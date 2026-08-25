IMSA | Trionfo e doppia risposta alle critiche per la Temerario: "Rispetto per il grande lavoro Lamborghini"

Andrea Caldarelli e Sandy Mitchell ci hanno preso gusto, andando a conquistare la seconda vittoria consecutiva in IMSA SportsCar Championship con la loro nuovissima Lamborghini Temerario GT3.

Il fine settimana che la coppia di Pfaff Motorsports ha vissuto al Virginia International Raceway è stato di quelli da ricordare e portare nel cuore, non solo per l'affermazione avvenuta con autorità a livello assoluto e in Classe GTD PRO, ma anche perché per la prima volta la neonata vettura di Sant’Agata Bolognese ha centrato la Pole Position in Qualifica.

E dunque, dopo il primo storico trionfo ottenuto a Road America nella 6h di Endurance Cup, ora la Temerario ha fatto la voce grossa anche con il cronometro alla mano e nella corsa Sprint di 2h40', con Caldarelli che ha aperto il weekend mettendo la firma sull'1’44”773 che gli è valso il primato in griglia battendo per poco più di un decimo la Corvette.

#9 Pfaff Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell Foto di: Lamborghini Squadra Corse

“Sicuramente abbiamo dato dimostrazione di attraversare un buon momento. Non eravamo stati qui per i test collettivi e nelle Libere 1 abbiamo avuto un piccolo problema con un sensore di una ruota, tanto che ho potuto fare solo un giro", racconta il poleman, pilota ufficiale del Toro.

"Dopo quella sessione abbiamo scelto una direzione e, anche se non avevamo riferimenti e dati raccolti, abbiamo deciso di proseguire così. Dopo le Libere 2 sapevamo di non aver termini di paragone con la sessione precedente, ma la vettura sembra tutto sommato a posto".

"Diciamo che per le Qualifiche abbiamo dovuto procedere un po’ alla cieca, ma scendendo in pista a mente libera considerandolo come un test. Alla fine è andata benissimo e penso che questo dimostri davvero quanto sia forte il lavoro di questo gruppo tra Pfaff e Lamborghini; siamo riusciti a comprendere meglio la vettura negli ultimi eventi e darci una buona direzione".

#9 Pfaff Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell Foto di: Art Fleischmann

In gara Caldarelli ha tenuto benissimo il primato sia alla prima curva che dopo la ripartenza dalla Safety Car iniziale, guadagnando sugli inseguitori e lasciando il volante a Mitchell, il quale non ha commesso alcuna sbavatura riuscendo a gestire al meglio la situazione nei 90' sulla Temerario che lo hanno visto controllare il rientro della Ford Mustang #64.

“Abbiamo avuto un po’ di degrado degli pneumatici perché all’inizio del mio stint ho spinto parecchio; ero al limite e scivolavo praticamente dappertutto, ma la nostra macchina era davvero buona. Il VIR è una pista difficile e molto severa. Non puoi permetterti errori e devi rimanere sempre concentrato, ma sembrava adattarsi bene ai punti di forza della nostra auto", descrive il britannico.

"Era un po’ simile anche a Laguna Seca; lì eravamo piuttosto competitivi in gara, ma abbiamo avuto un paio di problemi. Fin dall’inizio del weekend abbiamo comunque avuto una buona auto, imparato molto nelle ultime due gare. Ovviamente abbiamo disputato un’ottima corsa a Road America e credo che siamo ripartiti qui nelle Libere 1 con quella spinta trovando subito il ritmo giusto".

"Questo ci ha permesso di concentrarci su tutti gli altri aspetti importanti, come i pit-stop e i giri di entrata e uscita, e di pensare a come vincere una gara, non solo su come essere veloci, cosa che spesso è stata il nostro obiettivo principale in tutte le sessioni di Libere all’inizio dell’anno, dovendo imparare tante cose con questa nuova vettura, mentre la sviluppavamo".

"Mi è sembrato un weekend un po’ più completo e siamo riusciti a prepararci davvero bene. La vettura è stata fantastica durante tutto il fine settimana e i ragazzi di Pfaff Motorsports hanno preso ancora una volta tutte le decisioni giuste. I progressi dall’inizio della stagione sono stati enormi”.

#9 Pfaff Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Già a maggio, Caldarelli aveva affermato - parlando con Motorsport.com - che i progressi erano stati enormi e il potenziale della Temerario grandissimo per poter azzardare anche una ipotesi di lotta per il titolo a fine stagione.

Con tutto quel succede nelle gare IMSA, in effetti la possibilità non è da escludere, tanto più che ora lui e Mitchell si ritrovano a soli 56 punti dalla vetta della classifica di campionato, quando mancano solamente le tappe di Indianapolis e Petit Le Mans da affrontare nella rincorsa al titolo GTD PRO.

“Ovviamente quando abbiamo esordito a Sebring non pensavamo al campionato, ma ho sempre detto che il nostro compito è scendere in pista e cercare di vincere ogni gara. Penso che sia proprio quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, affrontando la situazione gara per gara", sottolinea l'abruzzese, facendo anche i debiti scongiuri in sala stampa sorridendo e mettendo in evidenza che è usanza tipica in Italia.

"Sappiamo che è una macchina nuova. È bello sapere che siamo in lizza per il titolo, ma allo stesso tempo penso che il nostro obiettivo principale sia ancora quello di imparare sempre di più sulla macchina e di affrontare piste diverse con asfalti diversi e così via. Penso che sia lo stesso spirito con cui andremo ad Indianapolis".

"Vincere due gare di fila in IMSA è qualcosa di molto difficile. A Road America abbiamo vissuto una gara di alti e bassi, si trattava solamente di essere pronti e attendere il momento opportuno per coglierla. Siamo arrivati al VIR con una carica positiva dopo quanto fatto a Road America, ma con le dovute perplessità dato che il tracciato è molto diverso. Però sapevamo che il lavoro svolto era buono da parte nostra e quindi c'era anche fiducia che si potesse ottenere un buon risultato".

#9 Pfaff Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Infine il 36enne ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, visto che dal primo giorno Lamborghini è stata sommersa di critiche per le difficoltà mostrate nei confronti dei rivali più scafati dalla Temerario GT3, che però al VIR è stata in testa per 69 degli 84 giri totali completati (lasciando il primato solamente nelle varie girandole di soste ai box) e mettendo in chiaro che un programma di sviluppo necessita di dovuti tempi, a maggior ragione se chi ci lavora non è un gruppo così numeroso come altri colossi del motorsport.

"Quando io e Marco Mapelli abbiamo cominciato lo sviluppo della vettura, sapevamo di aver poco tempo e di dover rispettare una tabella di marcia molto impegnativa e restretta. Purtroppo abbiamo dovuto anche sentire e leggere commenti poco carini nei confronti di questo programma, ma la gente dimentica che quando si mette in pista una macchina nuova come questa, non è un lavoro così facile come sembra".

"Anzi, ci vuole rispetto per il lavoro di chi va in pista e di quelli che sono a casa in azienda, non bisogna dare nulla per scontato pensando che un'auto nuova vada sia subito competitiva fin dal primo giorno su un circuito. Per questo sono molto orgoglioso degli sforzi fatti, è stato sottovalutato molto l'aspetto che non si è mai verificato un problema di affidabilità, che è ciò che ti tiene in corsa per il campionato in tutte le situazioni".

"Pfaff è un team che vuole vincere e anche noi, sapevamo fin dall'inizio che avevamo una bella montagna da scalare. Lo spirito di squadra è sempre stato fantastico e positivo ad ogni fine settimana, senza mai perderci d'animo. E in IMSA ogni fine settimana fatto bene alimenta il detto 'mai dire mai', quindi al momento siamo qui a giocarcela e mi piace molto con che spirito siamo qui a giocarcela".