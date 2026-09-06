WEC | Austin, 2a Ora: Ferrari al comando tra marcature e incognita pioggia

I primi 120' della Lone Star Le Mans, gara a 6h che si sta disputando ad Austin come quinto round stagionale del FIA World Endurance Championship, sono andati in archivio con la Ferrari davanti a tutti, ma parecchie incognite che ravvivano la corsa assieme alle varie battaglie in pista.

A 20' dalla partenza un violento scroscio d'acqua si è abbattuto sul Circuit Of The Americas, ma solo per metà: questo ha lasciato il tracciato asciutto nei primi due settori e completamente zuppo sul terzo. La Direzione Gara non si è fidata e ha concesso altri due giri di formazione extra prima di dare il via libera, mentre le vetture avevano tutte gomme slick.

Allo spegnimento dei semafori ottimo spunto del poleman Antonio Giovinazzi che ha tenuto la Ferrari #51 davanti alla Cadillac di Jack Aitken, con Miguel Molina che ci ha messo poco a sbarazzarsi della Alpine di Ferdinand Habsburg salendo terzo con la 499P #50.

Le Toyota sono salite rapidamente all'ottavo e nono posto, mentre le BMW hanno iniziato la battaglia per agguantare la zona punti assieme alla Ferrari #83 di Phil Hanson.

In LMGT3 le Ford-Proton di Stefano Gattuso ed Eric Powell hanno ingaggiato la sfida con l'Aston Martin di Ian James scambiandosi già alcune sportellate per il primato, così come quelli nelle retrovie, in particolare Martin Berry (sanzionato con 5") che ha mandato in testacoda la McLaren di Alex West, imitato poco dopo da Thomas Flohr che ha tamponato la Corvette di Ben Keating, con 10" inflitti allo svizzero di AF Corse che già ne aveva presi 5" per un episodio simile in partenza.

In quest'ultimo caso è stato necessario un breve Full Course Yellow per rimuovere detriti in curva 1 e la stessa cosa è avvenuta dopo 30' di gara alla curva 6 con seconda neutralizzazione.

In mezzo, Anthony McIntosh è stato costretto a rientrare ai box di WRT per sostituire la posteriore sinistra della sua BMW #69, forata in un contatto con la Lexus di Tom Van Rompuy.

L'inizio dei doppiaggi ha rimescolato le carte per tutti, con la classifica LMGT3 che ha subìto parecchi cambiamenti che hanno visto James Cottingham andare al comando con la Porsche-Manthey seguito dalle Aston Martin, tra le quali si è infilata la Ferrari di François Hériau.

André Lotterer ha colto l'occasione per salire quarto e attaccare poi Molina al tornantino 12, ma finendo sull'umido la Genesis ha colpito la fiancata della Ferrari #50 finendo in testacoda e in fondo al gruppo. Al tedesco sono anche stati comminati 5" per l'episodio.

Dopo 40', primo pit-stop (molto anticipato) per la Cadillac #12, che essendo penultima ha provato ad andare fuori sequenza per scombinare i piani, seguita poco dopo dalla Ferrari #83 e Toyota #8. Problema al sensore di coppia FIA invece per la BMW-WRT #32 di Darren Leung, spinta in garage dopo 45'.

Nel frattempo, sono arrivate anche le prime penalità di Drive Through per in frazione al FCY comminate a Ferrari #54, Ford #77 e McLaren #10 (x2). 5" invece a BMW #32 per essersi spostata dalla propria posizione prima della linea di partenza, DT alla Lexus #87 per track-limits e 5" alla BMW #20 per una spinta alla Peugeot #93.

Anche la Ferrari #50 ha scelto di effettuare una prima sosta più breve andando a marcare le rivali sopracitate, mentre la Cadillac #38 è riuscita ad essere più rapida della Ferrari #51 scavalcandola in classifica. Giovinazzi, però, ci ha messo poco a recuperare sulla V-Series.R passata in mano a Sébastien Bourdais e lo ha superato alla staccata della curva 12.

Ferrari e Toyota hanno effettuato il secondo pit-stop prima degli altri per la #50 (su cui è salito Nicklas Nielsen) e #8 (andata a Brendon Hartley), scendendo nell'ordine che al termine della seconda ora vede Giovinazzi al comando con la Rossa #51 e un margine di quasi 20" sulla Cadillac-Jota #38 di Bourdais, con Kamui Kobayashi salito terzo al volante della Toyota #7 approfittando delle soste dei rivali.

In Top5 troviamo anche Aston Martin #007 e Alpine #36, sesta la Genesis #19 con dietro la Aston #009, mentre tra i primi 10 ci sono anche Peugeot #94 e BMW #15, protagonista di un testacoda con Raffaele Marciello al volante nel serpentone del primo settore. Ferrari #50, Toyota #8, Cadillac #12 e Ferrari #83 sono invece tra il 13° e 16° posto con strategia differente.

In LMGT3 sono in corso le soste e virtualmente davanti abbiamo Ford-Proton #77 e Lexus-ASP #87, che però a breve rientreranno lasciando via libera ad Aston Martin-Heart of Racing #27 e Porsche-Manthey #91, con le rispettive gemelle #23 e #92 (su cui c'è Riccardo Pera ora) al loro inseguimento.