MotoGP | Finalmente Vinales può tornare in sella alla KTM Tech3 per il GP del Giappone

Il calvario sembra essere finalmente finito per Maverick Vinales, che questo fine settimana potrà tornare in sella alla KTM del Team Tech3 in occasione del Gran Premio del Giappone, dopo un lungo periodo di stop dovuto ad un infortunio alla spalla sinistra che lo tormenta ormai dalla stagione 2025.

Lo spagnolo è assente dal Gran Premio di Germania del mese di luglio, avendo continuato a soffrire di complicazioni legate all'infortunio alla spalla rimediato proprio al Sachsenring un anno prima. Dopo aver subito un intervento chirurgico correttivo all'inizio di quest'anno, Vinales si è concentrato sul suo programma di riabilitazione insieme al suo team medico.

Dopo essere tornato a guidare in occasione dei test di lunedì scorso al Red Bull Ring, nel quale gli è stata data la possibilità di guidare una 1.000cc gommata Pirelli, Maverick si è poi sottoposto ad ulteriori valutazioni fisiche presso l'Athlete Performance Centre della Red Bull, e finalmente gli è stato dato il via libera per tornare a correre e a dividere il box con Enea Bastianini in occasione del round di Motegi.

"Sono davvero felice di poter finalmente annunciare che tornerò a correre. Gli ultimi mesi sono stati un percorso lungo e ho lavorato sodo ogni giorno per arrivare a questo punto", ha detto Vinales, che quindi rientra per quelli che dovrebbero essere almeno momentaneamente i suoi ultimi Gran Premi in MotoGP, visto che sulla griglia 2027, che ormai è al completo, non ci sarà posto per lui.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Non sono ancora al 100%, ma sono sulla strada giusta e mi sento pronto a compiere questo passo successivo. A Motegi si tratterà di procedere passo dopo passo, capire a che punto sono fisicamente e ritrovare il feeling con la moto. Voglio ringraziare in particolare tutto lo staff del Red Bull APC e i miei medici per il lavoro e il sostegno che mi hanno dato durante tutto il mio percorso di recupero. Non vedo l’ora di tornare in sella e di correre di nuovo", ha aggiunto.

Anche il team manager Nicolas Goyon si è detto contento di poter rivedere Maverick sulla RC16. Anche perché si tratta di un rientro che mette a tacere una volta per tutte le voci emerse durante la pausa estiva secondo cui il pilota di Roses si sarebbe separato anticipatamente dalla Casa di Mattighofen.

"Siamo molto felici di confermare che Maverick tornerà con noi in Giappone. Fin dall'inizio di questo percorso, la nostra priorità è stata quella di sostenere il suo recupero e assicurarci che tornasse quando fosse stato pronto, piuttosto che affrettare i tempi", ha detto Goyon.

"È stato un percorso più lungo di quanto ci aspettassimo inizialmente, ma Maverick ha lavorato con grande impegno durante tutta la riabilitazione ed è fantastico vederlo ora pronto a tornare in pista. Sappiamo che tornare dopo un periodo di assenza così lungo richiederà un po' di tempo, quindi sosterremo Maverick per tutto il weekend e gli permetteremo di ritrovare il ritmo passo dopo passo. Allo stesso tempo, è fantastico per tutta la squadra riavere al completo la nostra formazione di piloti, e non vediamo l'ora di tornare al lavoro con Maverick a Motegi", ha concluso.