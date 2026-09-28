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F1 | A Gian Carlo Minardi verrà conferita a Ginevra la Laurea Honoris Causa dal Gioya

Il fondatore della Minardi verrà insignito venerdì 2 ottobre al Palazzo delle Nazioni di Ginevra: GIan Carlo è stato scelto per la straordinaria carriera nel motorsport, la visione imprenditoriale, l’innovazione e il ruolo di mentore e talent scout, favorendo la crescita e lo sviluppo di generazioni di piloti e ingegneri. 

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Historic Minardi Day 2026

Historic Minardi Day 2026

Foto di: Historic Minardi Day

Dopo il successo della decima edizione dell’Historic Minardi Day è arrivata un’altra sorpresa molto bella per il manager faetino: il 2 ottobre Gian Carlo Minardi sarà a Ginevra al Palazzo delle Nazioni dove gli verrà conferita la Laurea Honoris Causa dal Gioya in Administration and Entrepreneurship, nell’ambito dell’UPEACE & GIOYA Graduation Day, organizzato in collaborazione con la United Nations University for Peace (UPEACE). 

Gioya è un istituto accademico che promuove corsi di laurea triennale e dottorato flessibili e online, nonché programmi executive, incentrati su settori in forte crescita come la diplomazia commerciale, l'imprenditorialità, la gestione del lusso e la leadership sportiva. 
 
E’ interessante, quindi, la motivazione con cui Gioya ha scelto di conferire a Gian Carlo Minardi la Laurea Honoris Causa: al fondatore del team Minardi viene riconosciuta la straordinaria carriera nel motorsport, la visione imprenditoriale, l’innovazione e il ruolo di mentore e talent scout, favorendo la crescita e lo sviluppo di generazioni di piloti e ingegneri. 

Alla cerimonia in programma venerdì prossimo parteciperanno i vertici di Gioya e Upeace e rappresentanti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali di Ginevra. 

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