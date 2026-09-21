WRC | Esapekka Lappi dice basta: al termine della stagione prenderà una pausa dalle corse

Esapekka Lappi dirà basta, almeno per il momento. Oggi il pilota di Hyundai Motorsport ha annunciato che al termine della stagione porrà un fermo alla sua carriera, smettendo di correre nel Mondiale Rally e nel Campionato Rally in Finlandia.

La decisione è stata svelata oggi, nel corso di una conferenza stampa di Skoda Finlandia a cui Esapekka ha preso parte. Per altro, il pilota finnico correrà proprio in casa, al Porvoon Autopalvelu Ralli, ultimo appuntamento del Campionato Rally finlandese.

L'obiettivo di Lappi sembra essere quello di diminuire i suoi impegni sportivi. In futuro, infatti, potrebbe prendere parte a pochi eventi selezionati. Quello che è certo, però, è che non sarà più un pilota a tempo pieno.

"Non dirò che non correrò mai più, perché l'ho detto molte volte. Ma per il momento mi fermo", ha detto oggi Esapekka. "Per ora, però, mi prenderò una pausa fino a quando non annuncerò diversamente".

"Al momento il piano è di non proseguire né nel Campionato Rally in Finlandia, né nel WRC. È una decisione così importante che, dopo avervela comunicata ad alta voce, sto tremando un po'", ha detto Lappi, che recentemente ha conquistato due titoli consecutivi nel Campionato Rally Finlandese, nel 2025 e nel 2026, insieme al copilota Enni Mälkönen.

"Questo sport mi è ancora incredibilmente caro e mi ha dato tantissimo. D'altra parte, ha tolto molto alla mia famiglia, anche se ci ha permesso di garantire il futuro economico della nostra famiglia".

Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai

"Il rally ti regala una scarica di adrenalina e di endorfine quando guidi al limite e riesci a ottenere il risultato. È un po' come una droga. Da dove ricaverò quelle sensazioni ora che non guiderò più? Non comprerò certo delle droghe – non è un'opzione – ma dovrò trovare qualcos'altro".

"Quello che mi spaventa di più è chiedermi da dove arriveranno quelle stesse sensazioni".

Lappi ha esordito nel WRC nel 2011, quando corse al volante di una Citroen C2 R2 al Rally di Finlandia, prima di riuscire a centrare il titolo WRC2 nel 2016 con Skoda Motorsport e la Fabia R5.

Nel 2017 Lappi prese parte al WRC da terzo pilota di Toyota Gazoo Racing, correndo però solo in alcuni eventi selezionati. Uno di questi, il Rally di Finlandia, è addirittura riuscito a vincerlo, navigato da Janne Ferm e alla sua seconda apparizione nella classe regina del Mondiale Rally.

Nel 2018 ha concluso il Mondiale al quinto posto assoluto, dopo aver conquistato 5 podi. Lo stesso anno annunciò il suo passaggio a Citroen Racing, diventando così il nuovo compagno di squadra di Sébastien Ogier. La stagione 2019, però, è stata complessa a causa della mancanza di competitività della C3 WRC Plus, sebbene sia riuscito a portare a casa 3 secondi posti.

Nel 2020 si è accasato a M-Sport, ma la sua avventura in Inghilterra ha avuto vita breve: appena una stagione. Nel 2022, infatti, è tornato in Toyota, dopo un anno in WRC2. Nel 2023, invece è tornato a competere a tempo pieno con Hyundai Motorsport, togliendosi anche la soddisfazione di vincere il Rally di Svezia l'anno successivo, quando però ha corso part-time. Quest'anno il finlandese ha corso in Svezia, chiudendo sesto, e il Safari, finendo quarto.