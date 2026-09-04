WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

La stagione 2026 del FIA World Endurance Championship si è ufficialmente riaperta questa mattina ad Austin, dove sono andate in scena la Prove Libere 1 della Lone Star Le Mans che hanno visto Antonio Giovinazzi concludere con il miglior tempo assoluto e in Classe HYPERCAR.

Le temperature sono già attorno ai 30°C in un fine settimana che si preannuncia piuttosto caldo, tanto che i piloti è possibile affrontino uno stint alla volta per evitare complicazioni fisiche, mentre stando alle dichiarazioni dei protagonisti raccolte nella giornata di giovedì, pare che le vetture dispongano di meno energia del solito, il che porterà a soste anticipate rispetto al solito nel corso della 6h domenicale, probabilmente aggiungendo anche un pit-stop a quelli che tendenzialmente vediamo in questo genere di corse.

Nel frattempo, le 499P ufficiali hanno cominciato col piede giusto e Giovinazzi ha messo la #51 davanti a tutti in 1'53"824, battendo per 0"205 la #50 gemella di Antonio Fuoco nella doppietta del Cavallino Rampante.

Bene anche Alpine e Toyota che si alternano nelle posizioni a seguire della Top5, con la A424 #36 di Jules Gounon terza a quasi 0"4 dalla vetta che precede per 98 millesimi la TR010 Hybrid #8, a sua volta per un soffio davanti alla A424 #35 e alla TR010 #7, che con Nyck De Vries ha provocato un breve Full Course Yellow per una uscita di pista senza conseguenze, ma che ha sparso alcuni detriti sul tracciato richiedendo quindi l'intervento dei commissari per le pulizie del caso.

La più rapida delle Cadillac-Jota è la #38 settima con un distacco di 6 decimi, tenendosi alle spalle la Aston Martin #009 e la Genesis #19, tra le poche ad aver realizzato il tempo con gomme dure.

In Top10 si issa nel finale la Peugeot #94 scalzando la Ferrari #83 di AF Corse che si trova a +0"949 dal primato e con una selta di gomme mista medie-dure.

Oltre il secondo di ritardo e più distanti dalle altre vetture abbiamo le BMW (in 15a e 17a posizione), naturalmente ricordando che ognuno è concentrato sul proprio lavoro di messa a punto con pneumatici e quantità di carburante.

In Classe LMGT3 è Tom Fleming a mettere la firma sul miglior tempo con il 2'06"016 al volante della McLaren-Garage 59 #58, andando a superare a metà sessione la Mercedes-Iron Lynx #61 di Maxime Martin per 0"277, inseguita da vicinissimo dalla McLaren #10.

In Top5 anche la Ferrari-AF Corse #21 (tra quelle che hanno dovuto sostare per 5' ai box dopo aver superato troppe volte i track-limits) e la Aston Martin-Heart of Racing #23 a mezzo secondo dalla 720S.

In sesta e settima posizione ci sono le Ford-Proton, poi la Aston-HoR #27 e la Lexus-ASP #87 che assieme alla Mercedes-Iron Lynx #79 va a chiudere l'elenco dei primi 10 nello spazio di 1"4, fuori dai quali restano le Porsche-Manthey e le BMW-WRT.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16;00 locali (le 23;00 italiane).





