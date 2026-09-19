GT World | Trionfo McLaren in Gara 1 di Zandvoort con Fleming-Prette

Thomas Fleming e Louis Prette si sono presi con la forza il meritatissimo successo di Gara 1 del GT World Challenge Europe al volante della McLaren #58 di Garage 59, con la classifica di Sprint Cup che si riapre in seguito al passo falso o alla giornata negativa dei protagonisti principali della graduatoria assoluta.

Come d'abitudine, il Dipartimento Tecnico di SRO Motorsports Group ha rivisto i parametri del Balance of Performance prima della partenza, assegnando 10kg a Ferrari e McLaren, e 15kg alle Porsche.

Al via lo spunto decisivo per le sorti della corsa lo ha avuto proprio Fleming, capace di balzare al comando beffando la Porsche del poleman Morris Schuring, mentre alle loro spalle la McLaren #59 di Dean Macdonald è stata toccata nel caos di curva 1, finendo nella via di fuga e crollando nelle retrovie.

I guai hanno colpito anche la Ferrari-Kessel #74 di Dennis Marschall, riportando la foratura della posteriore sinistra, cosa che ha accusato anche la Lamborghini-Rutronik #96 di Luca Engstler, entrambe ai box.

Al giro 4, con le vetture ancora in fila e intente a battagliare, Maserati Safety Car a congelare tutto: Carl Bennett è finito in testacoda alla curva 4, ma anziché attendere che tutte le auto sfilassero, ha pensato bene di ripartire mentre arrivava Amaury Cordeel. La Ferrari-AF Corse #71 ha centrato in pieno la posteriore destra della BMW-WRT #31, che è rimasta bloccata in mezzo alla pista cosparsa di detriti e rottami.

La Maserati MC20 ha lasciato via libera a tutti al giro 6, con Fleming ad allungare nei confronti di Schuring, tallonato dalla Ferrari di Tommasco Mosca, mentre nelle retrovie sono cominciate le lotte per risalire appannaggio delle Mercedes di Winward Racing e Verstappen Racing, e per le BMW-WRT di Charles Weerts e Valentino Rossi, che hanno recuperato una manciata di posizioni.

La girandola delle soste è cominciata al giro 15 e le prime due tornate sono state riservate alle auto PRO e GOLD, mentre a seguire è toccato alle SILVER e BRONZE fino al 20° giro.

Fleming ha consegnato la 720S a Prette, che ripartendo dalla sua piazzola si è ritrovato ruota contro ruota (posteriore sinistra-anteriore destra) con la Porsche-Boutsen VDS #2 che Schuring ha lasciato a Dorian Boccolacci, uscendo per primo dalla corsia con grandissimo brivido per una potenziale penalità, ma l'episodio non è stato preso in analisi dalla Direzione Gara.

Le vetture BRONZE che erano in Top10 hanno invece perso terreno e la sfida per il podio si è accesa tra le Porsche di Simon Birch (#914 Razoon-More Than Racing) e Ricardo Feller (#80 LionSpeed GP), risalite dalla settima e nona piazza dopo la sosta.

Lo svizzero ha provato nervosamente a farsi vedere negli specchietti del danese, che si è difeso alla grandissima, ma l'attacco che quest'ultimo ha subìto in curva 1 ad una manciata di giri dalla bandiera a scacchi ha spalancato la porta al bravissimo Ben Green, sveglio a superare entrambi di prepotenza e a conquistare il terzo gradino al volante della Ferrari-Emil Frey Racing #69 condivisa con Thierry Vermeulen.

Nel post-gara è poi arrivato un Drive Through (convertito in 29") alla Porsche-Lionspeed poiché Bastian Buus, prima di rientrare ai box per cedere l'auto a Feller, aveva già slacciato le cinture di sicurezza, cosa che fa scendere la 911 addirittura 23a.

Intanto Prette ha comodamente tagliato il traguardo vittorioso davanti a Boccolacci, portandosi a casa anche il trionfo in Classe GOLD CUP senza ulteriori patemi, visto che la Ferrari di Mosca/Zagazeta è scesa ottava dopo le soste senza poter impensierire ulteriormente il duo di testa. Nota a margine, sia la McLaren #58 che la Porsche #2 si sono poi prese 5" di sanzione nel post-gara per infrazioni commesse dal team al pit-stop, ma senza perdere le rispettive posizioni in classifica.

Applausi scroscianti vanno a Juncadella/Lulham che tagliano il traguardo quinti al volante della Mercedes-Verstappen Racing #3 con cui si trovavano al 23° posto dopo il primo giro, beffando nel finale la Ferrari-AF Corse #50 di Leclerc/Neubauer soffiandogli la posizione all'ultimissimo.

Ottava si piazza la BMW-WRT #30 di Lismont/Montenegro, a festeggiare senza problemi in Classe SILVER CUP l'affermazione in gara e il titolo assoluto 2026. Segue la Aston Martin-Comtoyou Racing #7 di Thiim/Pauwels, tra quelle che hanno rimontato con pazienza trovandosi oltre i primi 25.

Gara da dimenticare per i leader PRO Weerts/Van Der Linde, la cui BMW-WRT #32 si è fermata nella seconda metà di gara provocando anche un breve Full Course Yellow, ma la Mercedes-Winward #48 di Auer/Engel non riesce ad andare oltre il 13° posto e non ne approfitta più di tanto, cosa che invece fanno le Ferrari di AF e Emil Frey Racing.

La BMW-WRT #46 di Rossi e Max Hesse scala la classifica fino al 12° posto, con la miglior Lamborghini che alla fine è la #163 di VSR nelle mani di Michelotto/Spinelli, in Top10 assoluta e terzi della Classe GOLD CUP battendo la Porsche-Boutsen VDS #10 di Magnus/Knuttson.

La Lamborghini di Rutronik Racing #96 recupera con Engstler/Niederhauser a chiudere in 22a posizione.

In Classe SILVER, sul podio salgono anche l'Audi-Tresor Attempto #66 di Levi/Frassineti e la Aston Martin-Comtoyou di Soderstrom/Dorison.

Infine in BRONZE CUP, dopo un avvio a denti stretti, si riprende il primato la Porsche-Tempesta Racing #93 di Cheever/Dempsey, superando agevolmente la BMW-Paradine #991 di Farfus/Leung nella seconda parte di gara. Terzi Salikhov/Dienst con la Mercedes-Winward #87.

GTWC SPRINT CUP - Zandvoort: Classifica Gara 1