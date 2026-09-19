GT World | Schuring regala la Pole a Porsche-Boutsen VDS per Gara 1 di Zandvoort
Olandese galvanizzato dall'aria di casa e autore del primato battendo la McLaren di Fleming e la Ferrari di Mosca, primi in Gold Cup, mentre Cheever e Farfus sono in Top5 come leader Bronze. In Silver svetta la BMW-WRT di Lismont, in difficoltà le Mercedes, malissimo Weerts e Rossi con le altre BMW-WRT.
Foto di: SRO
Galvanizzato dall'aria di casa, Morris Schuring ha regalato alla Boutsen VDS la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe che sisvolgerà questo pomeriggio sul circuito di Zandvoort.
La Sprint Cup della serie di SRO Motorsports Group ricomincia l'avventura 2026 sul tracciato olandese, dove l'idolo locale ha centrato il primato in 1'33"730 al volante della Porsche #2 che condivide con Dorian Boccolacci.
La classifica emersa dopo le due sessioni è parecchio variegata, anche perché dopo il primo turno riservato alle categorie PRO CUP e GOLD CUP, i piloti di SILVER e BRONZE (che comunque erano i migliori degli equipaggi) si sono ritrovati una pista più gommata e migliorata, tanto che parecchi protagonisti della prima Classe sono finiti decisamente indietro.
Al secondo e terzo posto ci sono due vetture di GOLD CUP, con Tom Fleming che porta in Pole e in prima fila assoluta la McLaren-Garage 59 #58, seguito a ruota dalla Ferrari-AF Corse #51 di Tommaso Mosca.
In Top5 abbiamo anche i migliori della BRONZE CUP, ossia Eddie Cheever armato della Porsche-Tempesta Racing #93 e Augusto Farfus sulla BMW-Paradine Competition #991.
Sesto posto per Dean Macdonald al volante della McLaren-Garage 59 #59, con dietro le Porsche di Klaus Bachler (#914 Razoon-More Than Racing) e Bastian Buus (#80 Lionspeed GP), staccate di tre decimi dalla vetta.
A completare l'elenco dei primi 10 troviamo le Ferrari di Emil Frey Racing #69 e AF Corse #50 nelle mani, rispettivamente, di Thierry Vermeulen e Thomas Neubauer, al rientro dopo l'infortunio patito in una caduta in bicicletta che gli aveva impedito di correre la 1000km di Suzuka la settimana scorsa.
Apparse più in difficoltà le Mercedes: le migliori AMG sono tutte BRONZE dall'11a alla 13a posizione con Marvin Dienst (#87 Winward Racing), Fabian Schiller (#12 GetSpeed-Dubai) e Kiern Jewiss (#222 2Seas Motorsport), solo 20a la #48 'Mamba' della Winward Racing condotta da Lucas Auer, addirittura 27° Daniel Juncadella, portacolori di Vestappen Racing #3.
Davanti allo spagnolo ci saranno le Lamborghini Temerario di Loris Spinelli (#163 VSR) e Luca Engstler (#96 Rutronik Racing), peggio è andata alle BMW-WRT di Charles Weerts e Valentino Rossi, che partiranno dal 33° e 35° posto con le M4 #32 e #46.
Se non altro, la squadra belga può consolarsi con la Pole Position di Matisse Lismont in SILVER CUP, alla guida della BMW #30 che piazza 14a generale, battendo i rivali Ariel Levi (Audi-Tresor #66) e Riccardo Pera (Porsche-Pure Rxcing #9).
La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 14;45.
|Pos
|#
|Classe
|PILOTI
|Team
|AUTO
|TEMPO
|1
|2
|Pro Cup
|Morris Schuring, Dorian Boccolacci
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1'33"730
|2
|58
|Gold Cup
|Thomas Fleming, Louis Prette
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|0.101
|3
|51
|Gold Cup
|Tommaso Mosca, Matias Zagazeta
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.147
|4
|93
|Bronze Cup
|Eddie Cheever, Peter Dempsey
|Ziggo Sport Tempesta Racing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.241
|5
|991
|Bronze Cup
|Augusto Farfus, Darren Leung
|Paradine Competition
|BMW M4 GT3 EVO
|0.311
|6
|59
|Pro Cup
|Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|0.323
|7
|914
|Pro Cup
|Klaus Bachler, Simon Birch
|Razoon - more than racing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.346
|8
|80
|Pro Cup
|Bastian Buus, Ricardo Feller
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.351
|9
|69
|Pro Cup
|Thierry Vermeulen, Ben Green
|Emil Frey Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.354
|10
|50
|Pro Cup
|Thomas Neubauer, Arthur Leclerc
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.370
|11
|87
|Bronze Cup
|Marvin Dienst, Rinat Salikhov
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.375
|12
|12
|Bronze Cup
|Fabian Schiller, Gabriel Rindone
|GetSpeed Team Dubai
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.402
|13
|222
|Bronze Cup
|Kiern Jewiss, Charles Dawson
|2Seas Motorsport
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.429
|14
|30
|Silver Cup
|Matisse Lismont, Ignacio Montenegro
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|0.454
|15
|55
|Bronze Cup
|Loris Cabirou, Dmitry Gvazava
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.488
|16
|66
|Silver Cup
|Ariel Levi, Andrea Frassineti
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|0.493
|17
|9
|Silver Cup
|Riccardo Pera, Aliaksandr Malykhin
|Pure Rxcing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.496
|18
|99
|Gold Cup
|Dylan Pereira, Alex Aka
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|0.503
|19
|5
|Silver Cup
|Guilherme Oliveira, Mikey Porter
|Optimum Motorsport
|McLaren 720S GT3 EVO
|0.547
|20
|48
|Pro Cup
|Lucas Auer, Maro Engel
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.567
|21
|21
|Silver Cup
|Arthur Dorison, Oliver Söderström
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|0.642
|22
|10
|Gold Cup
|Robin Knutsson, Gilles Magnus
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.643
|23
|74
|Bronze Cup
|Dennis Marschall, Dustin Blattner
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.677
|24
|89
|Silver Cup
|Flynt Schuring, Nicolas Baert
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.685
|25
|163
|Gold Cup
|Loris Spinelli, Mattia Michelotto
|VSR
|Lamborghini Temerario GT3
|0.712
|26
|96
|Pro Cup
|Luca Engstler, Patric Niederhauser
|Rutronik Racing
|Lamborghini Temerario GT3
|0.715
|27
|3
|Pro Cup
|Daniel Juncadella, Chris Lulham
|Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.729
|28
|11
|Bronze Cup
|Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|0.785
|29
|6
|Silver Cup
|Aurelien Panis, Anthony Bartone
|GetSpeed Team Bartone Bros
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.790
|30
|14
|Pro Cup
|Matteo Cairoli, Konsta Lappalainen
|Emil Frey Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.822
|31
|27
|Bronze Cup
|David Fumanelli, Marco Pulcini
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.881
|32
|111
|Gold Cup
|Arthur Rougier, James Kell
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|1.001
|33
|32
|Pro Cup
|Charles Weerts, Kelvin van der Linde
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1.015
|34
|34
|Silver Cup
|Jamie Day, Mateo Villagomez
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1.029
|35
|46
|Pro Cup
|Valentino Rossi, Max Hesse
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1.108
|36
|35
|Silver Cup
|Gaspard Simon, Maxime Robin
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1.142
|37
|7
|Pro Cup
|Nicki Thiim, Kobe Pauwels
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1.213
|38
|88
|Bronze Cup
|Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1.216
|39
|71
|Silver Cup
|Carl Bennett, Felix Hirsiger
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1.341
|40
|84
|Pro Cup
|Simon Reicher, Christopher Haase
|Eastalent Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1.438
|41
|555
|Gold Cup
|Romain Andriolo, Simon Gachet
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|1.553
|42
|77
|Gold Cup
|David Pittard, Jop Rappange
|KPX Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|1.671
|43
|52
|Silver Cup
|Gilles Stadsbader, Jef Machiels
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1.716
|44
|54
|Silver Cup
|Tanart Sathienthirakul, Mark Kastelic
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1.983
|NC
|31
|Pro Cup
|Amaury Cordeel, Jordan Pepper
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
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