F1 | Hadjar ha superato l'infortunio al polso e torna in Red Bull a Baku. Lawson di nuovo in Racing Bulls

Isack Hadjar è finalmente pronto a tornare in pista. Il francese, costretto a saltare gli ultimi tre Gran Premi a partire da Zandvoort, ha completato il recupero dall’infortunio al polso accusato durante la pausa estiva, con la Red Bull che ha confermato che tornerà sulla RB22 già questo fine settimana a Baku.

Nei giorni scorsi Hadjar ha lavorato al simulatore per valutare le condizioni del polso e monitorare i progressi del recupero, sottoponendosi anche a una nuova visita medica specifica. A differenza delle precedenti valutazioni, questa volta i medici hanno dato il via libera, permettendogli di rientrare in pista senza ulteriori rinvii.

“ Red Bull Racing è lieta di riaccogliere Isack questo fine settimana. Dopo essersi ripreso con successo dall'infortunio al polso, Isack tornerà in azione al Baku City Circuit giovedì”, recita il comunicato del team di Milton Keynes con cui conferma il ritorno di Hadjar.

Il francese ritroverà una vettura che non ha visto particolari modifiche da quando si è infortunato, data la quantità di aggiornamenti limitata da parte della Red Bull dopo aver speso una sostanziosa fetta del budget nella prima metà di campionato per risolvere i problemi di peso e le maggiori criticità a livello aerodinamico della RB22.

Tuttavia, c’è una notizia positiva: a Monza Liam Lawson, il suo sostituto sulla Red Bull nei tre GP in cui Hadjar è rimasto fermo ai box , ha già scontato una penalità per la sostituzione della Power Unit. Questo significa che il francese avrà a disposizione un’unità in più per il finale di stagione, riducendo il rischio di dover partire di nuovo dal fondo prima della conclusione del campionato.

Con il ritorno di Hadjar in Red Bull, è chiaro che Liam Lawson, che ha comunque ben figurato in queste tre gare sulla RB22, tornerà nuovamente in Racing Bulls. Il neozelandese ritroverà una vettura con cui, quest’anno, si è tolto diverse soddisfazioni, guidando spesso il gruppo di centro classifica e confermandosi una presenza solida nelle zone che contano per i punti.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

“Il Team desidera ringraziare sinceramente Liam per la sua professionalità, dedizione e duro lavoro svolto nelle ultime tre gare. Subentrato in circostanze difficili, ha offerto prestazioni impressionanti e ha dato un contributo prezioso al Team. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo ritorno in Visa Cash App Racing Bulls”.

Ciò significa anche che a lasciare spazio in Racing Bulls sarà Yuki Tsunoda, che ha svolto con efficacia il suo ruolo di riserva, rientrando persino su piste molto complesse dal punto di vista della gestione energetica come Monza, dove si è corso con il limite di recupero più basso del mondiale. Tuttavia, da un certo punto di vista sfortuna vuole che il pilota giapponese debba rinunciare alla VCARB proprio a Baku, una delle piste in cui in passato si è dimostrato più competitivo.