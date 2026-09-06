Antonio Giovinazzi è ormai diventato l'uomo delle Hyperpole per la Ferrari, conquistando per la quinta volta in carriera la partenza al palo per una gara del FIA World Endurance Championship.

Ad Austin, dove domenica avrà luogo la Lone Star Le Mans, il pugliese ha centrato il primato assoluto e in Classe HYPERCAR al volante della 499P #51 con il crono di 1'52"445 in una sessione da urlo che lo ha visto concludere a parimerito con la Cadillac-Jota #38 di Jack Aitken.

'Giovi' però era riuscito a realizzare la propria prestazione in anticipo rispetto al rivale, dunque la prima casella dello schieramento sarà sua per la seconda volta sul Circuit of the Americas, dove aveva svettato già nel 2024.

"È stata una bella Qualifica, ma non semplice e ho dovuto lottare per far lavorare bene la vettura dato che il vento soffiava continuamente e in maniera differente", spiega il Campione del Mondo in carica, che nella sessione di Qualifica iniziale era in realtà emerso come il più rapido girando in 1'52"105.

"Non ero felicissimo della vettura in Qualifica e, anche dopo sono riuscito a realizzare un giro perfetto, ma è risultato sufficiente per ottenere la Hyperpole. Siamo stati fortunati a realizzare il tempo prima di Aitken, ma abbiamo già visto altre volte quest'anno che le Qualifiche sono molto serrate".

"Fondamentale è stato uscire dai box prima della Cadillac; sapevo di essere in Pole, ma non con quale distacco. Me l'hanno comunicato quando ormai ero in corsia box.

"Questa Hyperpole vale 1 punto per il campionato e una buona posizione di partenza. Ora dobbiamo finire il lavoro e servirà concentrazione perché i punti importanti si portano a casa in gara”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Ferrari

Dal canto suo, Aitken non può che sorridere amaramente per una Hyperpole solamente sfiorata in quella che è la gara di casa per Cadillac: "Non sapevo di essere così vicino alla Pole! L'abbiamo veramente sfiorata per un niente, ma la seconda posizione è buona per il via della gara".

"In queste condizioni di gran caldo è difficilissimo riuscire a fare più di un giro buono con le stesse gomme, tant'è che non pensavo di poter arrivare a così poco dalla Pole. Immaginavo di essere tra il terzo e il quinto posto, ma il team ha fatto un grande lavoro dopo le Libere 3 per affinare la vettura e siamo in prima fila, dunque vedremo come andrà".

Amarezza anche per la Ferrari #50 che stavolta ha visto Nicklas Nielsen al volante, ritrovatosi quinto in griglia a +0"428 dal compagno di squadra. Un peccato per il danese, che nella Qualifica aveva siglato il miglior crono assoluto (e del pomeriggio, alla fine dei conti) in 1'52"020, senza però riuscire a confermarsi altrettanto veloce nella sessione decisiva.

“Sono stato molto soddisfatto della vettura, con cui ho trovato un ottimo bilanciamento soprattutto nella prima sessione di qualifica, dove ho ottenuto il miglior tempo, mentre nella Hyperpole non ho ritrovato le stesse sensazioni", rivela il compagno di equipaggio di Antonio Fuoco e Miguel Molina.

"Giovi è stato sicuramente bravissimo e si è meritato il primato, quindi in generale è un buon risultato per la squadra. La gara sarà lunga e molto calda, ma considerando le potenzialità della 499P su questa pista possiamo puntare a qualcosa di bello”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Ferrari

Un bel risultato che si augurano di portare a casa anche Alessandro Pier Guidi e James Calado, che con Giovinazzi occupano la quarta posizione in classifica di campionato, ora a -17 dalla vetta grazie al punto della Hyperpole, in quella che è la rincorsa a difesa del titolo iridato.

"Siamo terzi in campionato e stiamo cercando di rimontare terreno nella lotta per il titolo, sappiamo di dover raccogliere il massimo possibile in ogni fine settimana", afferma il piemontese.

"Nella posizione attuale siamo messi bene, cercheremo di fare il massimo in gara. Siamo consapevoli che nelle ultime due tappe della stagione ci saranno meno punti a disposizione e questo non ci aiuterà, ma vedremo".

Il britannico predica calma e serenità: “Iniziamo la seconda metà della stagione con ottimismo e, con esso, cercheremo di spronare tutti fino alla fine per ottenere il miglior risultato possibile. Ragioniamo gara per gara nella lotta per il titolo piloti, ma per il resto dobbiamo pensare come intera squadra".

"In questo campionato tutto può accadere, dunque devi pensare a fare il miglior lavoro possibile quando sali in vettura. Con la Hyperpole abbiamo preso 1 punto, vediamo di fare bene anche in gara".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Antonello Coletta, Ferdinando Cannizzo, Amato Ferrari Foto di: Ferrari

Per la Ferrari è la 10a partenza davanti a tutti in Classe HYPERCAR, la seconda della stagione 2026 (dopo quella di Imola) e la terza consecutiva ad Austin, dove lo scorso anno fu Robert Kubica a mettere la 499P #83 di AF Corse in vetta.

Stavolta il polacco non è andato oltre il 14° tempo in Qualifica alle prese con una mancanza di aderenza che lo ha limitato moltissimo rispetto alle altre LMH di Maranello.

Nel complesso, al Cavallino Rampante si respira un'aria di fiducia in quella che è una tappa molto importante in ottica campionato, dove è fondamentale mettersi dietro i rivali diretti delle classifiche (BMW e Toyota in primis) per mantenere l'alloro sulle Rosse.

“È stata una Qualifica abbastanza impegnativa perché tanti Costruttori avevano il potenziale per lottare per la Hyperpole. La scelta degli pneumatici è stata delicata per tutti, con queste temperature così estreme e l’asfalto a 55°C", spiega l'Ingegner Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance.

"Visti i distacchi ridotti, abbiamo scelto le gomme medie, che ci garantivano più prestazione. Aver concluso entrambe le sessioni, sia la Qualifica che la Hyperpole, con il miglior tempo ha dimostrato che il lavoro di assetto e ottimizzazione della vettura ha rispettato le aspettative, perciò siamo fiduciosi per la gara”.

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, conclude: “Siamo molto contenti della prestazione, essere per la terza volta consecutiva in Hyperpole ad Austin è motivo di grande soddisfazione. Sappiamo che la partenza su questa pista è sempre pericolosa perché la prima curva è ostica, perciò il fatto di scattare davanti è un ulteriore vantaggio".

"Peccato solo per la vettura #50 che, dopo un’ottima prima parte di qualifica, ha avuto meno aderenza nella Hyperpole e ha chiuso soltanto quinta, anche se meritava sicuramente un piazzamento migliore. In gara sarà importante la gestione delle gomme e noi faremo tutto il possibile per essere consistenti”.