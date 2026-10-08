F1 | Rebus Mercedes: perché a Singapore cerca una cura che va oltre i dubbi sul nuovo pacchetto

Mercedes è certamente la squadra che arriva a Singapore con più interrogativi a cui cercare una risposta durante questo fine settimana. La scelta di diversificare le vetture a Marina Bay sul vecchio e sul nuovo pacchetto, come raccontato in mattinata, sono la conferma che qualcosa non ha funzionato e che quelle certezze della vigilia, con i dati in galleria parlavano di un miglioramento di tre decimi, sono diventati dubbi.

Probabilmente il peccato originale sta nel non aver effettuato questo confronto direttamente a Sepang al venerdì, ed è logico che Singapore, ancor di più con un weekend sprint, non sia il luogo adatto per questo tipo di lavoro, ma raccogliere dati da analizzare nella settimana di pausa prima di pausa non è più una necessità, bensì quasi un obbligo.

Parlando con i media al giovedì, George Russell ha spiegato che “non c’è alcun segnale dai dati che dica al team che gli aggiornamenti non stanno funzionando”, oltre alla giusta considerazione che anche con il vecchio pacchetto c’erano delle fluttuazioni in termini di competitività. In fondo, la stessa W17 che a Budapest e Madrid avrebbe preso 20s dalla McLaren è quella che a Baku ha dato 8 decimi ai rivali in qualifica.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Srinivasa Krishnan

Questo è uno di quegli elementi che alimentano fiducia e la speranza che le difficoltà incontrate in Malesia siano legate soprattutto alle condizioni, più che ad altri fattori. È però logico che, al di là delle frasi di circostanza, la volontà di confrontare i due pacchetti indichi che qualcosa non sia ancora del tutto chiaro. D'altra parte, la scelta di affidare ad Antonelli le novità è il segnale che ci siano carico e potenziale da estrarre.

L’efficacia del nuovo pacchetto è quindi il primo interrogativo a cui dare una risposta, ma da Marina Bay dovrà arrivarne un’altra, relativa al comportamento della W17 su un tracciato comunque caldo e ricco di curve lente. Ripercorrendo la stagione, su piste caratterizzate da questo tipo di curve, come Monaco, Canada, Austria e Azerbaijan, la Stella si è dimostrata competitiva, seppur con qualche distinguo.

In tre di questi appuntamenti le temperature erano relativamente fresche, mentre al Red Bull Ring il gran caldo ha comunque evidenziato alcuni limiti della vettura, tanto che la Red Bull si rivelò un rivale ben più insidioso di quanto non suggerisca la classifica finale. C'è quindi una seconda domanda a cui rispondere: qual è il valore della W17 nei tratti lenti?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Clive Mason / Getty Images

In Malesia uno dei principali problemi è stato proprio il deficit di prestazione nelle curve più lente, dove già dal venerdì i due piloti lamentavano sottosterzo e faticavano a chiudere la traiettoria, dovendo ricorrere all'acceleratore per far ruotare la vettura e riportarla sulla linea ideale. È chiaro che, su una pista dove era atteso molto degrado, questo abbia ulteriormente messo in crisi gli pneumatici posteriori.

È vero che il pacchetto di novità, come aveva anticipato Russell alla vigilia, potrebbe aver modificato alcune caratteristiche della W17, spostandone il bilanciamento, anche perché sull’anteriore non sono stati introdotti cambiamenti. Tuttavia, il sospetto principale è che la combinazione tra asfalto e alte temperature abbia avuto un impatto determinante.

Come noto, quello di Sepang era l’asfalto più abrasivo dell’intera stagione, persino più di Barcellona, pista dove alla domenica a imporsi non è stata la Stella ma la Ferrari, anche perché è riuscita a gestire meglio le gomme facendo valere il proprio carico puro e, soprattutto, una monoposto bilanciata tra i due assi. Se a Sepang si aggiungono le alte temperature e il progressivo deterioramento dell’asfalto in alcuni punti, ne esce un cocktail micidiale che limita ulteriormente l’aderenza, rendendolo quasi un unicum.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quando si verificano queste condizioni, l’aderenza tende a diminuire e il tempo da guadagnare nelle aree definite "grip-limited" aumenta. Di conseguenza, cresce l’importanza delle curve più lente, proprio quelle in cui Mercedes ha faticato per tutto il fine settimana e dove, al contrario, Red Bull si è dimostrata sostanzialmente competitiva in uscita e trazione, al di là della velocità sui rettilinei.

La W17 è stata veloce nei tratti più rapidi, dove i piloti hanno avvertito il carico extra del nuovo pacchetto, ma non è stato sufficiente per compensare quanto perso altrove, ancor di più non avendo più quel tipico vantaggio sugli allunghi di cui aveva tratto giovamento altrove. Ciò lo si è visto ad esempio con Aston e Audi, comunque competitive pur non avendo di certo il motore riferimento della griglia.

A Singapore ci sono molte curve da 90° e, pur con temperature relativamente alte anche in notturna, non è semplice accendere le coperture anteriori. Su altre piste di queste genere, e non è un caso che Antonelli lo abbia sottolineato nella interviste del giovedì, la W17 con il vecchio pacchetto è sempre stata veloce e questo è l’elemento di riferimento, ma non lo è sempre stato su tracciati molto caldi.

Più che una questione di solo pacchetto, è capire in quale finestra di setup mettere la macchina, perché le alte temperature, come si è visto anche a Miami, Barcellona o Ungheria, non sono mai state amiche della monoposto di Brackley. A Sepang le curve lente avevano messo in crisi la W17 ma la speranza del team è che qui, su una pista dalle caratteristiche profondamente differenti, quelle curve lente possano tornare a essere amiche della Stella dando una risposta su cosa non abbia funzionato in Malesia.