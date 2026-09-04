WEC | Austin, Libere 2: Aston Martin sugli scudi con Tincknell e Robichon
Valkyrie al comando in HYPERCAR e Vantage in LMGT3 per una sessione tutta griffata Heart of Racing. Alpine e Genesis in Top3 generale seguite dalle tre Ferrari, Toyota e Cadillac restano indietro. Tra le GT bene le Mercedes-Iron Lynx e McLaren-Garage 59.
#007 Aston Martin Thor Team, Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble
Foto di: Getty Images
Le Aston Martin si sono prese la scena al termine delle Prove Libere 2 della Lone Star Le Mans, coi protagonisti del FIA World Endurance Championship che sotto al cielo nuvoloso di Austin sono tornati in azione per la sessione pomeridiana, dove le temperature hanno superato i 30°C e quelle dell'asfalto i 40°C.
Al termine dei 90' previsti, Harry Tincknell ha concluso come migliore della Classe HYPERCAR al volante della Valkyrie #007 che condivide con Tom Gamble, girando in 1'52"567 e battendo per 0"122 la Alpine #35.
Sul podio virtuale sale anche la Genesis #17, che proprio al semaforo verde di inizio attività era andata in testacoda nella via di fuga della seconda curva con Mathys Jaubert colto in fallo dalle gomme fredde e provocando l'esposizione della bandiera rossa per alcuni minuti. Un'altra interruzione con Full Course Yellow si è verificata a metà per ripulire il tracciato da detriti nel primo settore.
La Alpine #36 è invece quarta a +0"287, a seguire raggruppate in pochi centesimi ci sono le tre Ferrari capitanate dalla #83 di AF Corse che è davanti alle 499P ufficiali #50 e #51. Ottava e molto più distaccata dalla gemella abbiamo la Valkyrie #009 a +0"925, per un soffio davanti alle due BMW che vanno a completare la Top10.
Le Cadillac-Jota terminano all'11° e 16° posto, le Toyota tornano ad effettuare il classico lavoro di messa a punto in ottica gara senza esporsi e chiudono 12a e 15a, mentre le Peugeot sono entrambe sopra il secondo di margine dalla vetta al 14° e 17° posto.
Foto di: Getty Images
Come detto, anche in Classe LMGT3 c'è una Aston Martin al comando: Zach Robichon è riuscito ad ottenere il tempo di riferimento in 2'05"609 proprio negli ultimi minuti, scavalcando le Mercedes-Iron Lynx di oltre 0"4.
Sopra al mezzo secondo dal leader abbiamo invece la coppia di McLaren-Garage 59 che si issano in Top5, inseguite dalla Porsche-Manthey #92 e dalla Lexus-ASP #78, mentre tra i primi 10, in ritardo di 1" dalla vetta, ecco Ferrari-AF Corse #54, Porsche-Manthey #91 e Lexus-ASP #87.
Rimangono arretrare Corvette-TF Sport, BMW-WRT e Ford-Proton Competition.
Il programma di sabato prevede le Prove Libere 3, della durata di 60', alle ore 11;00 locali (le 18;00 italiane), poi Qualifiche e attacco alle Hyperpole a partire dalle 15;00 (22;00).
FP2
|Cla
|Team
|#
|Piloti
|Auto
|Giri
|Tempo
|Distacco
|km/h
|1
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
1'52.567
|176.310
|2
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix Da Costa C. Milesi F. Habsburg-Lothringen
|Alpine A424
|0
|
+0.122
1'52.689
|0.122
|176.120
|3
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|0
|
+0.244
1'52.811
|0.122
|175.929
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|0
|
+0.287
1'52.854
|0.043
|175.862
|5
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Ye R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|0
|
+0.433
1'53.000
|0.146
|175.635
|6
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|0
|
+0.454
1'53.021
|0.021
|175.602
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|0
|
+0.490
1'53.057
|0.036
|175.546
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+0.925
1'53.492
|0.435
|174.873
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+0.976
1'53.543
|0.051
|174.795
|10
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+0.985
1'53.552
|0.009
|174.781
|11
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+0.996
1'53.563
|0.011
|174.764
|12
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+1.091
1'53.658
|0.095
|174.618
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|0
|
+1.164
1'53.731
|0.073
|174.506
|14
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|0
|
+1.192
1'53.759
|0.028
|174.463
|15
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. De Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+1.267
1'53.834
|0.075
|174.348
|16
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato R. Taylor
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+1.799
1'54.366
|0.532
|173.537
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|0
|
+1.961
1'54.528
|0.162
|173.292
|18
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+13.042
2'05.609
|11.081
|158.004
|19
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+13.456
2'06.023
|0.414
|157.485
|20
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+13.571
2'06.138
|0.115
|157.341
|21
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+13.638
2'06.205
|0.067
|157.258
|22
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+13.741
2'06.308
|0.103
|157.130
|23
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+13.920
2'06.487
|0.179
|156.907
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|0
|
+14.015
2'06.582
|0.095
|156.790
|25
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+14.059
2'06.626
|0.044
|156.735
|26
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+14.238
2'06.805
|0.179
|156.514
|27
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|R. Umbrărescu C. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|0
|
+14.238
2'06.805
|0.000
|156.514
|28
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|0
|
+14.209
2'06.776
|156.550
|29
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+14.467
2'07.034
|0.258
|156.232
|30
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|0
|
+14.571
2'07.138
|0.104
|156.104
|31
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+14.605
2'07.172
|0.034
|156.062
|32
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+14.692
2'07.259
|0.087
|155.955
|33
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+15.095
2'07.662
|0.403
|155.463
|34
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluç C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+15.144
2'07.711
|0.049
|155.403
|35
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+15.302
2'07.869
|0.158
|155.211
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