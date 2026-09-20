GT World | Dominio Ferrari in Gara 2 a Zandvoort con Vermeulen-Green

Thierry Vermeulen e Ben Green si sono imposti autorevolmente in Gara 2 del GT World Challenge Europe andata in scena sotto il bel sole di Zandvoort.

Al volante della Ferrari #69 di Emil Frey Racing arriva il primo trionfo stagionale assoluto per la coppia in Sprint Cup, con grande gioia dell'idolo locale Vermeulen, ma soprattutto grazie a Green, che ha preso il primato con una mossa decisiva nelle prime fasi.

Alla partenza ottime le Ferrari di Emil Frey Racing: il poleman Konsta Lappalainen ha tenuto il primato, seguito dal compagno di squadra Green, che ha scavalcato subito la McLaren di Louis Prette, mentre più in difficoltà Max Hesse al volante della BMW-WRT #46, che in poche curve è sceso sesto, superato dalla Ferrari di Matias Zagazeta e dalla Porsche di Ricardo Feller.

Neanche il tempo di completare il primo giro che la Maserati Safety Car è dovuta intervenire in seguito ad un contatto in curva 4 tra Christopher Haase (Audi-Eastalent #84) e Kobe Pauwels (Aston Martin-Comtoyou Racing #7), finiti entrambi K.O.

Giusto il tempo di ripartire che al giro 5 un altro incidente a centro gruppo ha visto finire in ghiaia la Porsche-LionSpeed #89 di Nicolas Baert, provocando l'esposizione del regime di Full Course Yellow per una tornata.

Al nuovo via, Lappalainen è stato sorpreso dal ben più sveglio Green, che gli ha soffiato il primato scappando via e poco dopo si è aperta la girandola di soste, riservate prima ai concorrenti di BRONZE CUP e SILVER CUP, per poi proseguire con GOLD CUP e PRO CUP.

Tra questi ultimi, Amaury Cordeel è riuscito ad infilarsi davanti a Tom Fleming, il quale non ci è stato e alla curva 4 ha pressato il rivale; troppo, però, perché la McLaren-Garage 59 #58 ha toccato la BMW-WRT #31 mandandola in testacoda contro le barriere esterne.

Lo stesso britannico è venuto ai ferri corti anche col rivale di categoria GOLD, Tommaso Mosca, subentrato a Zagazeta e uscito davanti alla 720S nella tornata successiva all'episodio sopracitato. Qui Fleming si è buttato all'interno della Ferrari e le sportellate hanno strappato lo specchietto retrovisore di sinistra alla 296, che si è poi dovuta accodare.

Intanto davanti la leadership è rimasta in mano alla Ferrari #69, consegnata da Green a Vermeulen con un buon margine sulla Porsche di Bastian Buus, che nel cambio con Feller è riuscito a scavalcare Lappalainen, mentre il finlandese lasciava posto a Matteo Cairoli, seguiti dalla BMW di Valentino Rossi, Fleming, Mosca e Thomas Neubauer con la Ferrari #50.

Le ambizioni di Fleming sono sfumate a 10' dalla fine, quando la Direzione Gara lo ha sanzionato con uno Stop&Go di 10" per la collisione con Cordeel, rientrando nelle retrovie, lasciando Mosca libero di spingere e recuperare terreno nei confronti di Rossi.

Anche Cairoli ha iniziato a recuperare sensibilmente su Buus, incollandosi alla 911, ma le posizioni non sono più cambiate e sotto la bandiera a scacchi è transitata per prima la Ferrari di Vermeulen/Green con 3"7 sulla Porsche-Lionspeed #80 di Buus/Feller, con Cairoli/Lappalainen che devono accontentarsi di un terzo posto dal sapore agrodolce.

Per Rossi/Hesse arriva invece un altro quarto posto sulla BMW-WRT #46, tenendosi alle spalle le Ferrari-AF Corse #50 e #51, con Neubauer/Leclerc che alla fine scavalcano Mosca/Zagazeta, vincitori in Classe GOLD CUP.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

Settimo posto a denti stretti per la Lamborghini-Rutronik Racing #96 di Engstler/Niederhauser, che alla fine ha resistito agli assalti delle Mercedes di Auer/Engel (Winward Racing 'Mamba' #48) e Juncadella/Lulham (Verstappen Racing #3).

Completa la lista dei migliori 10 la Porsche-Boutsen VDS #10 di Magnus/Knutsson che si classifica seconda GOLD CUP, dietro alla quale ci sono i loro colleghi della 911 #2, Schuring/Boccolacci. Terzi in GOLD CUP Pereira/Aka al volante dell'Audi-Tresor Attempto #99.

La categoria SILVER CUP vede Soderstrom/Dorison centrare il successo in rimonta al volante della Aston Martin-Comtoyou Racing #21, dopo che al via avevano lasciato il primato alla McLaren-Optimum #5, poi rallentata da problemi tecnici al pit-stop.

Piazza d'onore per i Campioni Lismont/Montenegro sulla BMW-WRT #30, seguiti dalla Aston-Walkenhorst #34 di Day/Villagomez, dopo che entrambi hanno superato la Ferrari-AF Corse #52 di Stadsbader/Machiels.

In Classe BRONZE CUP nessun problema per la Porsche-Tempesta Racing #93 di Dempsey/Cheever, vincitori per la seconda volta nel fine settimana davanti alla Mercedes-2Seas Motorsport di Jewiss/Dawson. Sul podio va anche la Ferrari-Kessel Racing #74 di Marschall/Blattner.