Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
GT World Challenge Europe Endurance

GT World | Mitchell al posto di Paul sulla Lamborghini-GRT al Nürburgring

In vista della 3h di domenica in Germania, la Casa del Toro e il team austriaco dovranno fare a meno ancora del pilota tedesco, in recupero dall'infortunio alla gamba sinistra, dunque sulla Temerario #63 con Bortolotti e Perera ci sarà lo scozzese.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#63 Grasser Racing Team, Lamborghini Temerario GT3 - Mirko Bortolotti, Maximilian Paul, Franck Perera

Sandy Mitchell prenderà il posto di Maximilian Paul sulla Lamborghini del Grasser Racing Team nel fine settimana del GT World Challenge Europe previsto al Nürburgring.

Nella penultima prova di Endurance Cup, Lamborghini Squadra Corse e la compagine austriaca dovranno ancora fare a meno del pilota tedesco, in fase di recupero dopo il terribile incidente di cui era stato protagonista nella gara del DTM al Norisring nel luglio scorso.

Paul nei giorni scorsi si è seduto nuovamente al volante della Temerario GT3 di GRT per prendere parte ai test collettivi della serie tedesca, in vista del prossimo appuntamento che avrà luogo al Sachsenring a settembre.

Nel frattempo la fase di riabilitazione e recupero proseguirà secondo i piani e Mitchell - fresco di successo al VIR in IMSA con Andrea Caldarelli e il team Pfaff Motorsports - andrà a completare l'equipaggio della vettura #63 assieme ai titolari Mirko Bortolotti e Franck Perera.

"Non vedo l'ora di affrontare il fine settimana del Nürburgring con GRT, sarà la mia prima gara con questa squadra e sono davvero entusiasta e impaziente di cominciare il lavoro per ottenere un bel risultato", ha commentato lo scozzese.

"E' fantastico sapere che il recupero di Maximilian proceda bene e che possa tornare a correre molto presto. Gli auguro il meglio, intanto ringrazio Lamborghini e Grasser Racing per aver creduto in me in vista di questa gara. Non vedo l'ora di scendere in pista ccon Mirko e Franck venerdì!"

 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente GT World | La crescita secondo Ratel: "Abbiamo una responsabilità verso il pubblico, non possiamo fermarci"

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

WEC
WEC
WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

IMSA | Trionfo e doppia risposta alle critiche per la Temerario: "Rispetto per il grande lavoro Lamborghini"

IMSA
IMSA
Virginia
IMSA | Trionfo e doppia risposta alle critiche per la Temerario: "Rispetto per il grande lavoro Lamborghini"

WEC | Ad Austin tornano Catsburg e Barrichello con Corvette e Aston Martin

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Ad Austin tornano Catsburg e Barrichello con Corvette e Aston Martin
More from
Sandy Mitchell

IMSA | Bis-Lamborghini con Caldarelli-Mitchell in trionfo anche al VIR

IMSA
IMSA
Virginia
IMSA | Bis-Lamborghini con Caldarelli-Mitchell in trionfo anche al VIR

IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"

IMSA
IMSA
6h di Road America
IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"

IMSA | La Lamborghini Huracán saluta a testa alta: "Abbiamo lottato con orgoglio"

IMSA
IMSA
24h di Daytona
IMSA | La Lamborghini Huracán saluta a testa alta: "Abbiamo lottato con orgoglio"
More from
GRT - Grasser Racing Team

DTM | Squalificata la Lamborghini Temerario della prima vittoria, ma Grasser fa ricorso

DTM
DTM
Oschersleben
DTM | Squalificata la Lamborghini Temerario della prima vittoria, ma Grasser fa ricorso

DTM | Bortolotti ancora nella storia, con la Temerario: "Ad ogni gara riparto da zero, per questo mi godo il trionfo"

DTM
DTM
Oschersleben
DTM | Bortolotti ancora nella storia, con la Temerario: "Ad ogni gara riparto da zero, per questo mi godo il trionfo"

DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta

DTM
DTM
Oschersleben
DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta

Ultime notizie

F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

Formula 1
F1 Formula 1
Olanda
F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

F1 | Live post GP Olanda: Lando fa il bis. Dune tempestose per la Ferrari

Formula 1
F1 Formula 1
Olanda
F1 | Live post GP Olanda: Lando fa il bis. Dune tempestose per la Ferrari

WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

WEC
WEC WEC
WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

Formula 1
F1 Formula 1
Olanda
F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"