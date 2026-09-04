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Prove Libere
WEC Lone Star Le Mans

WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

Le 499P cominciano con i migliori tempi su gomme medie al COTA precedendo le coppie di Alpine e Toyota, mentre Cadillac-Jota #38 è settima seguita da Aston, Genesis e Peugeot. In LMGT3 bene Fleming con la McLaren-Garage 59 davanti a Mercedes-Iron Lynx.

Francesco Corghi
Modificato:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Ferrari

La stagione 2026 del FIA World Endurance Championship si è ufficialmente riaperta questa mattina ad Austin, dove sono andate in scena la Prove Libere 1 della Lone Star Le Mans che hanno visto Antonio Giovinazzi concludere con il miglior tempo assoluto e in Classe HYPERCAR.

Le temperature sono già attorno ai 30°C in un fine settimana che si preannuncia piuttosto caldo, tanto che i piloti è possibile affrontino uno stint alla volta per evitare complicazioni fisiche, mentre stando alle dichiarazioni dei protagonisti raccolte nella giornata di giovedì, pare che le vetture dispongano di meno energia del solito, il che porterà a soste anticipate rispetto al solito nel corso della 6h domenicale, probabilmente aggiungendo anche un pit-stop a quelli che tendenzialmente vediamo in questo genere di corse.

Nel frattempo, le 499P ufficiali hanno cominciato col piede giusto e Giovinazzi ha messo la #51 davanti a tutti in 1'53"824, battendo per 0"205 la #50 gemella di Antonio Fuoco nella doppietta del Cavallino Rampante.

Bene anche Alpine e Toyota che si alternano nelle posizioni a seguire della Top5, con la A424 #36 di Jules Gounon terza a quasi 0"4 dalla vetta che precede per 98 millesimi la TR010 Hybrid #8, a sua volta per un soffio davanti alla A424 #35 e alla TR010 #7, che con Nyck De Vries ha provocato un breve Full Course Yellow per una uscita di pista senza conseguenze, ma che ha sparso alcuni detriti sul tracciato richiedendo quindi l'intervento dei commissari per le pulizie del caso.

La più rapida delle Cadillac-Jota è la #38 settima con un distacco di 6 decimi, tenendosi alle spalle la Aston Martin #009 e la Genesis #19, tra le poche ad aver realizzato il tempo con gomme dure.

In Top10 si issa nel finale la Peugeot #94 scalzando la Ferrari #83 di AF Corse che si trova a +0"949 dal primato e con una selta di gomme mista medie-dure.

Oltre il secondo di ritardo e più distanti dalle altre vetture abbiamo le BMW (in 15a e 17a posizione), naturalmente ricordando che ognuno è concentrato sul proprio lavoro di messa a punto con pneumatici e quantità di carburante.

In Classe LMGT3 è Tom Fleming a mettere la firma sul miglior tempo con il 2'06"016 al volante della McLaren-Garage 59 #58, andando a superare a metà sessione la Mercedes-Iron Lynx #61 di Maxime Martin per 0"277, inseguita da vicinissimo dalla McLaren #10.

In Top5 anche la Ferrari-AF Corse #21 (tra quelle che hanno dovuto sostare per 5' ai box dopo aver superato troppe volte i track-limits) e la Aston Martin-Heart of Racing #23 a mezzo secondo dalla 720S.

In sesta e settima posizione ci sono le Ford-Proton, poi la Aston-HoR #27 e la Lexus-ASP #87 che assieme alla Mercedes-Iron Lynx #79 va a chiudere l'elenco dei primi 10 nello spazio di 1"4, fuori dai quali restano le Porsche-Manthey e le BMW-WRT.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16;00 locali (le 23;00 italiane).



FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

1'53.824

   174.363
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.205

1'54.029

 0.205 174.050
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

+0.399

1'54.223

 0.194 173.754
4
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.497

1'54.321

 0.098 173.605
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix Da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0

+0.512

1'54.336

 0.015 173.583
6
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.571

1'54.395

 0.059 173.493
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.603

1'54.427

 0.032 173.445
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 0

+0.747

1'54.571

 0.144 173.227
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.766

1'54.590

 0.019 173.198
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+0.880

1'54.704

 0.114 173.026
11
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.949

1'54.773

 0.069 172.922
12
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 0

+0.510

1'54.334

   173.586
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

+1.075

1'54.899

 0.565 172.732
14
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

+1.301

1'55.125

 0.226 172.393
15
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+1.307

1'55.131

 0.006 172.384
16
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United States R. Taylor Cadillac V-Series.R 0

+1.845

1'55.669

 0.538 171.582
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0

+1.876

1'55.700

 0.031 171.536
18
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

+12.192

2'06.016

 10.316 157.494
19
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+12.469

2'06.293

 0.277 157.148
20
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

+12.503

2'06.327

 0.034 157.106
21
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+12.732

2'06.556

 0.229 156.822
22
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+12.760

2'06.584

 0.028 156.787
23
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+12.954

2'06.778

 0.194 156.547
24
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

+13.433

2'07.257

 0.479 155.958
25
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+13.460

2'07.284

 0.027 155.925
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 0

+13.586

2'07.410

 0.126 155.771
27
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

+13.580

2'07.404

   155.778
28
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+13.521

2'07.345

   155.850
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0

+13.856

2'07.680

 0.335 155.441
30
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 0

+13.999

2'07.823

 0.143 155.267
31
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+14.032

2'07.856

 0.033 155.227
32
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

+14.086

2'07.910

 0.054 155.162
33
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+14.221

2'08.045

 0.135 154.998
34
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+14.745

2'08.569

 0.524 154.366
35
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+13.952

2'07.776

   155.324
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