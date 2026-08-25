GT World | Mitchell al posto di Paul sulla Lamborghini-GRT al Nürburgring

Sandy Mitchell prenderà il posto di Maximilian Paul sulla Lamborghini del Grasser Racing Team nel fine settimana del GT World Challenge Europe previsto al Nürburgring.

Nella penultima prova di Endurance Cup, Lamborghini Squadra Corse e la compagine austriaca dovranno ancora fare a meno del pilota tedesco, in fase di recupero dopo il terribile incidente di cui era stato protagonista nella gara del DTM al Norisring nel luglio scorso.

Paul nei giorni scorsi si è seduto nuovamente al volante della Temerario GT3 di GRT per prendere parte ai test collettivi della serie tedesca, in vista del prossimo appuntamento che avrà luogo al Sachsenring a settembre.

Nel frattempo la fase di riabilitazione e recupero proseguirà secondo i piani e Mitchell - fresco di successo al VIR in IMSA con Andrea Caldarelli e il team Pfaff Motorsports - andrà a completare l'equipaggio della vettura #63 assieme ai titolari Mirko Bortolotti e Franck Perera.

"Non vedo l'ora di affrontare il fine settimana del Nürburgring con GRT, sarà la mia prima gara con questa squadra e sono davvero entusiasta e impaziente di cominciare il lavoro per ottenere un bel risultato", ha commentato lo scozzese.

"E' fantastico sapere che il recupero di Maximilian proceda bene e che possa tornare a correre molto presto. Gli auguro il meglio, intanto ringrazio Lamborghini e Grasser Racing per aver creduto in me in vista di questa gara. Non vedo l'ora di scendere in pista ccon Mirko e Franck venerdì!"