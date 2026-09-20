GT World | Ferrari in Pole Position per Gara 2 a Zandvoort grazie a Lappalainen

C'è una Ferrari davanti a tutti per il via di Gara 2 del GT World Challenge Europe a Zandvoort, grazie alla grande prestazione di Konsta Lappalainen nelle Qualifiche che questa mattina hanno determinato la griglia di partenza di questo secondo round olandese valido per la Sprint Cup 2026.

Il finlandese di Emil Frey Racing, al volante della 296 GT3 EVO #14 che condivide con Matteo Cairoli, ha fermato il cronometro sull'1'33"192, battendo per 0"207 la McLaren-Garage 59 #58 di Louis Prette, che dopo il successo di Gara 1 punta a ripetersi, anche tra quelli della Classe GOLD CUP.

Le Ferrari di EFR si confermano in forma e Ben Green piazza la 296 #69 terza, seguita dalla BMW-WRT #46 di Max Hesse, che quindi avrà la possibilità di giocarsi il podio assieme a Valentino Rossi.

Matias Zagazeta conclude quinto al volante della Ferrari-AF Corse #51 e partirà come secondo di GOLD CUP, precedendo un gruppetto di vetture PRO capitanato dalla Porsche-LionSpeed GP #80 di Ricardo Feller, sesto con alle spalle Patric Niederhauser armato della Lamborghini-Rutronik Racing #96.

In Top10 abbiamo anche Christopher Haase sull'Audi-Eastalent Racing #84, Arthur Leclerc con la Ferrari-AF Corse #50 e la Porsche-Boutsen VDS #10 di Gilles Magnus, che è terzo in GOLD CUP, tutti nello spazio di quasi 0"7 dalla vetta.

Condividono la sesta fila Jordan Pepper (BMW-WRT #31) e Kobe Pauwels (Aston Martin-Comtoyou Racing #7), seguiti dalla Mercedes-Winward 'Mamba' #48 di Maro Engel. Più indietro la Porsche-Boutsen VDS #2 condotta da Dorian Boccolacci, il quale ottiene solamente il 16° crono davanti alla Lamborghini-VSR #163 di Mattia Michelotto e dietro alla Mercedes-Verstappen Racing #3 di Chris Lulham.

Peggio è andata alla BMW-WRT #32 di Kelvin Van Der Linde, 22a e costretta anche a scontare 5 posizioni di penalità per l'incidente avvenuto a Magny-Cours.

In Classe SILVER CUP grande prova di Oliver Söderström che regala alla Comtoyou Racing il primato in 1'34"330 al volante della Aston Martin #21, battendo per un soffio la McLaren-Optimum #5 di Mikey Porter. Seguono le Ferrari-AF Corse #52 di Jef Machiels e #71 di Felix Hirsiger, solo quinto Ignacio Montenegro, che con la BMW-WRT #30 ha commesso un errore nel tentativo finale.

In BRONZE CUP svetta Charles Dawson sulla Mercedes-2Seas Motorsport #222 mettendosi alle spalle Peter Dempsey (Porsche-Tempesta Racing #93). Più lontani tutti gli altri, come la Ferrari-Kessel Racing #74 di Dustin Blattner, terza con dietro Rinat Salikhov (Mercedes-Winward Racing #87) e Darren Leung (BMW-Paradine Competition #991).

La partenza di Gara 2 è prevista per le ore 14;15.

Pos # Classe PILOTI Team AUTO tEMPO 1 14 Pro Cup Matteo Cairoli, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1'33"192 2 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 0.207 3 69 Pro Cup Thierry Vermeulen, Ben Green Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.243 4 46 Pro Cup Valentino Rossi, Max Hesse Team WRT BMW M4 GT3 EVO 0.269 5 51 Gold Cup Tommaso Mosca, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.300 6 80 Pro Cup Bastian Buus, Ricardo Feller Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.318 7 96 Pro Cup Luca Engstler, Patric Niederhauser Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 0.423 8 84 Pro Cup Simon Reicher, Christopher Haase Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 0.579 9 50 Pro Cup Thomas Neubauer, Arthur Leclerc AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.655 10 10 Gold Cup Robin Knutsson, Gilles Magnus Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.680 11 31 Pro Cup Amaury Cordeel, Jordan Pepper Team WRT BMW M4 GT3 EVO 0.745 12 7 Pro Cup Nicki Thiim, Kobe Pauwels Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 0.884 13 48 Pro Cup Lucas Auer, Maro Engel Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 0.894 14 99 Gold Cup Dylan Pereira, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 0.908 15 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 0.977 16 2 Pro Cup Morris Schuring, Dorian Boccolacci Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.045 17 163 Gold Cup Loris Spinelli, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Temerario GT3 1.083 18 59 Pro Cup Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1.101 19 21 Silver Cup Arthur Dorison, Oliver Söderström Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.138 20 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1.260 21 5 Silver Cup Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1.287 22 32 Pro Cup Charles Weerts, Kelvin van der Linde Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1.293 23 111 Gold Cup Arthur Rougier, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1.367 24 52 Silver Cup Gilles Stadsbader, Jef Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1.438 25 93 Bronze Cup Eddie Cheever, Peter Dempsey Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.449 26 555 Gold Cup Romain Andriolo, Simon Gachet CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1.480 27 71 Silver Cup Carl Bennett, Felix Hirsiger AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1.600 28 30 Silver Cup Matisse Lismont, Ignacio Montenegro Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1.639 29 34 Silver Cup Jamie Day, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.769 30 9 Silver Cup Riccardo Pera, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.846 31 54 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Mark Kastelic Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.884 32 89 Silver Cup Flynt Schuring, Nicolas Baert Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.938 33 6 Silver Cup Aurelien Panis, Anthony Bartone GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 1.956 34 66 Silver Cup Ariel Levi, Andrea Frassineti Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2.101 35 74 Bronze Cup Dennis Marschall, Dustin Blattner Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 2.151 36 77 Gold Cup David Pittard, Jop Rappange KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO 2.224 37 914 Pro Cup Klaus Bachler, Simon Birch Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2.321 38 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 2.328 39 991 Bronze Cup Augusto Farfus, Darren Leung Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 2.400 40 35 Silver Cup Gaspard Simon, Maxime Robin Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 2.780 41 88 Bronze Cup Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2.835 42 55 Bronze Cup Loris Cabirou, Dmitry Gvazava Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 3.016 43 12 Bronze Cup Fabian Schiller, Gabriel Rindone GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 3.268 44 27 Bronze Cup David Fumanelli, Marco Pulcini Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 3.429 45 11 Bronze Cup Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 5.597