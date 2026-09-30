MotoGP | Pavesio: "Il Giappone ha perso la sua passione per le moto, Ogura ha tutto per risvegliarla"
Il managing director di Yamaha Motor Racing assicura che il giapponese non è stato scelto per difendere i colori della Casa di Iwata per la sua nazionalità, ma ammette che la sua ascesa sulla scena della MotoGP sta iniziando riaccendere in patria quella passione per le due ruote che recentemente si era un po' spenta.
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La Yamaha perderà Fabio Quartararo, il suo ultimo campione del mondo, al termine della stagione 2026. Nonostante al momento sia all'ultimo posto nella classifica riservata ai costruttori, la Casa di Iwata però non si è fatta trovare impreparata ed ha piazzato non uno, ma due grandi colpi sul mercato piloti della MotoGP.
A difendere i colori del marchio giapponese nella prossima stagione, quella dell'arrivo dei nuovi regolamenti, con i motori da 850cc, la riduzione dell'aerodinamica ed il bando degli abbassatori, saranno infatti l'attuale leader iridato Jorge Martin ed Ai Ogura. Se il madrileno, che è stato campione del mondo nel 2024, non ha bisogno di grosse presentazioni, con il senno di poi è facile dire che quella del giapponese è una presa importante, visto che parliamo indubbiamente della grande rivelazione della stagione 2026.
Al momento della firma, però, la sensazione era quasi che sul suo ingaggio potesse aver avuto una certa rilevanza la sua nazionalità, visto che da sempre i giapponesi sognano di portare un loro portabandiera al vertice. Cosa che però Paolo Pavesio, managing director di Yamaha Motor Racing, ha smentito chiaramente in una chiacchierata concessa a Motorsport.com.
"Quando arrivi a questo livello, la bandiera per me non conta. Poi, a parità di condizioni e a parità di tutto è chiaro che magari se il pilota viene da un paese per te commercialmente importante - non è questo il caso - allora si valuta. Ma un pilota giapponese così forte, forse in MotoGP potremmo arrivare a dire, se Ai continua a crescere, non c'è mai stato. Perché questo è solo il suo secondo anno. Potrebbe essere uno dei 2-3 piloti giapponesi più forti della storia e sicuramente un po' di pressione questa cosa la mette. Ma ben venga", ha spiegato Pavesio.
Tra le altre cose, il grande capo del motorsport della Yamaha ci ha rivelato che quella con Ai è stata una vera e propria trattativa lampo: "E' stata una cosa velocissima. Molto più veloce di quanto ci si possa immaginare. Lui voleva venire da noi, noi volevamo lui e si è concretizzato. A volte si costruisce e ci metti mesi. Altre volte succede tutto velocemente come è successo con Ai. Questi piloti ci portano motivazione e senso di responsabilità. Li abbiamo sempre, ma con un pilota giapponese ancora di più. E' una pressione che voglio avere. Dobbiamo fare meglio!".
Paolo Pavesio, Yamaha Motor Racing Managing Director
Foto di: Alexander Trienitz
Con l'impatto che ha avuto a sorpresa sulla MotoGP quest'anno, conquistando anche la sua prima vittoria ad Assen e rimanendo in corsa per il titolo fino all'infortunio rimediato in allenamento prima di Misano, il manager torinese è convinto che l'attuale pilota dell'Aprilia Trackhouse possa risvegliare anche quella passione per la moto che è sempre stata un segno distintivo del Giappone, ma che ha finito un po' per sopirsi recentemente.
"Soprattutto adesso, in un paese dove la moto è stata importantissima, ma ora non è più un fattore così forte come invece lo era una volta, Ai potrebbe fare bene alla passione per il motociclismo in Giappone. Un paese che lentamente ha perso la sua passione. E' una di quelle cose che succede passo dopo passo e un giorno di svegli e ti accorgi che è successo".
"Io andai in Giappone 25 anni fa la prima volta. Tokyo era un luna park per gli appassionati di moto. Era pieno di moto, scooteroni 'bombardati' con i led e le Yoshimura. A Tokyo ora non c'è più una moto. Perché? Hanno cominciato a vietare di parcheggiare le moto sui marciapiedi, poi il rumore, poi... a un certo punto non vedi più le moto. Se i ragazzi non sono appassionati, nemmeno quelli che studiano ingegneria lo potranno essere. Quindi vogliono fare altre mille cose, ma non quello. E quindi una cultura che è stata così forte, tende a sopirsi e poi vai a Suzuka (per la 8 Ore, ndr) e ci sono appena 60 mila persone, non più 150 mila".
"Vediamo cos'è possibile fare con un pilota giapponese, anche perché i miei colleghi mi dicono che stia risvegliando un po' quella passione e l'attenzione dei media generalisti. E questo resta il paese dove ci sono 2 dei più grandi costruttori di moto (Yamaha e Honda, ndr) oltre a Suzuki e Kawasaki. Il Giappone produce ancora il 50% delle moto che vengono vendute nel mondo. E' un peccato e bisogna fare qualcosa, e la responsabilità in Giappone è soprattutto delle Case costruttrici giapponesi prima di tutto", ha concluso.
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