WEC | Ecco programma e orari TV della Lone Star Le Mans di Austin

Terminata la pausa estiva, riparte la rincorsa ai titoli iridati del FIA World Endurance Championship con la Lone Star Le Mans, che nel fine settimana del 4-6 settembre vedrà i protagonisti della massima serie di durata scendere in pista ad Austin per una gara da 6h.

Il mitico Circuit Of The Americas apre la seconda metà della stagione 2026 e in Texas chiaramente ci sarà molta curiosità nel vedere come si svilupperanno le cose in Classe HYPERCAR, dove BMW e Toyota stanno combattendo per il primato, rincorse dalla Ferrari, che non ci sta assolutamente ad abdicare senza combattere.

Naturalmente, fari puntati anche sugli idoli locali di Cadillac, che dopo il boccone amaro ingoiato a San Paolo hanno desiderio di riscatto con una V-Series.R mostratasi più competitiva in varie situazioni. Per questo motivo, il marchio di General Motors ha scelto di chiamare l'idolo locale Ricky Taylor, al quale affiderà il volante della #12 in sostituzione di Alex Lynn, che rientrerà per le ultime due tappe dell'anno.

Genesis Magma Racing è invece stata proprio al COTA nelle scorse settimane per una importante sessione di test di sviluppo per la sua GMR-001 e una volta terminata la corsa, nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9, il team del marchio coreano si unirà a Ferrari ed Aston Martin per altre sessioni di prove private, con queste due Case che recentemente hanno cominciato a lavorare in ottica 2027 con le evoluzioni delle rispettive 499P e Valkyrie.

In Classe LMGT3 appuntamento importantissimo per Corvette Racing, attualmente in testa con la Z06 #33 di TF Sport condotta da Jonny Edgar e la volontà di figurare bene davanti al proprio pubblico.

Ovviamente non staranno a guardare tutte le altre, a partire dalla Porsche-Manthey #92 dei Campioni in carica Riccardo Pera e Richard Lietz, che inseguono a 27 punti dalla vettura di casa, ma occhio anche a BMW-WRT, Ferrari-AF Corse e Lexus-Akkodis, oltre alle Ford-Proton sostenute dal proprio pubblico.

Logo WEC Lone Star Le Mans Foto di: FIA WEC

IL PROGRAMMA

Le attività in pista cominciano al venerdì con le prime due sessioni di Prove Libere, entrambe della durata di 90', come sempre utili ad iniziare a preparare bene sia l'assalto alle Hyperpole che la gara di domenica.

Sabato ci sarà la solita ultima sessione di Libere da 60' prima appunto delle Qualifiche, suddivise dando prima spazio alle LMGT3 e poi continuando con il turno delle HYPERCAR.

Domenica la Lone Star Le Mans partirà al momento del pranzo locale, che con le 7 ore di fuso che separano il Texas dall'Italia diventa quello della cena nostro, quindi ottimo per godersela anche in compagnia e a tavola.

Vediamo quindi quali sono gli orari italiani previsti per seguire tutte le attività in pista.

VENERDI' 4 SETTEMBRE

Prove Libere 1: 18;30-20;00

Prove Libere 2: 23;00-24;30

SABATO 5 SETTEMBRE

Prove Libere 3: 18;00-19;00

Qualifiche LMGT3: 22;00-22;12

Hyperpole LMGT3: 22;20-22;30

Qualifiche HYPERCAR: 22;40-22;52

Hyperpole HYPERCAR: 23;00-23;10

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Gara: 20;00 (6 Ore)

Partenza Foto di: Andreas Beil

FIA WEC 2026: come posso vedere la Lone Star Le Mans

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport (tramite DAZN), Discovery+ e Sky Sport.

La novità è il nuovissimo sito FIAWEC+, anch'esso disponibile tramite applicazione, nel quale è presente pure il Live Timing fornito dal cronometrista ufficiale Al Kamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 in diretta su FIAWEC+ e su Discovery+ a partire dalle ore 17;50 italiane, con lo stesso programma di visione per seguire anche le Qualifiche dalle ore 21;50.

La Gara avrà diretta integrale su Discovery+, FIAWEC+, Sky Sport (in streaming anche su Now) ed Eurosport 1 a partire dalle ore 19;30 fino al termine dell'evento.

Ecco in riassunto dove e come si possono seguire le attività in pista secondo il nostro fuso orario.

VENERDI' 4 SETTEMBRE

Prove Libere 1: 18;30-20;00 (solo Live Timing)

Prove Libere 2: 23;00-24;30 (solo Live Timing)

SABATO 5 SETTEMBRE

Prove Libere 3: a partire dalle 17;50 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

Qualifiche: a partire dalle 21;50 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Gara: a partire dalle 19;30 (Diretta integrale su Eurosport 1, Sky Sport, Discovery+, HBO Max e FIAWEC+)

NdR: gli orari e i palinstesti potrebbero subire modifiche nel corso della settimana, cercheremo di tenervi informati su eventuali cambiamenti