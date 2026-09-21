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Intervista
GT World Challenge Europe Sprint Zandvoort

GT World | Rossi sorride: "Zandvoort difficile, il 4° posto è un gran risultato"

In un fine settimana molto complicato, Valentino e Hesse risalgono in Gara 1 dal 35° al 12° posto, mentre nel secondo round la grande difesa del 'Dottore' e il super lavoro di WRT mantengono la BMW #46 in Top5.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

Foto di: BMW Motorsport

Valentino Rossi ritrova il sorriso in conclusione del difficile fine settimana del GT World Challenge Europe a Zandvoort, dove assieme a Max Hesse è riuscito a concludere con un 4° posto in Gara 2 come miglior risultato.

Al Team WRT hanno faticato più del previsto nel trovare le giuste soluzioni per essere competitivi, come mostrato anche dal duo Weerts/Van Der Linde, con l'equipaggio della BMW #46 che ha dovuto rimboccarsi le maniche per capire come giocarsela con gli altri rivali della categoria PRO CUP.

Fin dalle Prove Libere è infatti risultato evidente che la M4 GT3 EVO non avrebbe avuto vita facile sulla pista olandese, teatro del penultimo evento di Sprint Cup, come lo stesso pilota di Tavullia ha spiegato già venerdì sera.

"Zandvoort è una pista difficile e tosta, fin dalle Prove Libere ci siamo resi conto subito che c'era da lavorare parecchio per migliorare", ha detto Rossi.

"Il circuito è strano perché al mattino c'è sempre più aderenza, mentre al pomeriggio diventa maggiormente scivoloso, dicono per via della vicinanza del mare. Quindi si fa più fatica e infatti l'assetto scelto per le Libere 2 non era proprio il massimo".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

Foto di: BMW Motorsport

Nelle Qualifiche del sabato mattina è toccato proprio a Valentino cercare di ottenere il miglior crono possibile, ma la sfida si è rivelata come sempre molto ostica e tirata, con ben 32 vetture nello spazio di 1". 

Le BMW di WRT hanno sofferto parecchio, tanto che Charles Weerts non è andato oltre il 33° posto, mentre il pilota di Tavullia ha chiuso 35° (+1"108), il che ha complicato molto le cose per il primo round, considerata la natura del tracciato, piuttosto stretto e con sorpassi molto complicati da preparare e portare a termine.

"Speravamo di migliorare sabato mattina e fare una buona Qualifica, ma non è andata come auspicato", ha riassunto velocemente il 'Dottore'.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi

Foto di: BMW Motorsport

Prima della partenza, chiacchierando in griglia e lanciando il gioco delle scommesse sui piazzamenti, Max Montanari (assistente personale di Rossi) aveva pronosticato un 24° posto; Valentino aveva sorriso rispondendo "Grazie, sei molto generoso!", mentre un divertito Hesse si era mostrato in realtà più possibilista riguardo un recupero.

Nel primo stint, proprio il #46 ha riportato la M4 attorno al 25° posto, poi il solito pit-stop velocissimo di WRT, unito a quello più lungo (per regolamento) delle vetture di BRONZE e SILVER CUP che erano davanti - e la ben nota grinta di Hesse - hanno fatto sì che, tra sorpassi ai box e quelli in pista, alla fine la classifica mostrasse un 12° posto, che è ben più di quanto ci si sarebbe potuti attendere.

"In Gara 1 abbiamo finito al 12° posto, ma partivamo dal 35° e quindi è stata una bella gara, ci siamo divertiti! Purtroppo è un circuito in cui si fa molta fatica a superare, il mio turno iniziale è stato tosto, ma nonostante ciò, siamo riusciti a recuperare un po' di posizioni".

"Nella sosta ai box il cambio-pilota è il pit-stop sono stati davvero grandiosi, Max è andato fortissimo, ma non essendoci molti spazi per passare non siamo riusciti a fare oltre un 12° posto. Però è un buon risultato. L'obiettivo per Gara 2 era di partire un po' più avanti in Qualifica".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

Foto di: BMW Motorsport

Domenica la Q2 è toccata ad Hesse, una sicurezza di competitività sul giro secco: il 4° posto in griglia ha riacceso le speranze di conquistare almeno un podio, ma alla partenza il tedesco si è trovato proprio nella traiettoria centrale, in mezzo al traffico dei rivali che hanno provato subito a guadagnare qualcosa nelle prime staccate.

Il risultato è che la BMW #46 è scesa 6a e con gli specchietti da tenere d'occhio, più che guardare avanti, non riuscendo a tenere la scia del gruppetto davanti. Anche qui è servito il grande lavoro degli uomini WRT al pit-stop per recuperare un paio di posizioni, con Valentino che non ha commesso alcun errore ed è riuscito a difendersi bene dal gruppetto delle agguerrite Ferrari di AF Corse che lo seguiva.

"In Qualifica 2 Max ha realizzato il quarto crono e quindi siamo potuti partire davanti, poi quando è toccato a me ho guidato bene, riuscendo a conservare le gomme fino alla fine, aspetto fondamentale su un fondo in cui l'aderenza era veramente bassa. Ho cercato di capire bene come lavorare al meglio, molto bene l'ingresso in curva per non scaldare troppo le coperture".

"E' stato bello perché dietro avevo un sacco di vetture e piloti fortissimi, ma sono riuscito ad arrivare davanti a loro senza commettere errori. Sono contento perché il fine settimana è stato difficile, su una pista molto impegnativa, quindi direi che è un grande 4° posto".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

Foto di: BMW Motorsport

Hesse, dal canto suo, ammette che proprio il grande lavoro in fase di cambio pilota e gomme ha giocato un ruolo fondamentale nel risultato finale: “Non è stato un fine settimana facile, soprattutto per la squadra, che ha dovuto dare il massimo con tutte e quattro le vetture iscritte".

"Il nostro team #46 ha fatto registrare il pit-stop più veloce per ben due volte: è un risultato straordinario. Con il 4° posto di domenica, abbiamo ottenuto il massimo possibile".

 

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