ALMS | Le Ferrari 499P di AF Corse e Cetilar Racing sono le prime due Hypercar 2026/2027

AF Corse e Cetilar Racing sono le prime due squadra ad annunciare la loro partecipazione alla stagione 2026/2027 dell’Asian Le Mans Series con una coppia di Ferrari 499P.

Il campionato di ACO da quest'anno ha aperto le iscrizioni anche alla nuovissima categoria per le Hypercar e la compagine di Piacenza, unita alla formazione di Roberto Lacorte, saranno presenti con i prototipi del Cavallino Rampante e i suoi piloti ufficiali.

Come da regolamento, uno dei membri dell'equipaggio dovrà essere un pilota con licenza Bronze e proprio Lacorte guiderà la vettura #47 assieme al figlio Nicola e all'alfiere di Maranello, Antonio Fuoco, con cui nella passata annata aveva sfiorato la vittoria in Classe LMP2.

AF Corse-Cetilar Racing, Ferrari 499P Foto di: AF Corse

“La nuova sfida che ci apprestiamo a vivere al fianco di Ferrari, in una categoria di livello assoluto come l’Hypercar e in un campionato in grande ascesa come l’Asian Le Mans Series, è una pietra miliare nella storia di Cetilar Racing", commenta soddisfatto Lacorte.

"E il fatto che coincida con il decimo anniversario della prima partecipazione alla 24h di Le Mans, datata giugno 2017, la dice lunga su quanto il team sia cresciuto in questo decennio, accumulando esperienza e soddisfazioni nei campionati endurance più importanti al mondo".

"Porteremo in pista, con il consueto, prezioso supporto di AF Corse, un prototipo meraviglioso e vincente come la Ferrari 499P e siamo davvero emozionati di essere il primo team privato a poter vivere questo momento, spinti dalla stessa passione che da sempre ci contraddistingue".

"Ci aspetta una sfida bellissima, impegnativa, emozionante: non vediamo l’ora di affrontarla e condividerla con tutti i nostri tifosi che da anni ci sostengono, a partire dalla presentazione della livrea della nuova #47 che sveleremo a fine ottobre”.

AF Corse-Cetilar Racing, Ferrari 499P Foto di: AF Corse

Dall'altro lato del box di AF Corse ci sarà invece la 499P #90 capitanata da Luís Pérez Companc, visto in azione nel FIA WEC nell'ultimo anno della Classe LMGTE AM con la 488.

Assieme al sudamericano vedremo all'opera altri due concorrenti del Cavallino Rampante, ossia Nicklas Nielsen ed Yifei Ye.

“Sono davvero felice di correre nell’Asian Le Mans Series con Luís e Yifei. Con Luís abbiamo già disputato diverse gare in LMP2, quindi non vedo l’ora di correre di nuovo con lui in un campionato così competitivo. È sempre un piacere guidare la 499P, quindi non vedo l’ora di cimentarmi in un nuovo contesto”, dice il danese, vincitore di Le Mans 2024.

Come già reso noto da tempo, l'ALMS quest'anno si correrà su tracciati europei a causa della situazione geopolitica che imperversa nel Medio Oriente. La prima tappa è fissata per il 14-15 novembre al Paul Ricard, poi nel 2027 si andrà a Jerez (16-17 gennaio) e Portimão (20-21 febbraio).