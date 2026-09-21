IMSA | Ad Indianapolis arriva la prima vittoria BMW-WRT, beffata la Cadillac-AXR

Lo aveva detto in estate il Team Principal di WRT, Vincent Vosse, quando lo avevamo incontrato a Misano: "La vittoria in IMSA è questione di tempo, arriverà, stiamo cominciando a mettere insieme tutto".

Ed eccola, finalmente, la prima affermazione per la squadra belga, da quando ha preso in mano le BMW della Classe GTP, arrivata con un assalto finale memorabile da parte di Sheldon Van Der Linde, che ha preparato pazientemente l'attacco decisivo nei confronti della Cadillac di Earl Bamber, scavalcata ad una manciata di giri dalla bandiera a scacchi della gara da 2h40' disputata ad Indianapolis.

La M Hybrid V8 #24 condotta dal sudafricano e condivisa con Dries Vanthoor ha quindi beffato la V-Series.R #31 di Bamber e Jack Aitken a 5'30" buttandosi all'interno in curva 12, approfittando perfettamente del caos dovuto al traffico, per poi staccare di 2"926 la LMDh della Action Express Racing.

Per Aitken è un piazzamento comunque prezioso, perché il suo rivale diretto in campionato, Laurin Heinrich, è giunto terzo con la Porsche-Penske #6 condivisa con Kévin Estre, in una gara difficile per le 963 che già in partenza erano rimaste coinvolte in una collisione multipla alla prima variante (dove proprio la BMW #24 l'ha scampata), con la #7 di Andlauer/Nasr colpita dalle LMP2 di AO Racing 'Spike' #99, Crowdstrike-APR #04 e United Autosports #2, tutte finite ai box per riparazioni o ritiri.

#60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

In quelle fasi, congelate momentaneamente dall'ingresso della Safety Car (decretata per altro proprio quanto i due gruppi GTD stavano sopraggiungendo alla prima staccata), la Acura #60 del poleman Tom Blomqvist ha tenuto il primato davanti ad Aitken alla ripartenza dopo una ventina di minuti, pur arrivando ai ferri corti col britannico, che poco dopo è riuscito a passarlo.

La Acura ha perso posizioni dopo la prima girandola di soste e Heinrich è riuscito a passare in seconda posizione, vedendola però sfumare a 58' dalla fine a favore di Aitken, quando un nuovo Full Course Yellow si è reso necessario per recuperare detriti in seguito ad una collisione tra i leader GTD PRO (che poi racconteremo), fase colta subito al volo da tutti per effettuare l'ultima sosta.

Il quarto posto alla fine è andato alla Cadillac-Wayne Taylor Racing #40 di J.Taylor/Delétraz, seguita dalla Acura-Meyer Shank Racing di Blomqvist/Braun e dalla Cadillac-WTR #10 di R.Taylor/Albuquerque.

Gara invece più complicata per gli altri, in particolare per la Acura-MSR #93 di Van Der Zande/Yelloly, in escursione fuori pista per evitare i contatti tra le vetture che la precedevano, in particolare quello tra la Aston Martin #23 di De Angelis/Gunn e la BMW #25 di Wittmann/Eng (poi sanzionata con un Drive-Through). La ARX-06 conclude settima davanti alla Valkyrie, mentre la M Hybrid V8 è decima, dietro alla Porsche-JDC Miller MotorSports #5.

#18 Era Motorsport ORECA LMP2 07: Nick Boulle, Christian Rasmussen Foto di: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

LMP2

In Classe LMP2 il caos ha regnato fin dalla prima curva, come detto sopra, con diversi protagonisti che hanno visto sfumare le proprie ambizioni.

Per lunghi tratti è stata quindi la Oreca #22 della United Autosports USA condotta da Di Resta/Goldburg a guidare il gruppo, ma un Drive Through per sorpasso in regime di bandiere gialle l'ha fatta scivolare terza.

Il colpaccio lo ha quindi messo a segno la Era Motorsport #18, balzando davanti e fuggendo nella parte finale con Boulle/Rasmussen che festeggiano battendo agevolmente la Bryan Herta Autosports/PR1 Mathiasen #52 di Goikhberg/Tincknell.

Tower #8 (Farano/Vautier) e Pratt Miller Motorsports #73 (Fittipaldi/Cumming) concludono in Top5, la Inter Europol #43 (Clarke/Dillmann) torna a casa con un sesto posto piuttosto amaro, seguita da TDS Racing #11 (Lutke/Beche) e dalle rientranti AO Racing #99 e Crowdstrike-APR #04.

#64 Ford Racing Ford Mustang GT3: Ben Barker, Dennis Olsen Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

GTD PRO

La Classe GTD PRO ha regalato, come di consueto, delle bellissime battaglie, con un gran finale da evitare per i deboli di cuore nella sfida che ha visto, in particolare, coinvolte BMW, Corvette e Ford, più la McLaren che stava per centrare l'ambito successo.

Il primo episodio controverso si è verificato a 58' dalla fine, quando Connor De Phillippi, al volante della BMW-Paul Miller Racing #1, si è trovato ruota a ruota in curva 1 con la Corvette #4 di Nicky Catsburg. Il contatto ha strappato parzialmente il paraurti posteriore della M4, che è dovuta tornare ai box per le riparazioni. Il FCY chiamato per ripulire il tracciato dai detriti ha rimescolato le carte, ma per il canadese non è finita qui.

Poco dopo, la BMW - ancora in lizza per il podio - è stata raggiunta dalla Ford #65 di Frédéric Vervisch, il quale ha cercato di approfittare di un varco lasciato aperto per infilarcisi; la toccata nelle fasi di lotta ha mandato in testacoda la M4, con conseguente Drive-Through comminato alla Mustang.

Intanto davanti, Nikita Johnson aveva allungato nei confronti di tutti con la McLaren-RLL #59, ma a corto di carburante/energia; senza ulteriori neutralizzazioni, la 720S è dovuta rientrare per un rabbocco velocissimo a poco più di un minuto dalla fine (3" di sosta), scendendo però nell'ordine fino ad un mesto ottavo posto.

La vittoria se l'è quindi presa la Ford #64 di Barker/Olsen davanti alla Corvette #4 di Milner/Catsburg, podio preziosissimo invece in ottica campionato per Caldarelli/Mitchell con la Lamborghini Temerario #9 della Pfaff Motorsports, mantenendo aperte le speranze di conquista del titolo.

Tra i primi cinque salgono anche Garcia/Sims con la Corvette #3 e Hawksworth/Barnicoat della Lexus-Vasseer Sullivan Racing #14, De Phillippi/Verhagen scendono invece sesti con dietro Mies/Vervisch ed Esterson/Johnson.

Nona la Aston Martin-Car Blanche #68 di Sorensen/Hasse-Clot, gara da dimenticare per la Porsche 'Rexy' di AO Racing #77 condotta da Tandy/King, sanzionata con uno Stop&Go per aver effettuato un intervento vietato sulla vettura durante la sosta d'emergenza delle fasi di neutralizzazione.

#96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO: Patrick Gallagher, Robby Foley Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

GTD

Anche tra le GTD non ci si è annoiati e la Turner Motorsport si porta a casa la prima vittoria stagionale grazie all'ottima prova di Robby Foley e Patrick Gallagher al volante della BMW #96, resistendo all'assalto finale della Mercedes-Winward Racing #57.

La AMG di Ellis/Ward, che ha dovuto arrendersi per appena mezzo secondo nella volata decisiva, si è resa protagonista comunque di una rimonta da applausi dal fondo dello schieramento, poiché dopo la Pole Position ottenuta in Qualifica è stata retrocessa in coda per una infrazione commessa nelle procedure pre-gara.

Completa il podio la Corvette-13 Autosport #13 di Fidani/Bell, che nel finale ha soffiato il terzo gradino a quella di DragonSpeed #81 di Altoè/Stevenson.

In Top5 troviamo pure la Aston Martin-Heart of Racing #27 di Barrichello/Gamble, tra quelle in lotta per il primato nelle fasi iniziali, a beneficiare della penalità finale inflitta alla Ferrari-Inception Racing #70 di Schandorff/Iribe, punita con un Drive Through per non aver rispettato i parametri di potenza imposti dal BoP e scesa decima nell'ordine.

Il sesto posto è della Porsche-Wright Motorsports #120 (Adelson/Ilott), seguita da Ford-Gradient Racing #66 (Walker/Lewis), Lexus-VSR #12 (Telitz/Pedersen) e Ford-Myer Riley #16 (Monk/Fraga).

Peccato per la Ferrari-Conquest Racing #34 di Costa/Patrese, a mancare la volata finale per il podio per una penalità sul finale della corsa. Fuori invece la Lamborghini-WTR #45 di Formal/Hindman, protagonista di un principio d'incendio durante una sosta.

#45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Danny Formal, Trent Hindman Foto di: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

IMSA SPRINT CUP - Indianapolis: Classifica Finale