F1 | Senna: ecco l'ultima... reliquia della Williams FW16. Un pezzo che ancora scatena forti emozioni

“Ci vediamo nel bar sotto la redazione? Festeggiamo il tuo compleanno con un caffè?”. È un rito che si ripete puntualmente da qualche tempo. Siamo diventati amici durante il caso Senna: il sostituto commissario della Polizia Stradale, Stefano Stefanini, oggi in pensione, è stato una colonna dell’indagine della magistratura dopo l’incidente del 1 maggio a Imola.

Alla riconsegna della FW16, dopo che il relitto della monoposto era stato dissequestrato il 14 marzo 2002, il rappresentante della Williams, in segno di un grande rispetto per lo scrupoloso lavoro svolto dall’agente durante l’inchiesta, ha aperto uno dei due sacchi della spazzatura che conteneva i detriti della macchina e gli ha detto: “Ne prenda uno di ricordo, perché tanto la monoposto verrà demolita”.

Stefano Stefanini, ancora in divisa: il sostituto commissario della Polizia Stradale ha seguito l'inchiesta Senna Foto di: Franco Nugnes

Un bel gesto di rappacificazione fra chi ha vissuto anni tormentati e difficili. Stefanini ha infilato una mano un po’ recalcitrante nel sacco e poi ha estratto un pezzo di carbonio. Non sapeva cosa sarebbe venuto fuori, ma era un particolare che lo avrebbe ancor più legato indissolubilmente a livello emotivo. Non l’ha mai mostrato a nessuno e lo ha tenuto gelosamente nascosto per anni, come se non esistesse, ma c’era. Eccome se c’era.

Esiste un altro frammento della Williams “maledetta” che è scampato alla demolizione: si tratta di un pezzo della paratia laterale dell’alettone posteriore della FW16 numero 2, ritrovata giorni dopo la tragedia da Bruno Gotti, ristoratore di Monterenzio, paese sulle colline bolognesi. L’ex commissario di percorso di Imola, era tornato alla curva del Tamburello e all’esterno della rete di recinzione aveva trovato un particolare che ha custodito per 32 anni. Nessuno sapeva niente dell’esistenza fino al 1 maggio di quest’anno, quando Bruno ha deciso di offrire la... reliquia alla Fondazione Don Sergio Mantovani che sta allestendo a Modena un Museo dedicato a colui che per tutti era il “cappellano dei piloti”.

Bevuto il caffè al Bar de la Vie e fatti gli auguri, Stefano ha estratto da una borsa una scatola. Vistosa, imballata da mani esperte con tanto di fiocchi e diversi giri di nastro. Per rendere l’apertura lenta, complicata. Per far crescere la curiosità di cosa contenesse. E dopo il primo involucro ce n’era un altro e un terzo ancora. Ero alle prese con una matrioska.

L'involucro nel quale è custodito il particolare della Williams di Senna Foto di: Franco Nugnes

Lecito, quindi, pensare a uno scherzo, ma non è nello stile di Stefanini. L’ultimo contenitore mostrava l’immagine di una Ferrari, quasi fosse un indizio per svelare il mistero. Dentro al cofanetto tanti chips in polistirolo per salvaguardare qualcosa che doveva essere importante e che era avvolto dentro alla carta di quotidiano.

Stefano ha estratto con attenzione e grande cura un oggetto blu e bianco: era un pezzo della pancia destra della Williams di Ayrton. Il cuore mi è saltato in gola e ogni pelo s’è rizzato istantaneamente con un brivido che è sceso lungo la schiena. “Non posso accettare!” è stata la risposta con la voce rotta dall’emozione. “Questo frammento è qualcosa che ti appartiene e non lo puoi regalare a me”.

Curva del Tamburello: il pezzo della pancia della Williams aveva sfregato contro il muretto Foto di: Franco Nugnes

Stefanini con le sue parole mi ha gelato: “Ho tenuto questo pezzo per 24 anni e non me ne sarei mai privato, ma credo che sia giusto che sia tu ad averlo perché questo è un modo per chiudere il cerchio del lavoro giornalistico che avevi condotto per arrivare alla verità sulla morte di Ayrton. È una forma di gratitudine e rispetto”.

Gli occhi si sono inumiditi di commozione e le parole non servivano più a niente di fronte a un gesto di profonda e sincera amicizia. Da qual giorno è trascorso qualche mese. Il pezzo di carbonio non l’ho mai tolto dal contenitore di cartone con il polistirolo e la carta di giornale. Quasi non volessi contaminarlo.

Il frammento di pancia della Williams di Ayrton Foto di: Franco Nugnes

È un frammento con il carbonio che si è un po’ slabbrato, si leggono due lettere (h ed m) dello sponsor Rothmans che era visibile sulla fiancata della FW16. Ma sono le profonde cicatrici lasciate dall’impatto contro il muro del Tamburello a cancellare il trascorrere del tempo. Istantaneamente sembra di essere entrati nel gorgo che porta al maledetto 1° maggio. E sfiorare con un dito quegli sfregi, rende fisica la sensazione della tragedia. Una materializzazione del dolore. Non si può dimenticare. Dopo oltre trent’anni si affievolisce la pena, ma non la commozione.

Historic Minardi Day: la sala Senna gremita per l'incontro su Ayrton Foto di: Franco Nugnes

In occasione della decima edizione dell’Historic Minardi Day gli amici della Tifoseria Ayrton Senna Italia mi hanno invitato nella sala dedicata al campione brasiliano nel primo pomeriggio di domenica per condividere un’oretta in compagnia. C’era il pienone, tanti appassionati in piedi. Non me l’aspettavo, perché il pubblico cominciava a lasciare l’Enzo e Dino Ferrari dopo essersi riempiti gli occhi di tante meraviglie nel paddock.

Mi ero portato l’involucro per mostrare il cimelio solo ad Alessandro Rasponi, Mauro Baldini e Pietro Ferrari, i tre amici della Tifoseria, ma l’incontro con gli appassionati è diventato più che un racconto di aneddoti, uno scambio di emozioni. Nessuno se n’è andato, tanti hanno fatto delle domande molto pertinenti. Molte le donne, come sempre accade quando si parla di Ayrton. L’oretta si è prolungata ben oltre la metà del pomeriggio ed a quel punto era giusto condividere la mia storia straordinaria con questo gruppo di super appassionati che avrebbero saputo apprezzare. La mia emozione s'è incrociata con la loro. Anche nei loro sguardi c’erano i lucciconi.

Historic Minardi Day: la consegna del quadro di Alessandro Rasponi a Franco Nugnes nella sala Senna Foto di: Franco Nugnes

Dopo due ore e mezza, ma potevamo andare avanti, è arrivata la sorpresa finale. Inattesa e imprevista. Rasponi mi ha riservato un ritratto di Senna nel suo bianco e nero magistrale. Un Ayrton felice, sorridente con gli occhi che... parlano. Il brasiliano lo avevo conosciuto proprio così. È la chiusura di un cerchio? Ma non è mai l’ultima pagina di una storia che ha sempre qualcosa di nuovo da proporre a sorpresa...