpine #36 è invece quarta a +0"287, a seguire raggruppate in pochi centesimi ci sono le tre Ferrari capitanate dalla #83 di AF Corse che è davanti alle 499P ufficiali #50 e #51. Ottava e molto più distaccata dalla gemella abbiamo la Valkyrie #009 a +0"925, per un soffio davanti alle due BMW che vanno a completare la Top10.

Le Cadillac-Jota terminano all'11° e 16° posto, le Toyota tornano ad effettuare il classico lavoro di messa a punto in ottica gara senza esporsi e chiudono 12a e 15a, mentre le Peugeot sono entrambe sopra il secondo di margine dalla vetta al 14° e 17° posto.

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Come detto, anche in Classe LMGT3 c'è una Aston Martin al comando: Zach Robichon è riuscito ad ottenere il tempo di riferimento in 2'05"609 proprio negli ultimi minuti, scavalcando le Mercedes-Iron Lynx di oltre 0"4.

Sopra al mezzo secondo dal leader abbiamo invece la coppia di McLaren-Garage 59 che si issano in Top5, inseguite dalla Porsche-Manthey #92 e dalla Lexus-ASP #78, mentre tra i primi 10, in ritardo di 1" dalla vetta, ecco Ferrari-AF Corse #54, Porsche-Manthey #91 e Lexus-ASP #87.

Rimangono arretrare Corvette-TF Sport, BMW-WRT e Ford-Proton Competition.

Il programma di sabato prevede le Prove Libere 3, della durata di 60', alle ore 11;00 locali (le 18;00 italiane), poi Qualifiche e attacco alle Hyperpole a partire dalle 15;00 (22;00).