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F1 | Dal 2027 GP più corti: la distanza scende da 305 a 290 km

La F1 Commission riunita a Londra ha approvato la riduzione della distanza dei Gran Premi, conseguenza degli affinamenti previsti sulle power unit. Cambiano anche le regole sulla durata delle gare interrotte, mentre viene eliminata l’omologazione del cambio.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Partenza della gara

Partenza della gara

Foto di: Eric Le Galliot

La Formula 1 si prepara a cambiare anche nella durata dei Gran Premi. La F1 Commission, riunitasi oggi a Londra, ha approvato una serie di modifiche regolamentari in vista della stagione 2027, tra le quali spicca la riduzione della distanza prevista per le gare. Dagli attuali 305 chilometri si passerà a 290, un taglio di 15 chilometri che, a seconda della lunghezza del circuito, equivarrà mediamente a due o tre giri.

La decisione è legata agli affinamenti previsti per il prossimo anno sul fronte delle power unit e, in particolare, alle modifiche relative al flusso di carburante. La Formula 1 Commission ha quindi scelto di intervenire direttamente sulla distanza complessiva dei Gran Premi, confermando una proposta emersa nelle ultime settimane e destinata ora a diventare parte del quadro regolamentare 2027.

Si tratta di un cambiamento significativo per la Formula 1. La distanza di riferimento di 305 chilometri ha rappresentato per decenni uno dei punti fermi del regolamento sportivo, con l'eccezione di Monaco, dove la particolare conformazione del circuito ha sempre imposto una distanza inferiore. Dal prossimo anno il riferimento scenderà invece a 290 chilometri, con un impatto che sarà limitato in termini di durata complessiva ma che consentirà di adeguare le gare alle nuove esigenze delle power unit.

La riunione londinese della F1 Commission ha affrontato anche il tema delle corse condizionate dalla pioggia o da altre cause che possono portare a lunghe interruzioni. In questo caso è stato deciso di modificare il sistema attualmente in vigore, eliminando il limite complessivo di tre ore calcolato dall'inizio alla conclusione del Gran Premio, comprese eventuali sospensioni.

Resterà invece invariato il limite di due ore di gara effettiva. A questo verrà affiancato un orario limite tassativo entro il quale dovrà concludersi qualsiasi attività in pista. L'obiettivo dichiarato è aumentare le possibilità di completare un Gran Premio dopo una lunga interruzione, evitando che il limite delle tre ore renda impossibile sfruttare un eventuale miglioramento delle condizioni.

È una modifica pensata soprattutto per quelle situazioni nelle quali una gara viene sospesa per un lungo periodo a causa della pioggia, di un incidente o di altre circostanze. Se le condizioni dovessero successivamente consentire la ripartenza, la Direzione Gara avrà a disposizione una finestra più flessibile, fermo restando il limite massimo stabilito per la conclusione dell'attività in pista.

Una maggiore elasticità è stata concordata anche per le prove libere. In caso di interruzioni sarà infatti possibile prolungare la durata delle sessioni, una possibilità che dovrebbe limitare l'impatto delle bandiere rosse soprattutto nei weekend nei quali il tempo a disposizione delle squadre è particolarmente importante.

Novità anche sul fronte tecnico. Dopo le consultazioni con il gruppo di lavoro dei costruttori e sulla base della raccomandazione del SAC (Sporting Advisory Committee) la F1 Commission ha deciso di eliminare per il 2027 l'omologazione del cambio. La scelta consentirà ai fornitori di mantenere libertà di sviluppo nel corso della stagione, evitando quindi il congelamento delle specifiche, ed in particolare dei rapporti del cambio, una dei punti più contestati del regolamento in vigore.

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