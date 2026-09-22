MotoGP | Moreira stupisce nel test Pirelli firmando il miglior tempo con la RC214V 850cc

Con l'arrivo la prossima stagione in MotoGP del nuovo regolamento tecnico e della Pirelli come fornitore unico al posto di Michelin, il costruttore italiano di pneumatici sta accelerando lo sviluppo di una gamma completa di gomme che dovranno essere completamente pronte per il primo test pre-stagionale 2027, che si terrà martedì 1 dicembre, due giorni dopo la conclusione della stagione a Valencia.

Per proseguire con questo sviluppo, Pirelli ha organizzato questo lunedì al Red Bull Ring di Spielberg una giornata di test per tutti i team di MotoGP, la seconda dopo quella svoltasi a Brno lo scorso 22 giugno.

In questa occasione, i diversi costruttori hanno riunito un totale di 18 piloti. Per Honda c'erano i piloti del Team LCR, Diogo Moreira e Johann Zarco ed il collaudatore Takaaki Nakagami; per Ducati sono scesi in pista Marc Marquez, Fermín Aldeguer e Franco Morbidelli; per Yamaha hanno girato Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, il collaudatore Augusto Fernandez ed il pilota di Moto2 Izan Guevara, che la prossima stagione debutterà con Pramac Racing in MotoGP; le Aprilia sono state affidate a Marco Bezzecchi, Raul Fernandez ed al collaudatore Lorenzo Savadori; mentre la pattuglia KTM era composta da Pedro Acosta, Brad Binder, il pilota di Moto2 Senna Agius, che nel 2027 esordirà con Tech3, e Maverick Vinales, che è sceso in pista con la MotoGP per verificare la resistenza della spalla sinistra infortunata, con l'intenzione di rientrare al GP del Giappone nel primo fine settimana di ottobre.

Moreira, il più veloce

Sebbene non sia stato distribuito il foglio dei tempi ufficiale del test, Motorsport.com ha potuto sapere che il brasiliano Moreira, con una nuova Honda RC214V da 850cc, ha montato una gomma posteriore morbida per abbassare il crono fino a 1'28"4, 1"5 più veloce del suo miglior giro in gara domenica (1'30"067 al 3° giro) e un secondo più veloce del miglior giro assoluto della gara, realizzato da Acosta (1'29"533 al 4° giro).

Acosta, proprio lui, è stato il secondo più veloce nel test in sella alla nuova RC16 da 850cc, con 1'28"8 e anche lui con la mescola morbida di Pirelli. Un'altra Honda, quella di Zarco, anch'essa versione RC214V da 850cc e pneumatico morbido, ha firmato il terzo miglior tempo, già sopra l'1'29"0.

A un decimo ha concluso l'Aprilia 850cc di Bezzecchi, l'italiano però con la mescola dura del catalogo pneumatici che i piloti avevano a disposizione.

Dei 18 piloti scesi in pista, 13 lo hanno fatto con il nuovo prototipo da 850cc, senza abbassatori e con aerodinamica ridotta; mentre gli altri cinque piloti hanno girato con le moto attuali da 1.000cc con aerodinamica ridotta, senza abbassatori ed adattate agli pneumatici Pirelli, con Vinales che è stato il più veloce con questa combinazione sulla KTM, girando in 1'29"2. Anche i rookie Agius e Guevara hanno girato con KTM e Yamaha in versione 1000cc adattate.

I prossimi test privati di MotoGP con le Pirelli, riservati ai collaudatori, saranno il 7 e 8 ottobre a Jerez, con Aprilia, Ducati, KTM e Yamaha; e il 14 e 15 ottobre a Sepang, dove girerà Honda con il suo collaudatore, Alex Espargaró, già recuperato per lo sviluppo della RC214V da 850cc.

Il prossimo appuntamento per i piloti titolari con le Pirelli sarà invece l'1 dicembre a Valencia, dove Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Ai Ogura, Alex Marquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e i rookie David Alonso e Daniel Holgado potranno provare per la prima volta le nuove gomme per la stagione 2027 della MotoGP.

I tempi dei test pirelli al Red Bull Ring

Pilota Team Moto Tempo Gomma D. Moreira LCR-Honda Honda RC214V 1'28"4 soft P. Acosta KTM RC 16 850cc 1'28"8 soft J. Zarco LCR-Honda Honda RC214V 1'29"0 soft M. Bezzecchi Aprilia RS GP 850cc 1'29"1 dura M. Vinales Tech3 RC 16 1000cc 1'29"2 - F. Aldeguer Gresini DesmosediciGP 850cc 1'29"3 - F. Morbidelli VR46 DesmosediciGP 850cc 1'29"5 - T. Nakagami HRC Test Team Honda RC213V 1'29"5 - R. Fernandez Trackhouse RS GP 850cc 1'29"5 - M. Marquez Ducati DesmosediciGP 850cc 1'29"6 - S. Agius Moto2 RC 16 1000cc 1'29"7 - B. Binder KTM RC 16 1000cc 1'29"9 - P. Espargaró KTM Test Team RC 16 850cc 1'29"9 - T. Razgatlioglu Pramac M1 850cc 1'30"1 - J. Miller Pramac M1 850cc 1'30"4 - I. Guevara Moto2 M1 1000cc 1'30"7 - A. Fernandez Yamaha Test Team M1 850cc 1'31"2 - L. Savadori Aprilia Test Team RS GP 850cc 1'31"5 -