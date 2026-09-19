GT World | Schuring regala la Pole a Porsche-Boutsen VDS per Gara 1 di Zandvoort

Galvanizzato dall'aria di casa, Morris Schuring ha regalato alla Boutsen VDS la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe che sisvolgerà questo pomeriggio sul circuito di Zandvoort.

La Sprint Cup della serie di SRO Motorsports Group ricomincia l'avventura 2026 sul tracciato olandese, dove l'idolo locale ha centrato il primato in 1'33"730 al volante della Porsche #2 che condivide con Dorian Boccolacci.

La classifica emersa dopo le due sessioni è parecchio variegata, anche perché dopo il primo turno riservato alle categorie PRO CUP e GOLD CUP, i piloti di SILVER e BRONZE (che comunque erano i migliori degli equipaggi) si sono ritrovati una pista più gommata e migliorata, tanto che parecchi protagonisti della prima Classe sono finiti decisamente indietro.

Al secondo e terzo posto ci sono due vetture di GOLD CUP, con Tom Fleming che porta in Pole e in prima fila assoluta la McLaren-Garage 59 #58, seguito a ruota dalla Ferrari-AF Corse #51 di Tommaso Mosca.

In Top5 abbiamo anche i migliori della BRONZE CUP, ossia Eddie Cheever armato della Porsche-Tempesta Racing #93 e Augusto Farfus sulla BMW-Paradine Competition #991.

Sesto posto per Dean Macdonald al volante della McLaren-Garage 59 #59, con dietro le Porsche di Klaus Bachler (#914 Razoon-More Than Racing) e Bastian Buus (#80 Lionspeed GP), staccate di tre decimi dalla vetta.

A completare l'elenco dei primi 10 troviamo le Ferrari di Emil Frey Racing #69 e AF Corse #50 nelle mani, rispettivamente, di Thierry Vermeulen e Thomas Neubauer, al rientro dopo l'infortunio patito in una caduta in bicicletta che gli aveva impedito di correre la 1000km di Suzuka la settimana scorsa.

Apparse più in difficoltà le Mercedes: le migliori AMG sono tutte BRONZE dall'11a alla 13a posizione con Marvin Dienst (#87 Winward Racing), Fabian Schiller (#12 GetSpeed-Dubai) e Kiern Jewiss (#222 2Seas Motorsport), solo 20a la #48 'Mamba' della Winward Racing condotta da Lucas Auer, addirittura 27° Daniel Juncadella, portacolori di Vestappen Racing #3.

Davanti allo spagnolo ci saranno le Lamborghini Temerario di Loris Spinelli (#163 VSR) e Luca Engstler (#96 Rutronik Racing), peggio è andata alle BMW-WRT di Charles Weerts e Valentino Rossi, che partiranno dal 33° e 35° posto con le M4 #32 e #46.

Se non altro, la squadra belga può consolarsi con la Pole Position di Matisse Lismont in SILVER CUP, alla guida della BMW #30 che piazza 14a generale, battendo i rivali Ariel Levi (Audi-Tresor #66) e Riccardo Pera (Porsche-Pure Rxcing #9).

La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 14;45.

Pos # Classe PILOTI Team AUTO TEMPO 1 2 Pro Cup Morris Schuring, Dorian Boccolacci Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1'33"730 2 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 0.101 3 51 Gold Cup Tommaso Mosca, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.147 4 93 Bronze Cup Eddie Cheever, Peter Dempsey Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.241 5 991 Bronze Cup Augusto Farfus, Darren Leung Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 0.311 6 59 Pro Cup Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 0.323 7 914 Pro Cup Klaus Bachler, Simon Birch Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.346 8 80 Pro Cup Bastian Buus, Ricardo Feller Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.351 9 69 Pro Cup Thierry Vermeulen, Ben Green Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.354 10 50 Pro Cup Thomas Neubauer, Arthur Leclerc AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.370 11 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 0.375 12 12 Bronze Cup Fabian Schiller, Gabriel Rindone GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 0.402 13 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 0.429 14 30 Silver Cup Matisse Lismont, Ignacio Montenegro Team WRT BMW M4 GT3 EVO 0.454 15 55 Bronze Cup Loris Cabirou, Dmitry Gvazava Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.488 16 66 Silver Cup Ariel Levi, Andrea Frassineti Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 0.493 17 9 Silver Cup Riccardo Pera, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.496 18 99 Gold Cup Dylan Pereira, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 0.503 19 5 Silver Cup Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 0.547 20 48 Pro Cup Lucas Auer, Maro Engel Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 0.567 21 21 Silver Cup Arthur Dorison, Oliver Söderström Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 0.642 22 10 Gold Cup Robin Knutsson, Gilles Magnus Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.643 23 74 Bronze Cup Dennis Marschall, Dustin Blattner Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.677 24 89 Silver Cup Flynt Schuring, Nicolas Baert Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.685 25 163 Gold Cup Loris Spinelli, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Temerario GT3 0.712 26 96 Pro Cup Luca Engstler, Patric Niederhauser Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 0.715 27 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 0.729 28 11 Bronze Cup Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 0.785 29 6 Silver Cup Aurelien Panis, Anthony Bartone GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 0.790 30 14 Pro Cup Matteo Cairoli, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.822 31 27 Bronze Cup David Fumanelli, Marco Pulcini Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.881 32 111 Gold Cup Arthur Rougier, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1.001 33 32 Pro Cup Charles Weerts, Kelvin van der Linde Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1.015 34 34 Silver Cup Jamie Day, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.029 35 46 Pro Cup Valentino Rossi, Max Hesse Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1.108 36 35 Silver Cup Gaspard Simon, Maxime Robin Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.142 37 7 Pro Cup Nicki Thiim, Kobe Pauwels Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.213 38 88 Bronze Cup Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1.216 39 71 Silver Cup Carl Bennett, Felix Hirsiger AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1.341 40 84 Pro Cup Simon Reicher, Christopher Haase Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1.438 41 555 Gold Cup Romain Andriolo, Simon Gachet CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1.553 42 77 Gold Cup David Pittard, Jop Rappange KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO 1.671 43 52 Silver Cup Gilles Stadsbader, Jef Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1.716 44 54 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Mark Kastelic Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.983 NC 31 Pro Cup Amaury Cordeel, Jordan Pepper Team WRT BMW M4 GT3 EVO