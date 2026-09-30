GT World | Gran finale Sprint a Barcellona: chi sarà Campione tra Porsche, Ferrari e Mercedes?

Il GT World Challenge Europe nel fine settimana sarà di scena a Barcellona per l'ultimo appuntamento della Sprint Cup 2026: due gare da 60 minuti decreteranno i vincitori dei titoli di quest'anno, chiudendo una stagione iniziata a Brands Hatch e proseguita a Misano, Magny-Cours e Zandvoort.

È stata un'annata estremamente combattuta, che ha portato a un'incredibile sfida a otto per il titolo piloti assoluto. Ricardo Feller e Bastian Buus, vincitori della 24h di Spa, guidano la classifica con il team Lionspeed GP e puntano a diventare i primi campioni della Sprint Cup su Porsche.

La loro 911 è stata probabilmente la più veloce del 2026, anche se non la più costante. Tuttavia, se riusciranno a mantenere la striscia positiva che li ha visti arrivare sempre tra i primi due in ogni round Sprint, Feller e Buus avranno probabilmente i numeri giusti per conquistare il titolo.

Seguono i piloti della Ferrari - AF Corse, Arthur Leclerc e Thomas Neubauer, staccati di 5,5 punti dalla vetta. A differenza della Lionspeed, questa vettura non ha mostrato una velocità eccezionale, ma ha garantito una grande costanza di rendimento, andando a punti in sette delle otto gare disputate finora. È quasi sorprendente vederli arrivare all'ultima gara in piena corsa per il titolo, ma le loro possibilità sono concrete.

Al terzo posto troviamo il pilota di casa Dani Juncadella, a 0,5 punti di distacco dalla coppia Leclerc/Neubauer. Il portacolori del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing ha condiviso l'abitacolo con due compagni di squadra diversi nel corso della stagione – Chris Lulham e Jules Gounon – e si trova quindi a lottare per il titolo in solitaria. Ha ottenuto la sua prima vittoria nel GT World proprio su questo circuito nel 2017 e, affiancato dal velocissimo Lulham, potrebbe rappresentare una minaccia questo fine settimana.

Ci sono poi gli outsider, con i Campioni in carica Charles Weerts e Kelvin Van Der Linde, apparsi tra i favoriti assoluti per il titolo grazie al dominio mostrato a Misano. I piloti del Team WRT BMW hanno perso terreno nelle ultime gare, ma sono a soli nove punti dalla vetta ed è un rischio sottovalutarli.

Se per i due le possibilità sono ridotte, gli altri quattro contendenti sono vere e proprie mine vaganti. Matematicamente, il titolo è ancora alla portata anche di Maro Engel e Lucas Auer (Mercedes-Winward Racing), Thierry Vermeulen e Ben Green (Ferrari-Emil Frey Racing), Valentino Rossi e Max Hesse (BMW-WRT) e Dorian Boccolacci (Porsche-Boutsen VDS), anche se tutti loro avranno bisogno di un weekend perfetto per conquistare la Corona.

Partenza Foto di: SRO

Oltre alla lotta per il titolo piloti, ci sarà un aspetto interessante da seguire ai box. Alla vigilia dell'ultima tappa, la Comtoyou Racing è favorita per la vittoria nel "Pit Stop Challenge" di quest'anno, che premia la squadra più veloce nei cambi gomme durante ogni gara della Sprint Cup. Il team della Aston Martin #7 ha un vantaggio di 19 punti sul Team WRT #31, mentre altri quattro equipaggi sono ancora in corsa.

C'è ancora molto da decidere in pista questo fine settimana, con i titoli delle classi Gold Cup e Bronze Cup ancora in palio. Nella prima, i piloti della Ferrari - AF Corse, Tommaso Mosca e Matias Zagazeta, sono al comando fin dalla gara inaugurale della stagione; con un vantaggio di 20,5 punti su Tom Fleming e Louis Prette (McLaren - Garage 59 #58), quindi grandi favoriti per portare a termine l'opera.

Peter Dempsey ed Eddie Cheever (Porsche - Tempesta Racing #93) hanno preso il comando della Bronze Cup grazie a una doppietta a Zandvoort. Ci sono altri quattro contendenti per il titolo di classe, ma realisticamente la minaccia arriverà probabilmente da Rinat Salikhov e Marvin Dienst (Mercedes-Winward Racing #87). Le possibilità per 2 Seas Motorsport e Paradine Competition sono remote, mentre il GetSpeed Team Dubai è ancora matematicamente in corsa.

E la Silver? La questione è stata risolta con un round d'anticipo a favore di Matisse Lismont e Ignacio Montenegro. I piloti della BMW-WRT #30 si sono già assicurati anche il titolo assoluto e affronteranno l'ultima gara senza pressioni.

Partenza Foto di: SRO

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 ottobre

Prove Libere 1: 9;00-10;20

Prove Libere 2: 13;55-15;15

Sabato 3 ottobre

Qualifica 1: 9;50

Gara 1: 14;00

Domenica 4 ottobre

Qualifica 2: 11;15

Gara 2: 16;00