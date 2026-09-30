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IMSA Petit Le Mans

IMSA | Rexy Skeleton e Rockie The Pegasus tornano in azione per AO Racing alla Petit Le Mans

A Road Atlanta, la squadra statunitense rispolvera il costume di Halloween per la sua Porsche #77, mentre la Oreca LMP2 #99 torna al personaggio visto per la prima volta a Le Mans.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Rexy Skeleton e Rockie The Pegasus sono pronti a tornare in azione in casa AO Racing per la Petit Le Mans, che nel fine settimana andrà a chiudere la stagione 2026 dell'IMSA SportsCar Championship.

In quel di Road Atlanta, dove sabato si terrà la celebre gara da 10h, in Classe GTD PRO la Porsche #77 con la colorazione del mitico Tirannosauro Rex sarà simile a quella presentata nel 2025, con lo scheletro bianco del dinosauro a spaventare i rivali, in vista di una "Stagione Sinistra" come spiegano dalla squadra diretta da Gunnar Jeannette, andando verso la festa di Halloween.

Per questa edizione, Rexy Skeleton avrà qualche piccola novità nel suo costume: in particolare, spiccano gli elementi luminosi sulle portiere, dove troviamo le due zampette e le costole, e nella dentatura, che appena il sole tramonterà lasciando spazio al buio della notte sicuramente diventeranno un segno distintivo e... spaventoso per tutti.

Al volante della 911 vedremo sempre il terzetto formato da Nick Tandy, Harry King ed Alessio Picariello.

 

Dall'altro lato del box, dove troviamo la Oreca LMP2 #99 di PJ Hyett, Dane Cameron e Jonny Edgar, torna invece Rockie The Pegasus, ossia il cavallo alato che aveva fatto la sua prima apparizione come nuovo personaggio del team in occasione della 24h di Le Mans dello scorso giugno.

In questo caso, messo da parte momentaneamente il draghetto Spike, in AO Racing hanno sfruttato magistralmente l'occasione per tirare nuovamente fuori il destriero per un passaggio 'da Le Mans a Le Mans', concludendo al meglio la stagione sportiva 2026.

Ovviamente, non poteva mancare tutto il merchandising dedicato, che la squadra ha già messo a disposizione sul proprio sito internet per l'acquisto e che allestirà nel paddock per i tifosi che si recheranno alla gara del fine settimana.

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Livree AO Racing per la Petit Le Mans

Foto di: AO Racing

 

 

 

 

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