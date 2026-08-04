GT World e WEC nello stesso weekend: cosa faranno team e piloti impegnati su entrambi i fronti?

GT World Challenge Europe e FIA World Endurance Championship condivideranno nella stessa identica data gli eventi di Portimão e Barcellona, con SRO Motorsports Group che ha dovuto rivedere i piani per quella che sarà la sua ultima tappa di Endurance Cup della stagione 2026.

Con l'ufficialità che il Mondiale andrà sul Circuit de Catalunya per il penultimo round dell'annata corrente in sostituzione del Qatar, si è venuta a creare quella tanto temuta concomitanza che già si vedono sovente in diverse situazioni nell'ampio mondo delle corse di durata e GT, dove spesso anche altre serie come IMSA, DTM, ELMS, GT Open e via discorrendo trovano i rispettivi protagonisti a fare i conti con il classico 'sfogliare la margherita'.

Il gruppo di lavoro di Stéphane Ratel si è subito attivato per poter cercare una soluzione, trovata nell'anticipare la 3h dell'Algarve nella serata di sabato 17 ottobre, con partenza alle ore 17;00 locali.

Questo per dare modo a chi avrebbe entrambi gli impegni di tentare la cosiddetta 'doppia', seppur non si tratti affatto di una trasferta così agevole perché le due piste distano oltre 10 ore di macchina e dunque l'unica soluzione sarebbe prendere un volo da Barcellona a Faro (l'aeroporto più vicino al tracciato portoghese), per poi salire a bordo di una vettura ed effettuare una volata di circa 60' per raggiungere il circuito, provando anche a beneficiare del fatto che il Portogallo ha un fuso orario con un'ora in meno rispetto alla Spagna.

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: FIAWEC - DPPI

"Sinceramente non so ancora cosa potranno fare i piloti e quali scelte adotteranno, l'idea è quella di consentirgli di essere in azione in entrambe le serie", aveva detto Ratel quando Motorsport.com aveva parlato con lui dell'argomento in occasione della gara di Misano.

Già, ma chi si ritroverebbe a dover effettuare questa... sfacchinata? Prima di tutto andranno considerate le priorità contrattuali dei vari piloti, soprattutto per chi corre con marchi differenti. È il caso di Daniel Juncadella e Jules Gounon, che gareggiano con la Mercedes di Verstappen Racing nel GT World, mentre nel WEC sono titolari, rispettivamente, di Genesis e Alpine.

Qui bisognerà valutare poi la posizione in campionato ed eventuali ambizioni di titoli per discutere, eventualmente, di quale scelta fare in base alle esigenze di tutte le parti coinvolte. Essendo quella catalana una gara di 6 Ore, sia il marchio coreano che quello francese potrebbero adottare la soluzione di presentarsi al via con equipaggi a due piloti, ovviando il problema.

Rimanendo sempre in Mercedes, anche Maxime Martin da concorrente ufficiale si ritrova a dover fare i conti con il sedile in Iron Lynx nella Classe LMGT3 della serie iridata, più quello in GetSpeed Performance nella categoria PRO del GT World.

In Aston Martin si palesa il problema di Mattia Drudi e Marco Sørensen: il riminese è il titolare con The Heart of Racing per la Vantage LMGT3 del WEC, mentre il danese ha la medesima veste sulla Valkyrie in HYPERCAR. Entrambi sono compagni di squadra sulla Vantage #007 della Comtoyou Racing e quindi servirà una soluzione. Più semplice forse la condizione di Sørensen, con il team THOR che potrebbe chiamare uno dei suoi piloti IMSA (Roman De Angelis in primis, oppure Ross Gunn) a sostituirlo.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Foto di: James Moy Photography via Getty Images

La situazione in Ferrari è invece la seguente: Alessio Rovera è il Capitano della 296 LMGT3 #21 e, ad oggi, ancora in lizza per il titolo, Nicklas Nielsen sappiamo che è un riferimento per il volante della 499P #50, ma tutti e due sono pedine molto importanti anche per la 296 GT3 EVO #51 del GT World, il che mette Maranello davanti ad un bivio con relative problematiche di classifica.

A questo si aggiunge il fatto che il team di riferimento AF Corse è impiegato su tutti e tre i fronti - HYPERCAR, LMGT3, GT World - per cui anche la squadra di Amato Ferrari dovrà cominciare a fare la conta del personale a disposizione, pur essendo una realtà molto ampia.

E il medesimo campanello d'allarme sta suonando in McLaren e alla Garage 59, dato che la squadra britannica da quest'anno ha preso in mano le 720S anche del Campionato del Mondo, coi piloti Tom Fleming, Benjamin Goethe e Marvin Kirchhöfer impiegati da entrambe le parti, con la compagnia di Antares Au che da un lato è col marchio britannico e dall'altro sulla Porsche di Rutronik Racing.

Forse il guaio di organizzazione più grosso ce l'ha il Team WRT, seppur si sia recentemente espanso per reggere gli sforzi in IMSA con la BMW M Hybrid V8. La compagine belga nel GT World Endurance ha uno schieramento di almeno tre M4 GT3 EVO, ma deve sostenere anche l'impegno in HYPERCAR e LMGT3.

Qui abbiamo sulla LMDh Raffaele Marciello, a bordo della M4 Augusto Farfus e Dan Harper: sia lo svizzero che il brasiliano sono portacolori di Rowe Racing nel GT World, il britannico è sempre con WRT come compagno di Valentino Rossi. A loro si aggiunge anche Sean Gelael, che non essendo ufficiale si ritrova col problema di capire se correre con la BMW-WRT #32 nel WEC o la Ferrari #50 di AF Corse nel GT World.

Insomma, da qui a metà ottobre di tempo per decidere ed organizzarsi ce n'è e in mezzo SRO andrà al Nürburgring per la 3h di fine agosto, mentre il WEC prima deve affrontare Austin e Fuji. I risultati di queste gare saranno determinanti per capire le situazioni di campionato e, di conseguenza, cominciare a pianificare gli impegni.