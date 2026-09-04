Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Prove Libere
WEC Lone Star Le Mans

WEC | Austin, Libere 2: Aston Martin sugli scudi con Tincknell e Robichon

Valkyrie al comando in HYPERCAR e Vantage in LMGT3 per una sessione tutta griffata Heart of Racing. Alpine e Genesis in Top3 generale seguite dalle tre Ferrari, Toyota e Cadillac restano indietro. Tra le GT bene le Mercedes-Iron Lynx e McLaren-Garage 59.

Francesco Corghi
Modificato:
#007 Aston Martin Thor Team, Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

#007 Aston Martin Thor Team, Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

Foto di: Getty Images

Le Aston Martin si sono prese la scena al termine delle Prove Libere 2 della Lone Star Le Mans, coi protagonisti del FIA World Endurance Championship che sotto al cielo nuvoloso di Austin sono tornati in azione per la sessione pomeridiana, dove le temperature hanno superato i 30°C e quelle dell'asfalto i 40°C.

Al termine dei 90' previsti, Harry Tincknell ha concluso come migliore della Classe HYPERCAR al volante della Valkyrie #007 che condivide con Tom Gamble, girando in 1'52"567 e battendo per 0"122 la Alpine #35.

Sul podio virtuale sale anche la Genesis #17, che proprio al semaforo verde di inizio attività era andata in testacoda nella via di fuga della seconda curva con Mathys Jaubert colto in fallo dalle gomme fredde e provocando l'esposizione della bandiera rossa per alcuni minuti. Un'altra interruzione con Full Course Yellow si è verificata a metà per ripulire il tracciato da detriti nel primo settore.

La Alpine #36 è invece quarta a +0"287, a seguire raggruppate in pochi centesimi ci sono le tre Ferrari capitanate dalla #83 di AF Corse che è davanti alle 499P ufficiali #50 e #51. Ottava e molto più distaccata dalla gemella abbiamo la Valkyrie #009 a +0"925, per un soffio davanti alle due BMW che vanno a completare la Top10.

Le Cadillac-Jota terminano all'11° e 16° posto, le Toyota tornano ad effettuare il classico lavoro di messa a punto in ottica gara senza esporsi e chiudono 12a e 15a, mentre le Peugeot sono entrambe sopra il secondo di margine dalla vetta al 14° e 17° posto.

Foto di: Getty Images

Come detto, anche in Classe LMGT3 c'è una Aston Martin al comando: Zach Robichon è riuscito ad ottenere il tempo di riferimento in 2'05"609 proprio negli ultimi minuti, scavalcando le Mercedes-Iron Lynx di oltre 0"4. 

Sopra al mezzo secondo dal leader abbiamo invece la coppia di McLaren-Garage 59 che si issano in Top5, inseguite dalla Porsche-Manthey #92 e dalla Lexus-ASP #78, mentre tra i primi 10, in ritardo di 1" dalla vetta, ecco Ferrari-AF Corse #54, Porsche-Manthey #91 e Lexus-ASP #87.

Rimangono arretrare Corvette-TF Sport, BMW-WRT e Ford-Proton Competition. 

Il programma di sabato prevede le Prove Libere 3, della durata di 60', alle ore 11;00 locali (le 18;00 italiane), poi Qualifiche e attacco alle Hyperpole a partire dalle 15;00 (22;00).

 

Leggi anche:

FP2

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h
1
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 0

1'52.567

   176.310
2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix Da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0

+0.122

1'52.689

 0.122 176.120
3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

+0.244

1'52.811

 0.122 175.929
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

+0.287

1'52.854

 0.043 175.862
5
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.433

1'53.000

 0.146 175.635
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.454

1'53.021

 0.021 175.602
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+0.490

1'53.057

 0.036 175.546
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 0

+0.925

1'53.492

 0.435 174.873
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+0.976

1'53.543

 0.051 174.795
10
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0

+0.985

1'53.552

 0.009 174.781
11
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.996

1'53.563

 0.011 174.764
12
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+1.091

1'53.658

 0.095 174.618
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+1.164

1'53.731

 0.073 174.506
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+1.192

1'53.759

 0.028 174.463
15
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+1.267

1'53.834

 0.075 174.348
16
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United States R. Taylor Cadillac V-Series.R 0

+1.799

1'54.366

 0.532 173.537
17
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

+1.961

1'54.528

 0.162 173.292
18
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+13.042

2'05.609

 11.081 158.004
19
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+13.456

2'06.023

 0.414 157.485
20
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

+13.571

2'06.138

 0.115 157.341
21
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

+13.638

2'06.205

 0.067 157.258
22
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

+13.741

2'06.308

 0.103 157.130
23
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+13.920

2'06.487

 0.179 156.907
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0

+14.015

2'06.582

 0.095 156.790
25
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+14.059

2'06.626

 0.044 156.735
26
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 0

+14.238

2'06.805

 0.179 156.514
27
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 0

+14.238

2'06.805

 0.000 156.514
28
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

+14.209

2'06.776

   156.550
29
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+14.467

2'07.034

 0.258 156.232
30
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+14.571

2'07.138

 0.104 156.104
31
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+14.605

2'07.172

 0.034 156.062
32
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

+14.692

2'07.259

 0.087 155.955
33
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+15.095

2'07.662

 0.403 155.463
34
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+15.144

2'07.711

 0.049 155.403
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+15.302

2'07.869

 0.158 155.211
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

Tegola Ferrari: Neubauer infortunato, Rovera alla 1000km di Suzuka IGTC con Maezawa Racing

GT
GT
Tegola Ferrari: Neubauer infortunato, Rovera alla 1000km di Suzuka IGTC con Maezawa Racing

WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

WEC
WEC
WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

Ultime notizie

WEC | Austin, Libere 2: Aston Martin sugli scudi con Tincknell e Robichon

WEC
WEC WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Austin, Libere 2: Aston Martin sugli scudi con Tincknell e Robichon

WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

WEC
WEC WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta