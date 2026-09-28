WEC | Ancora Toyota, a modo suo: il trionfo del Fuji figlio di un azzardo azzeccato con lucidità

La Toyota torna a vincere la 6h del Fuji davanti ai propri tifosi e lo fa in uno dei tanti modi in cui ci ha abituati negli anni di successi nel FIA World Endurance Championship.

Se non ci sono i presupposti per dominare le gare in pista, ci pensa il muretto della Casa giapponese a leggere le situazioni più intricate e controverse nel migliore dei modi, con una reattività che spiazza sempre e inesorabilmente la concorrenza.

Ed anche nella gara di casa, che è la seconda più attesa dal marchio del Sol Levante dopo Le Mans, il trionfo è arrivato in maniera quasi inaspettata, piazzando una zampata decisiva a 58' dalla fine, quando è entrata la Safety Car per l'incidente tra le vetture di Mattia Drudi e Finn Gehrsitz.

In quel momento la TR010 Hybrid di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa stava rincorrendo la Top5 e la chiamata ai box per l'ultimo pit-stop è arrivata al punto giusto, ma la scelta di non cambiare le gomme e rifornire la vettura solamente dell'energia necessaria per arrivare alla fine sono state le mosse decisive per accorciare i tempi di fermata e rimandare Hirakawa in pista da leader.

Il giapponese è poi stato pressoché perfetto nel gestire gli ultimi 30' di corsa, districandosi magistralmente nei doppiaggi delle LMGT3 che erano in piena battaglia tra loro e respingendo i tentativi di riavvicinamento da parte della Alpine #36 di Victor Martins, tornata velocemente in scia alla Toyota dopo aver comandato a lungo assieme alla A424 #35 gemella.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: JEP

"Le Mans è ovviamente l’obiettivo principale della stagione, ma questa gara per noi viene subito dopo e vincere davanti a tutti i tifosi in tribuna è stato sicuramente emozionante e sono orgoglioso di averla conquistata, anche perché era due anni che non ci riuscivamo", ha esordito il Direttore Tecnico di Toyota Racing, David Floury, parlando coi giornalisti nel post-gara, tra cui Motorsport.com.

"La scelta è stata quella di non cambiare le gomme per guadagnare tempo ai box e cercare di ridurre al minimo il rifornimento. Chiaramente, sulla carta sono tutte ipotesi perché non avevamo idea di quando sarebbe stata decretata la ripartenza, non c'erano informazioni a riguardo. Devi solamente guardare le immagini TV e provare a capire quanto può essere l'energia necessaria da lì alla fine".

"Penso che avessimo un margine di due giri, dato che dopo la sosta siamo usciti con circa il 70%, mentre gli altri erano sul 90%. Questo ha fatto la differenza, salendo dal 6° al 1° posto. Sono sincero, non ci avrei scommesso, ma quando si presenta l’occasione bisogna essere pronti e coglierla al volo".

"Ad Austin non eravamo stati all’altezza, oggi invece abbiamo avuto fortuna con la Safety Car e ci abbiamo provato. Volevamo vincere la gara di casa e guardare la situazione in campionato, quindi è una questione di gestione del rischio. E Rio ha fatto un lavoro fantastico".

"La Alpine ha deciso di cambiare due gomme e di effettuare un rifornimento più lungo, ma sono cose facili da capire a fine gara. Si è trattato di un azzardo, sono stati forti per tutto il fine settimana, facendo comunque un buon lavoro".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: JEP

Lavoro che ha consentito non solo di vincere la gara davanti alla propria gente, ma anche di allungare in classifica Costruttori e prendere il comando di quella piloti proprio con l'equipaggio #8, mentre la #7 di Kobayashi/Conway/De Vries con i punti dell'ottavo posto (in seguito ad una gara difficile che li ha visti accusare prima una foratura lenta e poi scontare un Drive -Through) salgono secondi nella graduatoria a -10 dai compagni di squadra.

"Siamo dispiaciuti per la #7, che prima ha perso un po' di tempo per una foratura, cosa che può capitare in gara, e poi per la sanzione dovuta all’eccesso di velocità in regime di Full Course Yellow. Questa era evitabile e dovendo scontare la sanzione dopo la neutralizzazione, si perde molto tempo e posizioni. Da una situazione che avrebbe comportato la perdita di tre posizioni in pista, alla fine ne abbiamo perse sei o sette", dice Floury.

"Nella lotta per il campionato abbiamo ancora due gare da disputare e può succedere di tutto. Ovviamente, questo fine settimana è andata meglio rispetto all’ultima volta. Ma avrei preferito vincere due gare di fila, così avremmo avuto un po’ più di margine prima di affrontare Barcellona e Monza, che sono circuiti nuovi. Non possiamo dire che siamo tranquilli; sicuramente siamo in una buona posizione, ma non è ancora finita. Dobbiamo lavorare duramente e rimanere concentrati".