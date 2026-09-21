MotoGP | Conclusi i test Pirelli al Red Bull Ring: "Feedback positivi su grip e stabilità"

E' stata una giornata produttiva quella che ha visto la bellezza di 18 piloti fermarsi al Red Bull Ring per una sessione di test destinata allo sviluppo degli pneumatici Pirelli per la stagione 2027 della MotoGP, quando l'azienda italiana prenderà il posto della Michelin come fornitore unico, proprio nell'anno in cui la classe regina vivrà una revisione radicale dei regolamenti, con la riduzione della cilindrata da 1.000cc a 850cc, la diminuzione dell'impatto dell'aerodinamica ed il bando degli abbassatori.

In pista non si sono viste solamente le nuove 850cc che riempiranno la griglia il prossimo anno, ma anche delle 1.000cc adattate per simulare la configurazione tecnica del 2027. Del resto, i piloti presenti in Austria erano di più rispetto ai prototipi della prossima stagione attualmente a disposizione.

Il test si è svolto in condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, con temperature dell'asfalto comprese tra i 19 ed i 38 gradi. Pirelli ha messo a disposizione pneumatici in mescola soft, medium e hard sia per quanto riguarda l'anteriore che il posteriore, lasciando ai team la definizione dei rispettivi programmi di lavoro, ma suggerendo un approccio progressivo che prevedesse l'avvio dell'attività con le soluzioni soft.

Il bilancio che ha tracciato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto di Pirelli, è parso piuttosto positivo: "La giornata di oggi al Red Bull Ring rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di sviluppo della gamma Pirelli destinata alla prossima stagione del FIM Grand Prix World Championship, nella quale estenderemo anche alla classe regina il ruolo di fornitore unico che ricopriamo già con successo in Moto2 e Moto3. Si tratta di un percorso articolato, che comprende sia test collettivi come quello odierno sia attività di sviluppo private svolte dai Costruttori, e che culminerà con i primi test ufficiali del 2027 in programma a Valencia all'inizio di dicembre, con la partecipazione di tutti i piloti titolari della prossima stagione", ha detto.

"Siamo soddisfatti dell'esito del test svolto in Austria: i piloti, compresi alcuni rookie che sono stati di grande aiuto portando approcci di guida diversi, hanno avuto la possibilità di valutare soluzioni slick in mescola soft, medium e hard, sia all'anteriore sia al posteriore, utilizzando in alcuni casi i prototipi delle future 850 cc e in altri le moto attuali opportunamente adattate", ha proseguito.

Un pneumatico Pirelli

"I feedback raccolti, che sono complessivamente positivi e confermano il buon livello prestazionale delle soluzioni testate in particolare per quanto riguarda grip e stabilità, ci forniscono indicazioni preziose per proseguire lo sviluppo e definire in modo sempre più preciso le caratteristiche della gamma che metteremo a disposizione per la prossima stagione. Ringrazio come sempre Costruttori, Team e piloti per la fattiva collaborazione", ha concluso.

Tra le altre cose, in questa occasione l'azienda italiana ha avuto l'opportunità di avere dei feedback differenti rispetto al precedente test di Brno. Per esempio, sulla Honda sono saliti stavolta Johann Zarco e Diogo Moreira, accompagnati dal collaudatore Takaaki Nakagami, mentre in Repubblica Ceca avevano girato i due attuali piloti titolari del marchio, ovvero Luca Marini e Joan Mir.

Anche in casa Ducati Franco Morbidelli, che il prossimo anno passerà in SBK, è stato affiancato a Marc Marquez e Fermin Aldeguer. Ma anche per la Yamaha, oltre a Toprak Razgatlioglu ed al tester Augusto Fernandez, si sono visti anche Jack Miller ed Izan Guevara, che il prossimo anno debutterà in MotoGP con il Prima Pramac Racing, ma che non era alla prima uscita assoluta su una moto della classe regina, avendo fatto un test premio lo scorso anno a Valencia.

E' stato un esordio vero e proprio invece quello di Senna Agius, che sarà uno dei rookie della griglia 2027 con Tech3 ed ha potuto assaggiare per la prima volta la KTM su cui sono saliti anche i titolari Pedro Acosta e Brad Binder, nonostante il prossimo anno escano dall'orbita della Casa di Mattighofen, ma anche il collaudatore Pol Espargaro e Maverick Vinales, che ha sfruttato quest'opportunità per valutare le condizioni della sua spalla sinistra in vista di un possibile rientro in Giappone.

L'Aprilia invece ha confermato gli stessi piloti presenti a Brno, ovvero Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e il tester Lorenzo Savadori. Restano comunque diversi i piloti che dovranno attendere fino all'1 dicembre a Valencia, in occasione del primo test pre-campionato della prossima stagione, per conoscere le gomme italiane. Si tratta di molti di quei piloti che nel 2027 cambieranno marchio e l'elenco infatti è importante perché comprende il leader iridato Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo per fare solo gli esempi più illustri.

Proprio come in occasione di quello svolto prima della pausa estiva, anche in questo caso il test è stato svolto a porte chiuse, ma qualche spiffero sui tempi ufficiosi è trapelato. Secondo quanto riportato dai colleghi di GPOne.com, il più veloce sarebbe stato Diogo Moreira, che conosceva già le Pirelli dai tempi della Moto2 ed avrebbe fermato il cronometro sull'1'28"4, più veloce quindi del giro più veloce fatto segnare in gara da Pedro Acosta con la KTM 1.000cc. Proprio il vincitore del GP di domenica sarebbe terzo in 1'28"9, alle spalle del ducatista Fermin Aldeguer, accreditato di un 1'28"7. Più staccato invece Marco Bezzecchi, che però avrebbe ottenuto il suo 1'29"1 con gomme dure, mentre Marc Marquez si sarebbe concesso solo un paio di run piuttosto brevi.