IMSA | Cadillac-WTR trionfa a Road America, primo successo per la Lamborghini Temerario

Filipe Albuquerque ha posto fine al digiuno di vittorie durato due anni della Wayne Taylor Racing nella 6h che l'IMSA ha disputato a Road America.

Albuquerque, che condivide la Cadillac #10 con Ricky Taylor, ha resistito a una furiosa rimonta finale in una gara frenetica caratterizzata da nove bandiere gialle e conclusasi in regime di Safety Car. Si tratta della prima vittoria nella classe GTP per la coppia e per la Wayne Taylor Racing dai tempi di Detroit nel 2024.

Nella storia anche il risultato della Classe GTD PRO, dove è arrivata la primissima vittoria per la Lamborghini Temerario GT3 della Pfaff Motorsports che Andrea Caldarelli ha portato al traguardo in trionfo, con Inter Europol a svettare in LMP2 e Mercedes-Winward Racing in GTD.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

LA GARA

Il poleman Nick Yelloly ha guidato il gruppo alla partenza, distanziando immediatamente il compagno di squadra Meyer Shank Racing, Tom Blomqvist, al volante della Acura #60. In GTD, anche Lilou Wadoux ha avuto un'ottimo spunto accumulando un vantaggio di 6" nei primi sei minuti.

La gara si è interrotta dopo 12 minuti, quando la Ford #16 di Sheena Monk (Myers Riley Motorsports) è andata a sbattere contro il muro alla curva 11, dopo essere stata urtata dalla LMP2 di Tobi Lutke del team TDS Racing.

La gara è ripartita 16 minuti dopo e, mentre le vetture GTP hanno gestito tutto senza problemi, per il leader LMP2, Daniel Goldburg (United Autosports USA), la situazione è degenerata, dato che ha perso il controllo della sua vettura andando in testacoda all'uscita dell'ultima curva. Fortunatamente, non ha urtato nulla ed è riuscito a ripartire, pur avendo perso posizioni. Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiesen) ha preso il comando della sua categoria.

Sette minuti dopo, un'altra vettura LMP2 è stata protagonista di un incidente: Jon Field (Intersport Racing) è uscito di pista al Carousel, urtando contro le barriere di pneumatici e ponendo fine alla sua gara, causando la seconda neutralizzazione.

La maggior parte dei piloti della categoria GTP è rientrata ai box per il cambio gomme-pilota. Marco Wittmann è rimasto in pista con la BMW #24, mentre Felipe Nasr ha optato per sostituire pneumatici parzialmente sulla Porsche #7 e Louis Deletraz ha mantenuto le stesse sulla Cadillac #40, precedendo Renger van der Zande, che ha preso il posto di Yelloly al volante dell'Acura #93.

La Lexus-Vasser Sullivan Racing #14, partita ultima (14ª) nella categoria GTD PRO, ha effettuato un cambio gomme parziale per portare Jack Hawksworth al sesto posto. Alla ripartenza, a quattro minuti dalla fine della prima ora di gara, si è verificato un maxi-tamponamento tra le vetture della Classe LMP2, con le Oreca #79, #18, #22, #8 e #2 che si sono scontrate, riuscendo però a proseguire senza provocare interruzioni.

Tre minuti dopo, Van der Zande e Kaylen Frederick hanno ricevuto un drive-through per eccesso di velocità durante i pit stop in regime di FCY.

Deletraz è riuscito a superare Nasr portandosi in seconda posizione, con Wittmann che manteneva un vantaggio di 5"7. Tuttavia, lo svizzero è stato penalizzato con un drive-through e Sheldon van der Linde (BMW) è stato promosso in seconda posizione, dopo aver superato Nasr pochi istanti prima.

A 4h41' dalla fine, Hawksworth è rientrato ai box nonostante avesse ancora mezzo serbatoio di carburante a disposizione e ha effettuato anche un cambio pilota, con Ben Barnicoat al volante della Lexus #14.

Pochi minuti dopo, Wittmann è rientrato cedendo la leadership al compagno di squadra Van Der Linde. Wadoux ha poi ricevuto una penalità drive-through per non aver rispettato i parametri di potenza imposti. Le penalità si sono susseguite quando la Porsche-Manthey #911, che in precedenza era stata in testa alla GTD PRO con Thomas Preining, ha ricevuto una bandiera nera con bollo arancio per sistemare le pressioni gomme.

Nei successivi 15 minuti si è susseguita una serie soste e al termine Van Der Linde aveva un vantaggio di 22" sul compagno di squadra Philipp Eng, subentrato a Wittmann, mentre Frederik Vesti occupava la terza posizione con la Cadillac-AXR #31. Nella classe LMP2, Bijoy Garg (Inter Europol Competition) era al comando, seguito da Harry King di AO Racing nella GTD Pro e da Dudu Barrichello di Heart of Racing nella GTD.

Altri guai intanto per la Ferrari #21 di AF Corse, con Simon Mann al posto di Wadoux finito fuori pista alla curva 9 prima di ripartire. Neutralizzazione a 3h42' dalla fine, dopo che Fran Rueda, sulla Ferrari #34 di Conquest Racing, è uscito di pista e si è fermato alla curva 12.

Sono seguiti i pit stop, con Van Der Linde in testa al gruppo GTP prima di essere sostituito da Dries Vanthoor. Un rifornimento anticipato ha permesso ad Andlauer di superare Vanthoor, con Estre terzo al volante della Porsche gemella.

Poco prima di metà gara, Connor De Phillippi del team Paul Miller Racing ha mandato la BMW-PMR #1 contro le barriere alla curva 12 e al giro di boa Andlauer era in testa nella categoria GTP, seguito da Estre e Vanthoor. Toby Sowery guidava la LMP2, Nick Tandy la GTD PRO per AO Racing e Barrichello manteneva la leadership GTD.

Lamborghini Temerario GT3 n. 9 della Pfaff Motorsports: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell, Jack Hawksworth Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Dopo le nuove soste in regime di FCY, Tijmen Van Der Helm e la Porsche-JDC-Miller MotorSports #5 sono saliti in testa alla classifica generale della gara, davanti alla Cadillac di Taylor, Vanthoor sulla BMW #24 e alle Porsche-Penske di Vanthoor ed Andlauer.

Taylor ha conquistato la testa della corsa pochi istanti dopo la ripartenza, a 2h41' dalla fine, con un episodio al limite per Vanthoor, che si è trovato nella posizione svantaggiata in una ripartenza a tre auto affiancate ed è uscito di pista alla curva 1, riuscendo però a evitare il muro e a rientrare. Un drive-through alla Porsche #5 ha portato Ricky Taylor al secondo posto con le Cadillac-WTR in doppietta divise da 1"9 per i successivi 30'. Nella LMP2, era in testa l’Oreca-Inter Europol Competition #43 di Tom Dillmann, con Parker Thompson (Bryan Herta Autosport with PR1/Matheisen) secondo a ben 11" di distanza.

Nikita Johnson (McLaren-RLL) precedeva di poco Harry King (AO Racing) nella GTD PRO, mentre Barrichello manteneva saldamente il comando nella GTD. Johnson è entrato ai box mentre era in testa a 2h8' dalla fine, cedendo il comando della GTD PRO a King.

A poco meno di 120' dal termine, la Cadillac-AXR #31 ha effettuato un pit stop e un cambio pilota, con Jack Aitken che ha sostituito Earl Bamber. Nel giro successivo, la Porsche #7 è entrata ai box per fare rifornimento e cambiare pilota, con Felipe Nasr che ha preso il posto di Andlauer.

Pochi istanti dopo, FCY quando Nasr è finito nella via di fuga alla curva 5 dopo un contatto con Aitken, riuscendo poi a tornare ai box per sostituire il paraurti posteriore e riprendere la gara. A seguito di una serie di pit stop effettuati in quel frangente, Dries Vanthoor ha assunto la testa della gara non essendosi fermato ai box, seguito da Aitken. La nuova classifica è diventata la seguente: Dries Vanthoor, Aitken, Albuquerque, Deletraz, Van Der Zande. In LMP2, Tristan Vautier (Tower Motorsports) ha preso il comando.

La gara è ripartita a 1h37' dalla fine,ma la bandiera verde è durata poco: la Corvette di Sims è stata urtata dalla Ford di Frederic Vervisch ed è finita bloccata nella via di fuga alla curva 3, causando un’altra neutralizzazione.

Nel frattempo, l’indagine sul contatto tra Aitken e Nasr ha stabilito che si è trattato di incidente di gara, quindi senza alcuna penalità. Nasr e Deletraz hanno però ricevuto entrambi una sanzione di 60" per aver guidato a velocità eccessiva in prossimità degli addetti alla sicurezza impegnati a riparare la via di fuga alla curva 8.

La ripartenza è avvenuta a 1h26' dalla fine, mentre Aitken e Albuquerque si contendevano il comando e Dries Vanthoor entrava ai box. Aitken ha perso la prima posizione e si è ritrovato coinvolto in una dura battaglia con Estre, che è finito fuori pista ed è sceso al quarto posto dopo diverse manovre nel tentativo di superare il britannico.

Albuquerque ha preso un vantaggio di 1" su Aitken, mentre Estre ha riconquistato il terzo posto dopo che Deletraz è entrato ai box per scontare la penalità, insieme a Nasr, che è stato nuovamente penalizzato per aver anticipato la ripartenza ricevendo un drive-through. Per Dries Vanthoor la gara è invece finita: il team WRT ha spinto definitivamente la BMW #24 dietro le barriere.

A 1h15' dalla fine, Albuquerque è rimasto davanti ad Aitken, con Estre terzo. Vautier in testa in LMP2, Caldarelli leader GTD PRO e Tom Gamble (Heart of Racing) in GTD. Cinque minuti dopo, Estre ha approfittato del traffico delle GTD per superare Aitken e iniziare a avvicinarsi ad Albuquerque. Vautier ha effettuato un pit stop più o meno in quel momento, cedendo il comando della classe LMP2 a Paul Di Resta (United Autosports USA).

Caldarelli è rientrato a 58' dalla fine, cedendo il comando della GTD PRO momentaneamente ai rivali, mentre alla Porsche-Penske #5 di Heinrich è stata sventolata la bandiera nera con bollo arancione dopo che la portiera destra si è aperta, ma fortunatamente rientrando proprio nella finestra prevista per la sosta.

Il ciclo di pit stop nella GTD PRO ha visto Caldarelli tornare in testa alla classifica di categoria, davanti a Tandy. Nel frattempo, Aitken si è infilato nella corsia dei box a poco più di 49' dalla fine, mentre Heinrich ha effettuato il pit stop al giro successivo, insieme a Estre, che ha montato un nuovo set di pneumatici sul lato sinistro. Heinrich ha sostituito il muso anteriore durante la sosta.

A 45' dalla bandiera a scacchi, altro FCY causato da Tom Sargeant (Porsche-Wright Motorsports), finito violentemente contro la barriera in curva 7. L’incidente ha permesso ad Albuquerque di mantenere la testa della corsa, seguito da Blomqvist, Estre, Aitken e Van Der Zande, con Blomqvist e Deletraz che poi si sono fermati.

Albuquerque ha guidato il gruppo alla ripartenza a 27' dalla fine, con Estre e Aitken che lo seguivano da vicino e in piena lotta tra loro, ma Blomqvist è uscito di pista alla curva 13 appena 3' dopo, causando un'altra FCY.

Il nuovo via è avvenuto a 10'35" dalla fine: Estre ed Aitken si sono scontrati finendo contro le barriera in curva 1 e la successiva neutralizzazione con Safety Car ha di fatto chiuso la gara anticipatamente.

A seguito dell’incidente, la Porsche-JDC-Miller MotorSports di Heinrich/Frederick/Van Der Helm)si è classificata seconda, mentre la Cadillac-WTR di Deletraz/Taylor è arrivata terza con dietro la Acura #93, beneficiando della penalità inflitta alla Aston Martin Valkyrie per un contatto.

Dillmann/Clarke/Garg fanno il bis con Inter Europol Competition in LMP2 dopo la vittoria di Mosport. Nella classe GTD PRO festa Pfaff Motorsports per l'emozionante vittoria con la Lamborghini Temerario GT3 di Caldarelli e Sandy Mitchell. La GTD è stata invece conquistata dalla Mercedes-Winward Racing di Philip Ellis, Russell Ward ed Indy Dontje.

IMSA - Road America: Classifica Finale