WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h del Fuji

A tre settimane dalla Lone Star Le Mans, il FIA World Endurance Championship torna in azione per la 6h del Fuji, sesto evento della stagione 2026 che nel fine settimana del 25-27 settembre vedrà i protagonisti della massima serie di durata ricominciare le battaglie per i Mondiali.

Gli esiti di Austin hanno ridato linfa vitale alle speranze iridate della Ferrari, mentre il colpo basso subito dalla Toyota nei giri finali è senz'altro motivo di caccia a riscatto e vendetta, soprattutto perché i giapponesi sono alla tappa di casa.

Davanti al proprio pubblico, è grande il desiderio di regalare gioie e sorrisi con un TR010 Hybrid che ha già (ri)conquistato Le Mans e vuole mettere le mani sui titoli.

BMW e Cadillac hanno bisogno di riprendersi, specialmente i tedeschi con le M Hybrid V8 gestite dal Team WRT, mentre per Alpine il giro in Estremo Oriente potrebbe essere utile anche per incontrare quei potenziali acquirenti del programma che il prossimo anno, si vocifera, continueranno a schierare le A424 LMDh, naturalmente sotto un'altra effige.

In Classe LMGT3 è tutto ancora in bilico e se tra Corvette-TF Sport e Porsche-Manthey #92 la gara di Austin è stata motivo di lacrime amare, per la Ferrari-AF Corse #21 qualche speranza è tornata in auge.

Ma in una categoria dove anche Mattia Drudi è finalmente riuscito a conquistare il primo successo in Texas a bordo della Aston Martin-Heart of Racing, non si possono escludere potenziali protagonisti, soprattutto le Ford-Proton Competition e le Mercedes-Iron Lynx, in grande spolvero negli Stati Uniti.

E lo stesso discorso bisogna farlo per McLaren-Garage 59, BMW-WRT e gli idoli locali di Lexus-ASP, per cui tutto può succedere mantenendo i giochi aperti e sicuramente densi di divertimento fino alla bandiera a scacchi.

Logo WEC Fuji Foto di: FIA WEC

IL PROGRAMMA

Le attività in pista cominciano al venerdì con le prime due sessioni di Prove Libere, entrambe della durata di 90', come sempre utili ad iniziare a preparare bene sia l'assalto alle Hyperpole che la gara di domenica.

Sabato ci sarà la solita ultima sessione di Libere da 60' prima appunto delle Qualifiche, suddivise dando prima spazio alle LMGT3 e poi continuando con il turno delle HYPERCAR.

Domenica la 6h del Fuji partirà in tarda mattinata locale, che con le 7 ore di fuso che separano il Giappone dall'Italia diventa il cuore della notte nostro, quindi con la sveglia da puntare per una levataccia per tutti gli appassionati.

Vediamo quindi quali sono gli orari italiani previsti per seguire ogni azione.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Prove Libere 1: 3;15-4;45

Prove Libere 2: 7;30-9;00

SABATO 26 SETTEMBRE

Prove Libere 3: 2;30-3;30

Qualifiche LMGT3: 7;00-7;12

Hyperpole LMGT3: 7;20-7;30

Qualifiche HYPERCAR: 7;40-7;52

Hyperpole HYPERCAR: 8;00-8;10

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Gara: 4;00 (6 Ore)

Monte Fuji Foto di: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2026: come posso vedere la 6h del Fuji

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport (tramite DAZN), Discovery+ e Sky Sport.

La novità è il nuovissimo sito FIAWEC+, anch'esso disponibile tramite applicazione, nel quale è presente pure il Live Timing fornito dal cronometrista ufficiale Al Kamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 in diretta su FIAWEC+ e su Discovery+ a partire dalle ore 2;35 italiane, con lo stesso programma di visione per seguire anche le Qualifiche dalle ore 7;05.

La Gara avrà diretta integrale su Discovery+, FIAWEC+, Sky Sport (in streaming anche su Now) ed Eurosport 1 a partire dalle ore 3;30 fino al termine dell'evento.

Ecco in riassunto dove e come si possono seguire le attività in pista secondo il nostro fuso orario.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Prove Libere 1: 3;15-4;45 (solo Live Timing)

Prove Libere 2: 7;30-9;00 (solo Live Timing)

SABATO 26 SETTEMBRE

Prove Libere 3: a partire dalle 2;20 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

Qualifiche: a partire dalle 6;50 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Gara: a partire dalle 3;30 (Diretta integrale su Eurosport 1, Sky Sport, Discovery+, HBO Max e FIAWEC+)

NdR: gli orari e i palinstesti potrebbero subire modifiche nel corso della settimana, cercheremo di tenervi informati su eventuali cambiamenti