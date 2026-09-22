MotoGP | Honda annuncia che Joan Mir salterà anche i Gran Premi di Giappone ed Indonesia

Joan Mir non prenderà parte ai Gran Premi del Giappone, che si disputerà dal 2 al 4 ottobre, e dell'Indonesia, in programma per il fine settimana successivo. A darne l'annuncio è stata la Honda proprio questa mattina.

Il campione del mondo del 2020 si è ritirato al quinto giro della gara lunga del GP di San Marino, disputata lo scorso 13 settembre, viaggiando la stessa domenica fino a Barcellona, dove il giorno seguente si è sottoposto a degli esami medici per valutare le sue condizioni fisiche dopo che era stato male per tutto il weekend di Misano.

In un comunicato ufficiale, Honda ha spiegato che "le analisi dettagliate hanno rivelato parametri alterati nei valori del sangue che richiedono ulteriori indagini e test".

A causa dei sintomi manifestati in Romagna ed in assenza di una diagnosi chiara, i medici che seguono il pilota, che lo scorso 1° settembre ha compiuto 29 anni, gli hanno raccomandato di concentrarsi sul suo recupero, mentre si sottoporrà a nuovi esami e studi.

Seguendo le indicazioni dei medici, Mir si prenderà un periodo di tre settimane per riposare e capire i motivi che causano il malessere di cui soffre.

"Da diversi mesi Joan Mir manifesta una serie di sintomi che incidono sul suo livello di energia e sulle sue prestazioni; recentemente la gravità di tali sintomi è aumentata, ma al momento la causa non è ancora stata accertata. A causa della loro persistenza e gravità, Mir si è sottoposto a una serie di esami presso l’Ospedale Universitario Dexeus con l’obiettivo di giungere a una diagnosi definitiva. A causa dei sintomi, il parere medico è di osservare un rigoroso riposo e sottoporsi a vari trattamenti per i prossimi 15 giorni. Di conseguenza, gli ho sconsigliato di partecipare ai Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate attentamente dal mio team", ha spiegato il dottor Angel Charte, responsabile medico della MotoGP.

Dopo questa prima doppietta nella tournée asiatica, il prossimo Gran Premio in programma nel calendario della MotoGP è quello d'Australia, che si disputerà dal 23 al 25 ottobre e che sarà l'ultima gara che si correrà sull'emblematico circuito di Phillip Island, anche se al momento Honda non indica quella data come quella del possibile ritorno del pilota maiorchino.

Joan Mir, Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Honda cerca un sostituto

Mentre si prepara per il suo Gran Premio di casa, la Honda dovrà cercare un pilota che sostituisca Mir in Giappone, poiché per la gara di Motegi, Takaaki Nakagami parteciperà come wild card con il test team.

Il collaudatore giapponese potrebbe invece essere a Mandalika la settimana successiva come sostituto, anche se al momento tutto lascia pensare che Honda annuncerà, nei prossimi giorni, un pilota che rimpiazzi Mir nelle due gare.

La cosa più logica è che, una volta recuperato dal grave infortunio alla schiena, sia Aleix Espargaró, il veterano collaudatore della HRC, ad assumersi questo incarico. Ma non sarebbe nemmeno assurdo che Honda ricorresse al britannico Cal Crutchlow, che per sei gare in questa stagione, fino allo scorso GP di Germania, ha sostituito con enorme dignità e professionalità Johann Zarco nel Team LCR.

Mir metterà la parola fine alla sua esperienza in Honda il prossimo 29 novembre a Valencia, un periodo che è coinciso con uno dei momenti tecnici e competitivi più bassi del marchio dell'ala dorata, con cui è riuscito a ottenere, in queste quattro stagioni, solo due terzi posti (nel 2025).

Al contrario, le cadute sono state il grande tallone d'Achille di Mir, con ben 79 incidenti nei 70 Gran Premi a cui ha preso parte con la RC213V. Una situazione che ha portato il maiorchino al limite sia fisicamente sia mentalmente.

L'anno prossimo, Mir inizierà un nuovo capitolo della sua vita sportiva in sella ad una Ducati del Gresini Racing, struttura satellite della Casa di Borgo Panigale.