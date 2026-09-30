FIA e ACO rinnovano l'accordo per il WEC fino al 2037

FIA e Automobile Club de l’Ouest hanno annunciato il rinnovo dell'accordo per la promozione e gestione del FIA World Endurance Championship da parte dell'organizzazione francese fino al 2037.

Una notizia che era stata messa in dubbio qualche giorno fa, dato che il contratto fra le parti sarebbe scaduto alla fine della stagione 2027, con le voci che avevano iniziato a circolare riguardo dissidi e problematiche su nuove collaborazioni future.

Il rinnovo prevede che il gruppo di lavoro FIA e la sua commissione Endurance si occupino dei regolamenti, da far approvare al Consiglio Mondiale, mentre assieme ad ACO si lavorerà sull'omologazione delle vetture di Classe HYPERCAR, che dal 2030 avranno nuove norme tecniche.

Secondo il comunicato emesso, la FIA sarà molto più presente anche a livello visivo, col marchio che apparirà in Parco Chiuso, sul podio e sulle Safety Car, oltre che a livello mediatico.

A questo, la nota congiunta sottolinea anche la crescita sotto tutti i punti di vista, numerici, visibilità mondiale, partecipazioni ed economico, con introiti decisamente aumentati dal 2021 ad oggi, ossia quando ACO - dopo aver tenuto in vita la serie in un momento di declino evidente - ha introdotto i nuovi regolamenti per i prototipi LMH e LMDh, seguiti dell'avvento delle LMGT3.

"Non si tratta semplicemente di un accordo, ma di un passo avanti fondamentale per le corse, che garantirà il futuro del FIA WEC per gli anni a venire", dice Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA.

"È un'intesa pensata per il futuro, un accordo epocale che rafforza la collaborazione tra FIA e ACO in un rapporto che dura da oltre 120 anni, e prepara il campionato a un decennio di crescita record, portando vantaggi concreti a tifosi, piloti, team e costruttori".

"È stato un onore contribuire alla collaborazione che ha inaugurato questa età dell'oro delle gare di durata. Non vedo l'ora di proseguire il lavoro al fianco del Presidente Pierre Fillon e del suo team, sfruttando questo slancio per costruire un futuro ancora più solido".

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, ha aggiunto: "Siamo lieti di vedere rinnovato l'accordo tra FIA e ACO, consolidando così il rapporto forte e duraturo che è alla base del FIA WEC sin dalla sua creazione nel 2012. Questa collaborazione si fonda sulla fiducia, su ambizioni condivise e su un impegno comune per lo sviluppo delle gare endurance".

"Insieme, FIA e ACO hanno gettato basi solide per il successo continuo e la crescita internazionale del campionato; siamo entusiasti di scrivere il prossimo capitolo di questa straordinaria collaborazione. Infine, desidero ringraziare il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, per l'ottimo rapporto che abbiamo costruito."

Soddisfatto anche Alberto Villarreal, Direttore Generale della FIA: "Il FIA WEC è più forte e popolare che mai, con una base di tifosi in costante crescita ed evoluzione e un elenco impressionante di Costruttori automobilistici di livello mondiale".

"L'accordo annunciato oggi sottolinea l'investimento nel campionato da parte sia della FIA che dell'ACO, nonché il nostro impegno a far conoscere questo sport a nuovi pubblici. È un momento cruciale nella storia del FIA WEC, che fornisce le basi e la stabilità necessarie per il successo duraturo del campionato."

Frédéric Lequien, AD di Le Mans Endurance Management ​​(società promotrice del FIA WEC), chiosa: "Questo accordo giunge in un momento entusiasmante per il FIA WEC. Il campionato sta vivendo una fase di grande slancio, caratterizzata da un crescente coinvolgimento di Costruttori, team, partner, media e appassionati in tutto il mondo".

" Il rinnovo offre una solida base su cui costruire questa crescita, rafforzare ulteriormente l'attrattiva globale del WEC e continuare a offrire un campionato di livello mondiale, all'avanguardia nelle gare di durata. Guardiamo con fiducia a un futuro ambizioso ed entusiasmante per il FIA WEC".