F1 | Leclerc: "Il contatto con Lewis? Siamo andati oltre il limite. Ma chi spinge la narrativa che siamo contro?"

Il Gran Premio d’Italia di Charles Leclerc si è concluso dopo nemmeno due giri, complice un violento impatto contro le barriere in uscita dalla Parabolica dopo aver spalancato troppo presto l’acceleratore. Tuttavia, già prima di quell’incidente c’era stato un altro episodio che Lewis Hamilton non ha digerito: il quasi contatto in curva 2 durante il primo giro, che aveva portato il britannico nella ghiaia.

I piloti del Cavallino partivano dalla seconda fila dopo aver ereditato la terza e la quarta posizione grazie alla penalità inflitta a Oscar Piastri, che aveva permesso di recuperare una casella in griglia. Con l’idea di sopravanzare il compagno di squadra alla prima staccata, Hamilton ha provato ad allungare la frenata inserendosi accanto a Leclerc.

Il sette volte campione del mondo ha puntato l’interno, mentre Leclerc ha lasciato correttamente lo spazio necessario per evitare un contatto già in ingresso della chicane. Uno spazio che Hamilton ha sfruttato immediatamente, affiancandosi ulteriormente al monegasco nella preparazione della seconda parte della chicane, tanto da ritrovarsi con l'asse davanti nel momento in cui è arrivato all'apice di curva 2.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, il monegasco non ha desistito e ha provato a giocarsi le sue carte per resistere all’attacco. Come spesso accade a Monza in quella curva, soprattutto quando chi è all’interno fatica a chiudere la traiettoria, diventa difficile passare con due vetture affiancate al via. Leclerc ha provato a chiudere la traiettoria, ma decidendo di provare a resistere ha finito per accompagnare Hamilton nella ghiaia, arrivando anche al contatto.

Un episodio che, inevitabilmente, ha generato subito malumori. Hamilton non ha tardato a esprimere via radio la sua frustrazione, sottolineando di essere stato spinto fuori e di aver perso diverse posizioni, aggiungendo che sarebbe stato un tema da discutere dopo la corsa. Al di là delle interpretazioni sulle linee guida, si tratta di un episodio che arriva il giorno dopo le parole del britannico, che aveva ribadito quanto sarebbe stato fondamentale giocare di squadra, lasciando aperta anche la possibilità di eventuali team order.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto dello scontro, nel contesto più ampio del dibattito recente sulla collaborazione tra compagni di squadra in Ferrari dopo Zandvoort, Leclerc ha dato un punto di vista piuttosto chiaro: “Non so davvero chi stia forzando questa narrazione sul fatto che siamo l'uno contro l'altro”, ha detto Leclerc.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Voglio dire, sinceramente, a Zandvoort ci sono già state troppe chiacchiere”. Nel Gran Premio d'Olanda c'era stata confusione sulle strategie per entrambi i piloti, con Leclerc che inizialmente aveva ignorato l’indicazione di rientrare ai box per restare fuori un altro giro per allungare il suo stint e creare un delta di gomma nei confronti della Mercedes di George Russell, il che però ha rallentato Hamilton sulla tattica alternativa.

Ciononostante, il monegasco ha ammesso che l'incidente di Monza è andato oltre un certo limite per la Ferrari: “Qui è vero, però, che siamo andati oltre [il limite]. Penso che Lewis in Curva 1, poi in Curva 2 ho cercato di fare la curva il più stretta possibile, ma semplicemente non è bastato e farlo qui non va bene”.

Frederic Vasseur, dopo la gara, ha spiegato che sarà sicuramente un episodio di cui si dovrà discutere, perché ritrovarsi con una vettura quasi ai margini della top ten al termine del primo giro per un contatto tra compagni di squadra non è ciò a cui aspira la Rossa.

"Dovremo discutere con entrambi per chiarire la situazione. E' un po' un peccato, perché dovremo discutere della situazione. Iniziare una gara con una delle due macchine che si trova poi in ottava posizione non è certo l'ideale", ha detto il Team Principal della Rossa