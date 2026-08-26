WEC | 1000km in tre giorni per la Ford LMDh al Paul Ricard, prossimi test anche a Monza e Imola

Ford Racing ha portato a termine il primo ciclo di test con la sua nuovissima LMDh che nella stagione 2027 vedremo in azione nel FIA World Endurance Championship.

Il prototipo telaiato Oreca, che verrà iscritto alla Classe HYPERCAR del Mondiale l'anno prossimo, ha messo insieme oltre 1000km sul tracciato del Paul Ricard, dove prima ha svolto uno Shakedown per controllare che tutto fosse in ordine, per poi dare il via alle prove vere e proprie su tre giornate complete.

A condurre la vettura alimentata dal motore V8 da 5.4 litri di derivazione Coyote sono stati Logan Sargeant, Matt Campbell, Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller, mentre Sebastian Priaulx e Nick Yelloly hanno presenziato ai box in attesa di poter salire in macchina nelle prossime settimane.

Matt Campbell Foto di: Ford

“Sono stato qui per tutta la durata dei test e, dal mio punto di vista, è andato tutto liscio. Ho visto i fan online entusiasmarsi per quanto sia fantastico il rombo, ma dall’interno dell’abitacolo è tutta un’altra storia: è assolutamente assordante!", rivela Campbell, il cui video onboard ha subito fatto breccia nei cuori degli appassionati per il grandioso suono da muscle car americana della Ford LMDh.

"Sono sinceramente entusiasta di ciò che ci aspetta con questa vettura. Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga, ma questo è stato un inizio davvero positivo".

"Tra tutti i piloti, sono stato quello che ha trascorso più tempo in pista e a parte qualche piccolo problema iniziale, cosa normale all’inizio di un nuovo programma, è andato tutto bene".

"Da qui in poi, le cose si intensificheranno davvero: rientrerò negli Stati Uniti per tre giorni di lavoro al simulatore prima di tornare in Europa per il prossimo test".

Logan Sargeant Foto di: Ford

Sargeant aggiunge: “Avviare un nuovo programma richiede sempre tempo: bisogna capire come si incastrano tutti i pezzi e ci stiamo ancora lavorando. Detto questo, siamo partiti davvero alla grande. Aver iniziato i test da dove siamo partiti è un grande merito del team".

"Sono già state dedicate innumerevoli ore a questo progetto, compreso tantissimo tempo al simulatore, quindi abbiamo avuto un vantaggio enorme. Ora si tratta di assicurarci che tutto funzioni alla perfezione e questo è il prossimo passo per noi. Possiamo dire onestamente di aver iniziato nel miglior modo possibile".

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford

Soddisfatto anche Mark Rushbrook, Direttore di Ford Racing: “Portare la nostra LMDh in pista per la prima volta al Paul Ricard è un momento importantissimo per il team. Ogni km percorso con questa vettura ci avvicina a Le Mans e alla riconquista del nostro posto ai vertici delle gare endurance".

"Questo è solo il primo passo di un percorso di sviluppo lungo e impegnativo, ma il fatto che tutti e sei i nostri piloti fossero presenti, lavorando insieme e portando avanti questo programma, la dice lunga sullo spirito di squadra che stiamo costruendo in Ford Racing".

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford

Dan Sayers, Responsabile del programma WEC Hypercar di Ford Racing, chiosa: “Arrivare al Paul Ricard e portare a termine lo Shakedown dell’auto, oltre a tre giorni interi di prove, è esattamente la pietra miliare che ci eravamo prefissati di raggiungere".

"Tutto ciò che abbiamo fatto nella fase di preparazione, ossia il lavoro al banco prova a Dearborn, l’accensione del motore in Francia, le innumerevoli ore al simulatore, era finalizzato ad assicurarci che, una volta scesi in pista, fossimo pronti a partire immediatamente".

"C’è ancora una lunga lista di traguardi da raggiungere prima del primo trimestre del 2027, ma queste ultime due settimane hanno dato al team molta fiducia e solide basi su cui costruire tutto ciò che vogliamo".

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford

Il programma proseguirà ora con tre giorni di prove al simulatore nella sede di Ford Racing in North Carolina, per controllare la correlazione di tutti i dati e le informazioni raccolte in pista in Francia, mentre ad inizio settembre la squadra dell'Ovale Blu si recherà a Portimão.

A seguire, sono previste uscite in quel di Silverstone, Monza, Imola ed Aragón, poi ci si sposterà negli Stati Uniti per i test di fine 2026 ad Austin e Sebring.

Watch: Video WEC | La Ford LMDh nello Shakedown del Paul Ricard