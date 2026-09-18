La FIA conferma l’accordo con ACO per il WEC fino al termine del 2027, dopo le voci su controversie contrattuali

La FIA afferma di avere già un accordo con l’Automobile Club de l’Ouest come promotore del WEC fino alla fine del 2027, rispondendo alle notizie emerse nelle ultime ore riguardanti una presunta controversia tra le due organizzazioni.

La rinomata testata tedesca Auto Motor und Sport ha lanciato la bomba giovedì, riportando che FIA e ACO, che assieme organizzano il Mondiale Endurance, potrebbero separarsi già nel 2027.

Secondo l’articolo, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo tra le due parti riguardo alla promozione del WEC per il prossimo anno, aggiungendo che la situazione potrebbe spingere la Federazione a indire una gara d’appalto per un nuovo promotore del campionato. Una serie di questo tipo, se dovesse concretizzarsi, non includerebbe la 24h di Le Mans, poiché la gara francese è di proprietà dell’ACO e da esso gestita direttamente.

L’articolo della testata tedesca sostiene anche che non sia stato ancora raggiunto alcun accordo tra la FIA e l’ACO per il prossimo anno, nonostante il rinnovo fosse previsto per giugno.

Su richiesta di chiarimenti da parte di Motorsport.com, la FIA ha ora risposto ufficialmente all'articolo, chiarendo che l’attuale accordo di promozione con ACO rimane in vigore fino alla fine del 2027. L’organo di governo ha aggiunto che sono in corso discussioni per un prolungamento oltre il termine attuale.

“Il FIA WEC ha registrato una crescita costante dall’introduzione dei regolamenti Hypercar e LMGT3, con gare disputate in questa stagione in sette paesi”, spiega la nota FIA fornita a Motorsport.com.



“Questo risultato è frutto di un’ampia collaborazione tra piloti, scuderie, Costruttori, FIA, ACO, il promotore LMEM e i milioni di appassionati che seguono il campionato. FIA e ACO stanno proseguendo le discussioni relative a un’estensione dell’accordo con il promotore. L’attuale accordo con l’ACO rimane in vigore fino alla fine del 2027".

Anche il WEC ha commentato la notizia, affermando che sia FIA che ACO sono impegnate in discussioni “costruttive” per il futuro a lungo termine del campionato.

La dichiarazione precisa inoltre che le discussioni riguardano le stagioni "oltre il 2027", suggerendo che il futuro della serie sia assicurato per il prossimo anno.

“L’ACO e la FIA collaborano strettamente da molti anni allo sviluppo del FIA WEC, creato nel 2012”, spiega il comunicato fornito dal campionato a Motorsport.com.

«Questa collaborazione di lunga data ha sostenuto la crescita e la visibilità globale del Mondiale, che sta attualmente vivendo un momento di particolare slancio, con un crescente interesse da parte di costruttori, scuderie, partner, media e appassionati.



"In questo contesto, ACO e FIA sono attualmente impegnate in discussioni riguardanti il futuro del FIA WEC oltre il 2027. Queste discussioni stanno procedendo come previsto, in uno spirito costruttivo e con l’impegno condiviso di preparare il futuro del Mondiale".

"Entrambe le organizzazioni rimangono pienamente impegnate nella loro collaborazione e stanno lavorando insieme per garantire il continuo sviluppo e il successo a lungo termine del FIA WEC.”



Il WEC ha già annunciato un calendario di nove gare per il 2027, che prevede il ritorno di Silverstone e la tradizionale gara conclusiva in Bahrain. Il tutto è stato approvato dal Consiglio Mondiale FIA a giugno.

Le competizioni automobilistiche a livello internazionale sono state afflitte da problemi politici e organizzativi nel corso della storia. Il caso più famoso è quello del Campionato Mondiale Sportprototipi, che è crollato al termine del 1993, dopo essere stato disputato con vari nomi per quattro decenni.

Ci sono voluti altri 20 anni prima che venisse istituito un altro Mondiale sotto l’egida della FIA dedicato alle sportscar, quando la FIA e l’ACO hanno unito le forze per lanciare il WEC nel 2012.

Sebbene la nuova serie abbia già attraversato diverse fasi di alti e bassi, negli ultimi anni ha registrato una significativa crescita, favorita dall’allineamento dei regolamenti LMDh/LMH con quelli dell’IMSA SportsCar Championship.

Il WEC è promosso dalla Le Mans Endurance Management (LMEM), costola di ACO. La FIA, in qualità di promotore congiunto, battezza il campionato e assegna i Titoli Mondiali.

Auto Motor und Sport ha altresì riferito che il Presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem, che alle ultime elezioni era l’unico candidato, sta rinegoziando i contratti tra Federazione e tutti i campionati. Di norma, sere come la Formula 1 versano ogni anno una certa somma alla FIA.

La notizia che riferiva di una controversia tra la FIA e l’ACO ha suscitato scalpore perché il WEC aveva annunciato, appena tre mesi fa, il nuovo regolamento Hypercar per il 2030, che prevede la creazione di un’unica Classe Regina unificata. Il regolamento era stato concordato in linea di principio sia dalla FIA che dall’ACO, oltre che dall’IMSA.