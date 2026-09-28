WEC | Classifiche Mondiali: Toyota in fuga da BMW, speranze Ferrari ridotte al lumicino

La 6h del Fuji ha cominciato a delineare nelle classifiche del FIA World Endurance Championship uno scenario che gode di uno sfondo totalmente bianco con un grande cerchio rosso al centro.

Sì, la bandiera giapponese ha ovviamente sventolato altissima nel plumbeo cielo dell'Estremo Oriente durante il fine settimana che ha visto la Toyota centrare un incredibile successo casalingo dopo due anni di digiuno davanti alla propria gente.

Ma è proprio la Casa nipponica che adesso guarda tutti dall'alto, avendo dato un discreto scossone ad una situazione che, dopo Austin, sembrava ancora semi-congelata e tutt'altro che chiara.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: JEP

E partendo dal Mondiale Costruttori, i 29 punti presi sul terreno amico hanno portato a 169 il totale collezionato dalle TR010 Hybrid, allungando a +23 nei confronti della BMW, che comunque al Fuji è giunta seconda e, a sua volta, ha potuto scrollarsi di dosso la Ferrari.

A Maranello si leccano le ferite e il solo punticino preso dalla 499P #51 lascia la truppa emiliana al terzo posto a quota 115, quindi col serio rischio di dover già abdicare nel penultimo evento che si svolgerà tra una ventina di giorni a Barcellona.

L'ottimo fine settimana della Alpine ha invece fatto salire quarto il marchio francese a 96 punti, agganciando la Cadillac, mentre alle loro spalle restano più arretrate Aston Martin a 54, Peugeot con 24 e Genesis sempre ultima a 12 lunghezze.

Più aperta, invece, la situazione della Classifica Piloti, che vede Hartley/Hirakawa/Buemi scalare la graduatoria fino alla vetta con 89 punti grazie al successo al volante della TR010 Hybrid #8, scavalcando i colleghi della #7 Kobayashi/Conway/De Vries che sono secondi a 79.

Scendono invece al terzo posto essendo rimasti a mani vuote Rast/Frins della BMW #20, ancora fermi a 75 e ora a ritrovarsi in scia i loro colleghi della M Hybrid V8 #15, Magnussen/Marciello, quarti a 69.

A seguire, ci sono i rispettivi terzi membri dei due equipaggi, Sheldon Van Der Linde a 65 punti e Dries Vanthoor a 63, non avendo preso parte a tutte le gare della serie.

I ferraristi #51 Calado/Pier Guidi/Giovinazzi scendono addirittura settimi a 59 punti ed ora sarà molto più difficile (ma non impossibile) difendere il titolo vinto nel 2025.

I loro dirimpettai della #50 - Fuoco/Molina/Nielsen - non si muovono da quota 54 punti e vengono superati da Milesi/Habsburg della Alpine #35, ora ottavi a 56 lunghezze.

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Jonny Edgar, Nicky Catsburg, Ben Keating Foto di: FIA WEC / DPPI

Sempre interessante e curiosa la situazione in Classe LMGT3, dove il trio della Corvette-TF Sport #33 mantiene i tre posti di testa con punteggi diversi, dato che il solo Jonny Edgar ha corso tutti gli eventi, il che lo mantiene leader a 86 punti davanti a Nicky Catsburg (82) e Ben Keating (64).

Il grandissimo podio ottenuto in rimonta in Giappone regala la quarta posizione a Mattia Drudi, Ian James e Zach Robichon, saliti a 62 punti con la loro Aston Martin-Heart of Racing #27 tirandosi dietro la Corvette-TF #34 di Eastwood/Dempsey/Yoluç (58 punti) e la Porsche-Manthey #91 di Guven/Boguslavskiy/Cottingham (54 punti).

Ridotte al lumicino invece le speranze della Ferrari #21 di Vista AF Corse condotta da Rovera/Mann/Hériau rimasta a 54 punti e ora settima, così come quelle dei Campioni in carica della Porsche-Manthey #92, Pera/Shahin/Lietz, ancora fermi a 49 punti.

Ma naturalmente, con 52 punti totali in palio per autori di Hyperpole e vittorie tra Barcellona e Monza, lo scenario è ancora tutto da finalizzare e ogni cosa potrebbe cambiare drasticamente.

FIA WEC - Classifiche Mondiali